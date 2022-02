Kur vien skaties, kur vien vērsies, it visur tiek runāts par jauno "Netflix" dokumentālo filmu "The Tindler Swindler" jeb ""Tinder" afērists", kas straumēšanas servisā nonāca pirms nedēļas un guvusi ļoti augstu lietotāju vērtējumu. Kādēļ visi metušies skatīties šo filmu un kādēļ to vērts darīt arī tev?

Nieka nedēļas laikā filma nonākusi straumēšanas platformas topu virsotnē, savācot 45,8 miljonus stundu skatījumus.

Protams, visa sāls slēpjas filmas tēmā. Randiņiem internetā, proti, iespējai iepazīties tiešsaistē, ir tikpat sena vēsture kā internetam – visi taču atceras tādas iepazīšanās vietnes kā "Mamba" un "Oho.lv". Taču nekad nekas nav bijis tik vienkārši kā tagad, kad parādījies "Tinder". 2012. gadā izveidotā viedtālruņa lietotne mainīja spēles noteikumus: tagad vairs nevajag šķirot anketas, lasīt garas esejas un rakstīt pirmajam, mokoši gaidot atbildi. Potenciālā romantiskā partnera izvēle aizņem vidēji pusotru sekundi – novērtē bildi un izvēlies: ja neuzrunā, tad pa kreisi, ja ir potenciāli interesants – pa labi! Psihologi atzīmē, ka lietotne kopumā negatīvi ietekmē lietotāja sociālās prasmes un sniedz ilūziju par nebeidzamu iespēju izvēlēties. Turklāt teju vai katram ir kādi paziņas, kuri iepazinušies "Tinder" un pēc tam apprecējušies. Galu galā "Tinder" ir tikai instruments un kā jau jebkurš instruments, tas periodiski nonāk krāpnieku rokās.

""Tinder" afērists" ("The Tinder Swindler") ir dokumentāla filma – izmeklēšana vērienīgai un veiksmīgi īstenotai krāpšanas shēmai. To skatīties ir grūti, pat neciešami, bet vienlaikus – atrauties nav iespējams.

Visā vainot vajadzētu cilvēcisko ticību brīnumam un brīnumdarim zilā helikopterā. Šim brīnumdarim, starp citu, ir arī vārds – Kristians Grejs, jo tieši šis ārkārtīgi populārā romāna "Greja piecdesmit nokrāsas" varonis licis tūkstošiem sieviešu sapņot par pēkšņu prinča uzrašanos viņu dzīvēs. Miljonārs, filantrops, apburoši izskatīgs vīrietis pēkšņi parādās un nolemj saistīt savu dzīvi tieši ar viņu – vienkāršo Anastasiju. Protams, romānā bija savas nianses un novirzes, taču kopumā vēstījums ir tāds: tavā liktenīgajā vīrietī būs apvienotas visas šīs īpašības, jūsu starpā nekavējoties uzšvirkstēs dzirksteles, un mīlestība būs īsta, spēcīga, vienīgā un uz mūžu!

Droši vien tādēļ, kad jau pēc pirmā randiņa kāds tindera mačo Sesīlijai Fjelleijai piedāvāja privātajā lidmašīnā aizlidot uz Bulgāriju, viņa piekrita. Vispirms viņi iedzēra kafiju lepnā Londonas viesnīcā, kur Saimons Levijevs bija palicis darba darīšanās, pēc tam viņš pažēlojās, ka gribētu vakara turpinājumu, taču jādodas neatliekamā komandējumā. Vai Sesīlija nevēlas pievienoties? Ierakstot "Google" meklētājā Saimona vārdu, sieviete izlasīja, ka jaunais paziņa ir pazīstama krievu izraēlieša "briljantu karaļa" Ļeva Levijeva dēls. Viņu romantiskās attiecības sākās ar šiku atpūtu Bulgārijā, bet noslēdzās ar 250 tūkstošu parādu. Dokumentālā filma ""Tinder" afērists" ir ne tikai Sesīlijas, bet arī Pernillas Šeiholmas un Eilīnas Šarlotes stāsts un brīdinājums citām sievietēm. Viņas ir tikai daļa no tām sievietēm, kuras Levijevs paspēja apkrāpt un apzagt savas antisociālās karjeras laikā.

