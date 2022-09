Dzemdībās Meksikā iesaistās ģimenes locekļi. Vecmāte Naoli par pieredzi savā zemē

"Pēc manām pirmajām dzemdībām, kas noritēja labi, mana vecmāte neko daudz ar mani nekomunicēja. Un desmit dienas pēc dzemdībām es jutos mazliet depresīvi, it kā nebūtu izdarījusi visu gana labi. Jā, es biju pati dzemdējusi, mans bērns bija brīnišķīgs, bet tomēr bija šī sajūta. Es kādā brīdī ar šīm izjūtām padalījos ar tēti. Mans tēvs bija manās dzemdībās. Un viņš pārsteigumā teica – ko!? Tu biji pārsteidzoša! Tu biji tik spēkpilna, tik grandioza! Tu izdarīji to un to... Un es noticēju savam tēvam – viņš vienmēr ir bijis godīgs. Viņš man kā spogulī parādīja, kas es biju dzemdībās. Katrai sievietei būtu labi dzirdēt dzemdību stāstu no vecmātes vai dzīvesdrauga perspektīvas – cik fantastiska viņa bija!" ar šādu personisku pieredzi dalījās meksikāņu vecmāte Naoli Vinavera.

Viņa augustā ieradās Latvijā ar semināriem vecmātēm, dūlām un vecākiem, sniedzot arī interviju "Delfi".

Naoli šobrīd dzīvo Brazīlijā, kur pārcēlusies ar pieaugušajiem bērniem un dzīvesdraugu Džoniju, jo Meksikā ir nedroša situācija – draugiem un paziņām meitas cietušas no vardarbības.

Pirms Naoli sāka savu vecmātības ceļu, vēl Meksikā, viņa kļuva par antropoloģi. Piemēram, gadu dzīvoja Āfrikā, Kongo. Un tur bija ciltis, kurās vārdu bērniem deva atbilstoši tobrīd notiekošajam apkārtnē. Teiksim, ja kādam no bērniņa onkuļiem tobrīd bija iekodis mērkaķis, mazo nosauca "Mērkaķa kostais". Un Naoli savas viesošanās laikā zināja vismaz piecus bērnus, kurus nosauca "Naoli Vinaver" neatkarīgi no dzimuma.

Vēlāk Naoli kļuva par vecmāti, gan apgūstot mūsdienu vecmātības zināšanas, gan mācoties pie tradicionālajām meksikāņu vecmātēm individuāli.

36 gadus Naoli nostrādājusi par mājdzemdību vecmāti, pieņēmusi aptuveni 1800 dzemdības, turklāt – veltot daudz laika pirms dzemdībām, iepazīstot sievieti un ģimeni, arī sniedzot aprūpi pēcdzemdību laikā mājās.

Kas bija jūsu pirmās vecmātes?