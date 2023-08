Jēkabpiliete Katrīna – trīspadsmitgadīga meitene autosportā

Lai gan autosports pirmajā brīdī šķiet vīrišķīga nodarbošanās, ar to aizraujas arī sievietes un bērni. Jēkabpiliete Katrīna šobrīd ir vienīgā meitene, kas pārstāv Jēkabpili autosporta sacensībās. Viņai šis vaļasprieks ļoti patīk, ir sasniegti arī pirmie panākumi.

Intars Kleščevskis palīdz savai meitai Katrīnai gatavoties kārtējam treniņam autosporta trasē Jēkabpils novadā. Katrīnai Kleščevskai ir 13 gadi, un viņa šobrīd ir vienīgā meitene no Jēkabpils, kura nopietni nodarbojas ar autosportu un piedalās starptautiska līmeņa sacensībās.

Interese par šo bīstamo sporta veidu meitenei radās, vērojot savu elku Raiti Gusevu. "Sākām braukāt līdzi Raitim Gusevam, viņš brauc "VAZ" klasikā. Pirmo reizi pamēģinājām ar kartingu, tad pamēģinājām ar mini bagiju. Tur man bija vecums pārāk liels, es vairs nevarēju ar tiem braukt. Tad pamēģināju lielos bagijus, bet tur es neko nesapratu. Es vienkārši pabraukājos. Tad tētis man uzdāvināja "Opel" uz dzimšanas dienu," saka autosportiste Katrīna Kleščevska.

Šobrīd vecais "Opel" vairs netiek izmantots, bet tas bija transportlīdzeklis, ar ko arī sākās Katrīnas nopietnā aizraušanās ar autosportu. Katrīnas tētis Intars Kleščevskis: "No sākuma nekas īsti negāja, kūleņi vien, domāju – nebūs. Bet beigās saņēmās, viss aizgāja. Tad jau sākām būvēt – "Yaris" uzbūvējām paši. No sākuma braucām Lietuvas čempionātu tikai, tur mums īsti no sākuma neveicās, tikai mācījāmies. Tad jau sanāca tā, ka rallijkrosā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas sākām braukt. Tad sāka iet arvien labāk un labāk. Tā viss aizgāja."

Pirms divām nedēļām Katrīna ieguva 3. vietu Lietuvas čempionātā autokrosā, savukārt pagājušogad viņa ieguva 3. vietu Ludzas amatieru līgā autokrosā. Meitene piedalās arī Latvijas – Lietuvas čempionātā rallijkrosā. Kleščevskis: "Rallijkrosā ir tā, ka finālos vienmēr sanāk avārijas, ķibeles, bet ieskaites braucienos – 3., 2., 3., tad 4. vieta. Fināli vēl par smagu, jo ļoti liela konkurence. Ir 17 braucēji, vienīgā meitene, nav vēl tās pieredzītes. Divi gadi tikai braucam."

Katrīna uzsver, ka autosports nav viegls, bet viņai tas sagādā lielu prieku. "Adrenalīns ir tik liels. Tur tā jautri, man baigi patīk. Grūti ir, jā. Pašā trasē grūtākais visas kombinācijas, kad džokeri jābrauc, tad jāmēģina atrast labākā situācija, kad viņā iebraukt, jo katra kļūda ir laiks, mums viss iet uz laiku. Tur arī punkti pazūd. Es šogad esmu ļoti daudz punktu pazaudējusi ar visām avārijām."

Lai gan tēvs atbalsta meitas aizraušanos ar bīstamo sporta veidu, viņš atzīst, ka ir ļoti liels uztraukums katru reizi, kad meita dodas trasē. "Liekas, ka sirds apstāsies. Meitai ir bijuši pa diviem gadiem četri kūleņi. Tu nezini, ko darīt, bet uz trases tu nedrīksti skriet. Tur ir ātrā palīdzība, tas ir droši. Tur ir speciāls karkass, katru reizi pirms katra starta mašīnu pārbauda speciālisti, lai tur viss ir "safe", bet kā tēvam ir neiespējami to noskatīties. Mamma vispār nebrauc. Brauc līdzi, bet neiet skatīties. Tikai sagaida meitu, kad atbrauc no trases."

Šobrīd Katrīna Kleščevska gatavojas Latvijas-Lietuvas čempionāta rallijkrosā noslēguma posmam, kas norisināsies 9. septembrī Biķerniekos. Viņas tēvs pauž cerību, ka stāsts par Katrīnu iedvesmos arī citus jauniešus pievērsties autosportam.