Matu meistare Kristīne Laizāne par Ņujorkas modes nedēļā piedzīvoto: improvizēt nedrīkstēja

16. februārī noslēdzās kārtējā Ņujorkas modes nedēļa ("New York Fashion Week"), kurā Latvijas vārdu ar savām prasmēm iznesa matu meistare Kristīne Laizāne. Ar pilnu emociju bagāžu viņa atgriezusies mājās un ir gatava atklāt arī mums lielā modes notikuma aizkulisēs redzēto un sajusto.

Kristīnes darba lauciņš ir frizūru/matu sakārtojumu izveide, kā arī grima un stila izveide pēc nepieciešamības. Nu jau trešo gadu viņa apmāca arī jaunos stilistus un frizierus matu sakārtojumu un frizūru izveidē. Amerikā Kristīne viesojusies un strādājusi jau iepriekš, kā piemēru minot 2019. gada skaistumkonkursu "Mis Universe", taču Ņujorkas modes nedēļas epicentrā viņa nonākusi pirmo reizi.

"Ņujorkas modes nedēļā, cik man zināms, biju šogad vienīgā pārstāve no Baltijas. Pārsvarā piedalās frizieri no pašas Amerikas, kas ir līderi savā jomā," stāsta Kristīne. Savukārt viņa Ņujorkas modes nedēļā nonākusi ar uzaicinājumu no producentiem. "Viņus piesaistīja mani darbi, un atlasē spēju sevi arīdzan pierādīt. Tad sekoja piecu mēnešu ilgs gatavošanās process – bija nepieciešams veidot maketus uz manekena galvas, sūtīt paraugus, video, zīmēt frizūru skices. Tas nenotiek tā – aizbraucu un uz vietas visu izdomāju vai gaidu, kad man pateiks, ko darīt. Pirms tam nepieciešami treniņi, bet gala lēmumus vienmēr pieņem dizainers. Tas ir viņa stāsts, viņa kolekcija. Tad seko grims, un tikai tad mati. Tas viss notiek mijiedarbībā. Katrs izpilda savu uzdevumu."

Taujāta, ar kādām sajūtām devusies uz Ņujorku, Kristīne teic – ar saviļņojumu. "Kā nekā biju gatavojusies. 15 minūtēs biju satrenējusies izveidot vienu frizūru. Mana darba diena bija no četriem rītā līdz astoņiem vakarā, un, lidojot turp, zināju, ka būs ļoti intensīvi, bet tas būs to vērts! Un tik tiešām tā bija neaizmirstama pieredze."

"Pirms šoviem jau bija zināmi vairāki dizaineri, ar kuriem strādāšu, taču, ierodoties Ņujorkā, arīdzan atklājās, ka vairāki frizieri, vizāžisti saslimuši ar Covid-19. Tāpēc nācās uz vietas palīdzēt citiem dizaineriem," stāsta Kristīne. Dienā bijuši aptuveni četri pieci šovi, un viena ietvaros matu meistare veidojusi frizūras četrām piecām modelēm. Attiecīgi – līdz pat 25 frizūrām dienā. "Bija arī pusdienu pārtraukumi, kā arī uzkodas, kuras varēja droši ņemt. Par katru no mums bija padomāts arī šādā ziņā."

"Visi stilisti savā starpā bija ļoti komunikabli, saprotoši, izpalīdzīgi," aprakstot modes nedēļas pieredzi, atklāj Kristīne. "Lai arī bijām skrējienā un koncentrēti uz darbu, pēcāk devāmies aplūkot pašu Ņujorku, apmainīties ar viedokļiem, pieredzi, kontaktiem. Bija arī stilisti, kas spriedzi neizturēja vai arī nespēja savu darbu paveikt uz 100 procentiem. Improvizēt un veidot ko pēkšņi sevis izdomātu nav pieļaujams. Šiem stilistiem darbošanās modes nedēļā beidzās ļoti ātri – lika pamest telpas."

Taču bijis arī daudz pozitīvu momentu. Kristīnei varēja iepazīt dažādus stilistus, un tam, viņasprāt, ir milzīga vērtība. "Par aizkulisēm runājot, to nevar pat izstāstīt. Pēc dažu dizaineru šoviem man arī bija asaras acīs. Skan muļķīgi, bet laikam jau tikai es to sapratīšu, jo tas viss bija ieguldītais laiks un darbs. Aizkulisēs bija liela kņada, kustība. Visi bijām stresā un uztraukušies, bet, kad šovs beidzās, skrējām vienā čupā un apskāvāmies, aplaudējam, un modeļi pat cēla dizainerus uz rokām! Tas bija ļoti emocionāli un saviļņojoši."

Īpaši Kristīni pārsteiguši daži dizaineru tērpi, taču tas jau laikam esot normāli, spriež matu meistare. "Katrs vēlas izcelties, ar ko māk. "Black Tape Project" bija viens no tiem. Viņiem matus gan neveidoju, tur bija cita stilistu grupa, taču redzēju šovu, un sākumā bija acis lielas. Bet modes nedēļa nebūtu modes nedēļa, ja šādas emocijas nebūtu." Visvairāk Kristīnei patikusi Džeisona Vu (Jason Wu) kolekcija un šova dekorācijas.

Foto: Privātais arhīvs

Savukārt kā tūristei visspēcīgāko iespaidu atstājuši skaistie skati no Ņujorkas debesskrāpjiem. "Atrodoties 101. stāvā, sajūtas bija neaprakstāmas. Tur tiešām var uz brīdi visu aizmirst, kā saka arī paši amerikāņi," pieredzētajā dalās Kristīne. "Pārsteidza arī cilvēku attieksme – amerikāņi vienmēr apjautāsies, kā tu jūties, painteresēsies, vai nevajag palīdzību, un pasmaidīs, lai vienkārši uzlabotu dienu."

Jau septembrī Kristīne uz divām nedēļām dosies atpakaļ un pieliks roku dažādu dizaineru šovu izveidēs. "Ieguvu vairāku dizaineru atzinīgu novērtējumu un arī uzaicinājumu no producentiem piedalīties atkārtoti. Tagad zināšu, kā notiek viss process, kas varbūt jāņem vairāk vērā un kas jāuztrenē vēl vairāk. Būs jau maza pieredze, ko varēšu analizēt, lai septembra šovos varētu uzlabot savus veikumus. Nevaru jau sagaidīt, kad būšu atpakaļ un darbošos!"