Protams, Saimonam nav nekādas saistības ar dimantu oligarhu. Viņš dzimis mazā pilsētiņā uz Austrumiem no Telavivas, nomainījis savu dzimto uzvārdu no Hajuts uz Levijevs, nodarbojās ar sīko finanšu krāpniecību, 2011. gadā aizbēga no Izraēlas un devās uz Somiju, kur pirmoreiz izmēģināja jaunu krāpniecības shēmu ar vietējām sievietēm. Par sieviešu apkrāpšanu 2015. gadā viņš divus gadus pavadīja cietumā, tad atgriezās Izraēlā un aizbēga no turienes jau uz Eiropu, kur sāka lielāka apmēra krāpniecību, un tieši no šīs vietas arī sākas dokumentālā filma.

Kā stāsta dokumentālās filmas veidotāji, Saimona shēma bija sekojoša: viņš iepazinās ar sievietēm "Tinder", lika viņām noticēt, ka ir bagāts mantinieks, kas strādā bīstamā dimantu biznesā, kas pieder viņa tēvam. Attiecību sākumā ar sievietēm viņš komunicēja tikai virtuāli, stāstot upurim par sevi, par savu ikdienu, apbēra ar komplimentiem, veidoja spēcīgu emocionālo saikni un it kā nevarēja satikties klātienē, jo "darba dēļ ceļoja". Pēc tam, kad krāpnieks un jaunā sieviete kādu laiku bija tikušies klātienē, ceļojuši, apmeklējuši restorānus un visādi citādi patīkami pavadījuši laiku, Saimons atzinās, ka viņam draud nopietnas briesmas un atsūtīja sava asiņojošā "miesassarga" video. Pēc tam viņš paskaidroja, ka glābt viņu varot tikai mīlestība, pareizāk sakot, kredītkarte ar iespaidīgu summu un svešu vārdu, lai ienaidnieki nevarētu viņu izsekot. Savukārt sievietes ņēma un atdeva savas kredītkartes un pat nesa somas, pilnas ar skaidru naudu, atdodot tieši krāpnieka rokās. Protams, Saimons solīja naudu atdot tūlīt, kad tas būs iespējams. Un sievietes viņam ticēja, jo bagātnieks taču lidoja ar personisko lidmašīnu, apmetās pašās dārgākajās viesnīcās un valkāja tikai dizaineru apģērbus. Realitātē viņš to visu pirka par iepriekšējo upuru naudu, sievietēm skaisti pūšot acīs miglu.

Starp citu, Saimons patiešām reizēm parādu "atdeva" – izrakstīja čekus, pret kuriem bankas atteicās izsniegt naudu, dāvināja viltotus zīmolu pulksteņus un it kā dārgas rotaslietas, un veica bankas pārskaitījumus, kuri nekad nesasniedza adresātus. Sievietes, protams, gāja uz policiju, tādēļ 2019. gadā Levijevu meklēja jau ne tikai Izraēlā, bet arī Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Dānijā un Norvēģijā. 2019. gada vasarā viņš beidzot tika notverts Grieķijā, izmantojot viltotu pasi, un tika deportēts atpakaļ uz Izraēlu, taču krāpnieks visas apsūdzības noliedza. "Man ir tiesības mainīt uzvārdu uz jebkuru, kādu vien vēlos, un es nekad tieši neesmu teicis, ka esmu miljonāra dēls. Sievietes vienkārši domāja, to ko vēlējās domāt. Iespējams, es kādai esmu salauzis sirdi, bet es neņēmu viņu naudu – viņas visas ceļoja un izklaidējās par maniem līdzekļiem," viņš sacīja kādā no intervijām.

