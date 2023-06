Dārta Daneviča: Es biju aizmirsusi, kā ir saņemt komplimentus

Gaisā virmo kastaņu un ceriņu smarža, bet trotuāru malās kā sēnes pēc lietus ir saradušās terases, kas nozīmē – vasara ir klāt. Daudziem teātra ļaudīm tas nozīmē atpūtu un mieru pēc garās sezonas, citiem tas ir laiks atskatīties uz sasniegto. Dārtai šī sezona bija īpaša – viņa beidzot pierādīja sev un citiem, ka nav tikai otrā plāna aktrise, kas pienes paplātes. Viņa drosmīgiem soļiem dodas pretī panākumiem karjerā, taču atzīst, ka ikdienā labprātāk paliek tur, kur nav tik daudz uzmanības – var audzināt dēlu un rūpēties par saviem suņiem.



Ar Dārtu norunājam tikties kādā no Rīgas klusā centra kafejnīcām, kur šķietami jābūt mierīgi un omulīgi. Trešdienas rīts gan tur izrādās visai rosīgs – vienam vajag vīnu, citam ēdienkarti, bet viesmīle steidzoties izgāž manu kafiju. Tas gan mums netraucē aprunāties gan par privāto dzīvi, gan teātri un pat pieskarties politikai. Intervijas laikā Dārta atklāj, ka nav radusi saņemt komplimentus, ko steidz mainīt dāma no blakus galdiņa, kura, ejot garām, paslavē jauno izrādi "Lilioms", kurā piedalās arī Dārta.

Savā "Instagram" profilā esi publicējusi Kaupo fotogrāfiju. Nevarēja nepamanīt, ka tā ir daudz populārāka par citām.

Arī laikā, kad man vēl nebija bērna, personiskie, nevis reklāmas ieraksti vienmēr bija populārāki. Mani pašu citu cilvēku sociālo tīklu profilos vairāk iepriecina viņu personiskie ieraksti. Tas ir loģiski.

Kāda loma ir sociālajiem medijiem tavā dzīvē? Tu esi aktīva gan "Instagram", gan "Twitter". Tās tomēr ir ļoti dažādas platformas.

Jā, tās abas mani raksturo. Man ļoti patīk diskusijas. Man patīk sekot līdzi politiskajiem un sociālajiem procesiem – un to nodrošina "Twitter". Savukārt "Instagram" man ļoti palīdz. Esmu solo vecāks. Savu dēlu un suņus audzinu viena, un tas ir reāls papildu ienākums. Es to neslēpju un no tā nekautrējos. Esmu arī vairākkārt teikusi, ka esmu pateicīga ikkatram, kas spiež šīs sirsniņas, jo viņi kaut kādā ziņā reāli palīdz man tikt pie papildu līdzekļiem.

Vai "Twitter" strīda laikā ar Artusu tev kaut kādā veidā palīdzēja?

Nē, esmu ļoti emocionāls cilvēks, un tas bija emocijās veidots ieraksts, neapdomājot visus plusus un mīnusus. Šodien es to nedarītu.

Cik liela atšķirība ir starp Dārtu reālajā dzīvē un Dārtu sociālajos tīklos? Piemēram, savos "Instagram" īsajos stāstos esi teikusi, ka Artuss ir gādīgs vīrietis, beigās izrādījās, ka ciet no emocionālās vardarbības. Tad jau tēls ir nedaudz izpušķots?

Jā un nē! Ja attiecībās ir, maigi sakot, saspīlēta situācija un tajā brīdī sāksi nest to uz āru, iedomājies, kas pēc tam tevi sagaida mājās?! Tas ir milzīgs risks, tas pat nav īstais vārds, jo sekas var būt ļoti dažādas. Ja, esot šādā situācijā, par to vēl runāsi skaļi, tā var izrādīties ne tā gudrākā rīcība.