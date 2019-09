IT iemaņas - investīcija nākotnē

Līdz ar vasaras beigām, arvien biežāk domas griežas ne tikai ap jauno mācību gadu, bet arī ap to, ar ko bērni nodarbosies pēc stundām. Kādas nodarbības ļaus ne tikai jautri pavadīt laiku, bet arī pilnveidoties? Citiem vārdiem sakot, meklējam piemērotāko pulciņu saviem bērniem.

Aizvien populārāki kļūst IT un citi tehnoloģiju pulciņi, kuri pievērš uzmanību mūsdienu aktuālijām. Viens no lielākajiem un populārākajiem šāda veida pulciņu organizatoriem ir "CodeAcademy Kids", kas, bērnus no piecu gadu vecuma, aicina iepazīties ar informāciju tehnoloģijām, kas kalpo par pamatu drošiem soļiem IT pasaulē. Šī programmēšanas akadēmija, kurā tiecamies efektīvi izmantot un pavadīt laiku, kuru veltam telefoniem vai datoriem, domāta bērniem un jauniešiem līdz pat 18 gadiem.

Individuāli projekti veiksmīgai zināšanu apgūšanai

"CodeAcademy Kids" akadēmijas skolēni plaši izmantojamās programmēšanas valodas apgūst, izstrādājot savus projektus: tās var būt gan mājas lapas, mobilās aplikācijas vai datorspēles, gan preču zīmes. Šajā ceļā dosies arī pasniedzēji – personīgie projektu mentori. "Neierobežojam savus skolēnus, mēģinādami tos ielikt neinteresantos un garlaicīgos programmēšanas valodu rāmjos vai liekot padziļināti mācīties konkrētu valodu – lēmumu, kura programmēšanas valoda ir tuvāka un kuru vēlāk vēlēsies apgūt padziļināti, bērns spēs pieņemt patstāvīgi", – komentē "CodeAcademy Kids" akadēmijas vadītāja Aurelija Makselyte.

Pašlaik "CodeAcademy Kids" aicina apgūt HTML, HTML5, CSS, JavaScript, PHP, C# programmēšanas valodas.

"CodeAcademy Kids" šogad bērnus un jauniešus gaida vairāk nekā 30 nodarbību norises vietās: pulciņš ir plaši pieejams Lietuvā, ne tikai Viļņā, bet arī Kauņā, Klaipēdā, Šauļos un Rokišķī, Latvijā, pulciņš norisinās Rīgā.

Ne tikai programmēšana – no vadības līdz stāstu stāstīšanai

Programmēšanas un IT pulciņi vairs nav jaunums, tomēr "CodeAcademy Kids" izceļas ar to, ka neaprobežojas tikai ar IT: šeit apgūstama stāstu stāstīšanas māksla, vadības iemaņas, angļu valoda, darbs komandā, laika un stresa menedžmenta iemaņas. Liela uzmanība tiek veltīta analītiskajai un loģiskajai domāšanai, radošumam, veicinām uzmanību detaļām, spējām saprast problēmu un risināt to, ticēšana saviem spēkiem un idejām, abpusēja cieņa un palīdzība - no pirmā acu uzmetiena vienkāršiem, tomēr ļoti svarīgiem, jaunās personības formēšanās elementiem.

"Veidojot programmas, analizējam mūsdienu skolēnu vajadzības, to aizraušanās, ko dara brīvajā laikā un kā tas izpaužas. Šī iemesla dēļ, mūsu mācību materiāli ir unikāli un īpaši pievilcīgi tiem, kas mācās", – stāsta A. Makselyte.

Plaša programmu izvēle: dažādiem vecumiem un iemaņām

"CodeAcademy Kids" piedāvā patiešām plašu bērnu un jauniešu vecumu intervālu, tāpēc akadēmijas programmas sadalītas atbilstoši skolēnu vecumiem. Tās ir iedalītas arī pēc skolēnu iemaņām un esošajām zināšanām – paredzētas gan iesācēju grupas, gan grupas pieredzējušajiem. Uzsākot vienu programmu, to iespējams turpināt arī vēlāk.

" "CodeAcademy Kids" pastāvēšanas laikā ar tehnoloģijām iepazīstināti jau vairāk nekā trīs tūkstoši skolēnu. Mācāmies un pilnveidojamies arī paši, tāpēc šogad piedāvājam vēl labāku, kvalitatīvāku un interesantāku variantu, kas atbilst aktīvo un ziņkārīgo bērnu vēlmēm un vajadzībām – programmēšanas pulciņi 5–18 gadus veciem bērniem", – iepazīstinot ar jaunajām programmām saka "CodeAcademy Kids" vadītāja.