Skan diezgan pārliecinoši – 2019. gadā Saimonu Levijevu notiesāja par zādzību, krāpšanu un dokumentu viltošanu pēc vecām, tikai izraēliešu apsūdzībām. Viņam piesprieda 15 mēnešus un jau pēc pieciem palaida brīvībā – par labu uzvedību.

Vai tā Saimonam bija mācība? Protams, nē – pieci mēneši cietumā nav milzu cena par personisko lidmašīnu, čemodāniem ar skaidru naudu un skaistules (daudzu skaistuļu) sirdi.

"Kā var noticēt cilvēkam, kurš jau divas reizes ir aizbēdzis no Izraēlas? Cilvēkam, kurš apmānījis un aplaupījis sievietes visā Eiropā, izkrāpjot simtiem tūkstošiem eiro? Kur ir taisnīgums?" jautāja kāda no upurēm, Pernilla, Izraēlas ziņu kanālā, kur kur viņai lūdza komentēt situāciju ar Saimona atbrīvošanu no cietuma. Cita upure no Somijas, kura vēlējās palikt anonīma, komentēja notikušo tā: "Mēs kopā ar citām sievietēm iesniedzām prasību pret viņu Eiropas tiesā un Interpolā. Tiklīdz Saimons izbrauks no Izraēlas, viņu arestēs. Viņš izpostīja mūsu dzīves finansiāli un emocionāli uz visiem laikiem."

Tagad Saimonam Levijevam ir 31 gads un viņš neslikti dzīvo brīvībā, par ko vēl nesen varēja uzzināt no viņa "Instagram" konta. Pēc dokumentālā filmas iznākšanas par lielām bēdām tūkstošiem sekotāju, konts tika slēgts. Pirms tā likvidēšanas Saimons uzrakstīja aizkustinošu paziņojumu: "Paldies par jūsu visu atbalstu. Es padalīšos ar savu versiju par notikušo tuvākajā laikā, kad izvēlēšos labāko un pret visiem cienījamāko veidu, kā šo stāstu izstāstīt. Līdz tam, lūdzu, saglabājiet prāta un sirds atvērtību."

Kam pieder konti ar viņa vārdu, kas izveidoti nesen, nav zināms, taču "Instagram" joprojām var atrast desmitiem un simtiem bildes ar Levijevu.

Tās jāsaglabā, jo Saimonam oficiāli nebija nekādu apsūdzību ne par ko, kas noticis ārpus Izraēlas, tātad Sesīlijas, Pernillas un Eilīnas dzīvju izpostīšana starptautiskā līmenī nevienu neinteresē. Tikmēr, kā izpētījuši "The Times of Israel", no 2017. līdz 2019. gadam Levijevs krāpniecības ceļā ieguvis vismaz desmit miljonus dolāru. Sesīlija, Pernilla un Eilīna joprojām maksā parādus un darīs to, acīmredzot, ne vienu vien desmitgadi. Un cik vēl ir sieviešu, par kurām mēs nekad neuzzināsim?

Un kā odziņa uz tortes – vēl līdz šī gada 8. februārim Saimons Levijevs aktīvi izmantoja "Tinder", pēc šī datuma platforma viņu oficiāli bloķēja uz visiem laikiem. Acīmredzot, moderatori noskatījās dokumentālo filmu. Tas nozīmē, ka jebkura sieviete vēl pirms nedēļas varēja tikt ierauta dimantu prinča afērā, izbaudīt lidojumus privātajā lidmašīnā, tiesa, ar bēdīgām sekām savam makam un psihiskajai veselībai.

Filmas pamatā ir norvēģu tabloīda "Verdens Gang" pētījums. Saimona upuru, lidmašīnu, viesnīcu fotogrāfijas un interneta sarakstes ekrānšāviņus var redzēt šeit.