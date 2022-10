'Grūtos dzīves brīžos es atceros skolotājas teikto – tu vari!' Trīs stāsti par atmiņās palikušiem skolotājiem

Ir skolotāji, kas paliek sirdī uz mūžu. Un kurus ar prieku gribas arī apciemot. Citreiz ir īpaši vārdi, kas iespiedušies atmiņā, kādreiz – attieksme un sajūta, esot kopā ar šiem pedagogiem. Trīs stāsti par skolotājiem, kas spēlējuši nozīmīgu lomu savu audzēkņu dzīvēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kuldīdzniece Ilze Viļuma, kas šobrīd dzīvo Austrālijā, tomēr savās retajās atbraukšanas reizēs dzimtenē apciemojusi arī mīļos skolotājus: "Man laikam ir palaimējies ar saviem pirmajiem skolotājiem. Jau bērnudārzā man bija, šķiet, mīļākā audzinātāja – Guntiņas audzinātāja, kā mēs viņu saucām. Mēs joprojām uzturam kontaktus, viņai jau ir pāri 80 gadiem. Un pagājušajā reizē, kad biju Latvijā pirms trim gadiem, satikāmies. Bija patiess prieks dalīties atmiņās! Un būt pateicības sajūtā, kādu joprojām izjūtu pret viņu. Tā bija pirmā reize, kad es viņu satiku pēc daudzajiem gadiem pēc bērnudārza beigšanas.

Vēl siltas atmiņas ir par manu pirmo klases audzinātāju Silviju Spulenieci, ar viņu uzturēju attiecības cauri gadu desmitiem. Arī ar viņa vīru Gunardu Spulenieku, kurš mums arī bija skolotājs, viņš pasniedza tikai dažus priekšmetus, bet arī viņš ir mans sirds cilvēks. Man ir sajūta, ka par viņiem jārunā kopā, jo viņi vienmēr rokrokā devās uz darbu un atpakaļ, un arī audzināja mūs rokrokā – lielā sirds mīlestībā un cilvēcīgumā, tiešām visus bērnus redzot vienādi. Viņi bija apbrīnojami cilvēciski, pat vārdos ir neizsakāms miers un drošības sajūta, kāda bija, esot viņiem līdzās. Viņi pat nesniedza īpašas pamācības – caur sevi nodeva cilvēcību.

Foto: Privātais arhīvs

Ilzes klase ar audzinātāju Silviju Spulenieci



Man prātā palikusi viena situācija, caur kuru no skolotājas mācījos godīgumu. Tas notika, kad gāju 2. klasē, bija lasīšanas stunda. Es biju, kā tajos laikos teica, "apaļa teicamniece" – vienmēr visu biju izmācījusies un izlasījusi, un vienmēr savu piecinieku saņēmusi. Šajā reizē tomēr nebiju izlasījusi uzdoto stāstiņu un neko nevarēju pastāstīt, tādēļ mana mīļā audzinātāja ielika man... divnieku. Tas ir mans pirmais un vienīgais divnieks, ko esmu saņēmusi skolas laikā. Atceros – sākumā man viss iekšā uzsprāga no sāpēm, bēdām un pārdzīvojuma. Un kaut kur arī no dusmām – kā tad tā, mana mīļā audzinātāja varēja man tā iegriezt, tā ieriebt!? Bet jau pēc brīža es šo skolotājas rīcību novērtēju, cik patiesībā tā ir laba. Jo es savā ziņā biju viņas mīlulīte, bet bija patīkami redzēt, cik skolotāja ir godīga – ja neesmu pelnījusi vairāk par divi, tad to arī saņemu. Tā bija dzīves mācība par nepārprotamu godīgumu pret citiem un pret sevi. Sapratne, ka primārais ir godīgums, pret kuru jāizturas ar lielu atbildību. Tas iespiedies atmiņā – visi jāvērtē pēc godīguma skalas, ne pēc tuvības skalas.

Noteikti šie abi skolotāji man iedevuši daudz vairāk pamācību, taču pāri visam – viņu miers un mīlestība, viņu draudzība ar bērniem, viņu smaidi, humors sniedza tādu mammas un tēta sajūtu. Caur godīgumu, mīlestību, vienkāršību.