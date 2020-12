Drošs un pārliecināts jebkurā situācijā: labākā dāvana svētkos – 'Balta' apdrošināšana

Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšana ir brīnumains, mīlestības pilns laiks, ko pavadām kopā ar pašiem tuvākajiem. AAS "Balta" (PZU grupa) atgādina – nav nekā svarīgāka par drošību, ko varam sniegt mājiniekiem. Tāpēc "Balta" aicina šajos svētkos dāvināt nelaimes gadījumu apdrošināšanu, lai savus mīļos pasargātu gan mājās, gan arī tad, kad neesam kopā.

Šajā svētku sezonā "Balta" piedāvā jaunu iespēju saviem klientiem – iegādāties nelaimes gadījumu apdrošināšanu internetā. Līdz 20. decembrim, iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanu BALTA mājaslapā, saņemsiet Ziemassvētku dāvanu – trīs mēnešu abonementu žurnālam "Ilustrētā Zinātne", "Ilustrētā Vēsture" vai "Ilustrētā Junioriem" pēc jūsu izvēles. Piedāvājums ir spēkā, iegādājoties apdrošināšanas segumu "Drošais" vai "Pārliecinātais".

"Šogad svētki aizritēs šaurā lokā, bet tas ļauj veltīt vēl vairāk uzmanības un rūpju katram ģimenes loceklim. Ja jūsu mājinieki ir aizrautīgi sportisti, fizisku aktivitāšu cienītāji vai jaunu iespaidu meklētāji, noteikti esat saskārušies ar nervus kutinošām situācijām – aktīvus cilvēkus dažādas traumas un negadījumi piemeklē biežāk, kaut arī pilnīgi pasargāts no tiem nav neviens. Un, lai gan mēs visi ceram, ka tā nenotiks, nelaimes gadījumu apdrošināšana var izrādīties būtisks atspaids, ja tomēr piemeklē likstas, un ikdienā ļaut justies droši par sevi un saviem tuviniekiem," iesaka "Balta" Personu produktu vadītāja Ludmila Ščegoļeva.

Polises izmaksas vienai personai līdz 60 gadu vecumam, kas nenodarbojas ar riskantiem fizisko aktivitāšu veidiem, ir no 39 eiro, izvēloties segumu "Drošais", un no 78 eiro, izvēloties segumu "Pārliecinātais". Līdz 20. decembrim iegādājoties polisi ar kādu no šiem segumiem, "Balta" iepriecinās savus klientus ar dāvanu – trīs mēnešu abonementu žurnālam "Ilustrētā Zinātne", "Ilustrētā Vēsture" vai "Ilustrētā Junioriem" pēc jūsu izvēles. Lai uzzinātu precīzu polises cenu un to iegādātos, jāveic tikai pāris vienkāršu darbību: jānorāda apdrošināmo personu skaits un vecums, kā arī jāatzīmē, ar kādām fiziskām aktivitātēm persona nodarbojas.

Abu veidu polisēs iekļautas atpūtas aktivitātes, ar kuram nodarbojamies ikdienā: piemēram, braukšana ar riteni, distanču un kalnu slēpošana, slidošana, peldēšana, aerobika un joga un daudz citi sporta veidi, ar ko daudzi Latvijas iedzīvotāji izvēlas aizpildīt savu brīvo laiku. Tomēr, ja nopietni nodarbojaties ar sportu, jums jāizvēlas amatieru vai ekstrēmā sporta segums, atzīmējot konkrēto sporta veidu vai veidus, ar ko nodarbojaties. Tas būs sevišķi noderīgi, ja esat kādas komandas dalībnieks vai sportu apgūstat sporta skolā, vai arī jūsu brīvā laika pavadīšanas veids ir pietiekami ekstremāls, piemēram, autosports, regbijs, hokejs, cīņas sporta veidi, braukšana ar kvadraciklu un citas fiziskas aktivitātes ar augstu traumatisma risku.

Abi segumi – gan "Drošais", gan "Pārliecinātais" – ietver izmaksas traumu, invaliditātes vai nāves gadījumā, bērna studiju maksu, sociālo aprūpi, psiholoģisko palīdzību, medicīniskos un profesijas pārkvalifikācijas izdevumus u. c. "Pārliecinātais" – arī atlīdzību par ērču izraisītām slimībām, kas ir sevišķi būtiski, uzturoties dabā, un izmaksas bīstamu saslimšanu gadījumā.

Savukārt, ja jūsu dzīvesveids ir rāmāks, nelaimes gadījumu apdrošināšana izmaksās pavisam nedaudz – no 15 eiro – ar segumu "Ekonomiskais". Arī šo seguma veidu var iegādāties BALTA mājaslapā par īpaši izdevīgu cenu.

Vairāk informācijas balta.lv; produktu iespējams iegādāties šeit.

BALTA vēl gaišu, priecīgu un drošu svētku laiku!