Pašus mazākos aicinām pievienoties pirmsskolas vecuma grupai "Varoņi": šajā grupā bērni no pieciem līdz septiņiem gadiem apgūs nepieciešamās iemaņas, lai vēlāk varētu sākt programmēt. Programmēšanai ķeras klāt "Kids" grupa, kas paredzēta 7–10 gadus veciem bērniem: tiek veidoti pirmie interaktīvie stāsti, spēles un animācijas. Tiek izmantotas tādas programmas un platformas kā "Scratch", "Blockly", "Unity" vai "Minecraft". "Juniors" grupā mācās skolēni no 10 līdz 12 gadiem. Tiek veidoti individuāli un komandas projekti ar "Unity", "Wix" rīkiem, kā arī talkā tiek ņemti bezmaksas dizaina rīki. Šajās grupās netiek aizmirsts arī par matemātiku un angļu valodu, kā arī darbu komandās.

12–14 gadus veciem skolēniem domātajā "Teens" programmā jau sākas iepriekš minētā dalīšana grupās atbilstoši esošajām iemaņām: tie, kas līdz šim nav saskārušies ar programmēšanu, mācās izmantot rīkus un programmas, savukārt tie, kas jau iepriekš apmeklējuši pulciņu, ķeras klāt pie sarežģītākiem projektiem. Šī programmas sevī ietver mājas lapu un to dizaina izveidi, kā arī mobilo aplikāciju veidošanu. Skolēni uzlabo matemātikas un angļu valodas zināšanas, apgūst uzņēmējdarbības iemaņas.

Arī "Seniors" grupa, kas domāta 14-18 gadus veciem skolniekiem tiek sadalīta iesācēju grupā un pieredzējušo grupā.

IT iemaņas – kvalitatīvas izglītības daļa un investīcija nākotnē

Kāpēc bērniem un jauniešiem jāapgūst IT iemaņas un kāpēc jāizvēlas ar tehnoloģijām saistīts pulciņš? Mūsdienu vecāki visticamāk nevar salīdzināt savu atvašu bērnību ar savu. Jo tālāk mēs ejam, jo skaidrākas kļūst strauji mainīgās apkārtnes izceltās prasības un nepieciešamās iemaņas: ļoti svarīgu lomu spēlē uzņēmējdarbības prasmes, radošums, spējas stāstīt, darboties komandā, noteikt, analizēt un efektīvi risināt problēmas, kā arī IT un programmēšanas prasmes.

Svarīgi ir saprast to, ka šīs iemaņas būs nepieciešamas ne tikai tiem, kas plāno savu nākotni saistīt ar informāciju tehnoloģijām vai tieksies kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem, bet arī tiem bērniem un pusaudžiem, kas vēlas justies droši un stabili mainīgajā un izaicinājumiem bagātajā mūsdienu pasaulē, neatkarīgi no tā, kādu specialitāti izvēlēsies. Tehnoloģijas un IT kļūst par svarīgu, kvalitatīvas izglītības sastāvdaļu. Ar šo sfēru iepazinies un tehnoloģijas pārvaldīt spējīgs jaunietis spēs ne tikai realizēt savas idejas, bet būs sagatavojies nākotnei un nākotnes darba tirgum, kad daļa no darbiem tiks automatizēta un vajadzīga pēc informāciju tehnoloģijām, radošuma un darba komandā prasmēm tikai augs.

Pati programmēšana saistās ne tikai ar loģiku – šī nodarbe veicina radošumu, uzmanību, māca risināt problēmas, piemērotāko iznākumu meklēšana.

Tādi pulciņi kā "CodeAcademy Kids" ir pievilcīgi ne tikai ar to, ka tie ir piemēroti tiem, kas dzīvo tehnoloģiju ieskautā ikdienā, bet arī tiem, kas izrāda ziņkāri par visu, kas notiek apkārt. Ziņkārība, kas piemīt katram bērnam ir vairāk nekā vajadzīgs, lai sāktu mācīties programmēt.

Programmēšanas pulciņš – tuvāk un ērtāk

"Mēs lieliski saprotam, ka mācību procesu pievilcīgāku dara ne tikai pasniegšanas kvalitāte, programmu aktualitāte vai spēja sagatavot bērnus šodienas un nākotnes pārbaudījumiem, bet arī vienkāršāki aspekti, piemēram , ērta nodarbību vieta, vienkāršāk, pieejamība pašu pilsētā. Tāpēc mēs nepārtraukti paplašinām nodarbību norises vietu tīklu un pievienojam jaunas vietas, pilsētas", – stāsta A. Makselyte.

Pirmie soļi IT pasaulē: jo ātrāk, jo labāk

"CodeAcademy Kids" plešas ne tikai ģeogrāfiski, plašākas kļūst arī vecumu grupas: agrāk piedāvājot pulciņus tikai skolas vecuma bērniem, šogad, saprotot, ka IT iemaņas jāsāk apgūt pēc iespējas agrāk, akadēmija pievēršas arī pirmsskolas vecuma bērniem un aicina pievienoties jaunajai grupai - "Varoņi". Šajā grupā, 5–7 gadus veci bērni programmēt vēl nemācās, bet attīsta nepieciešamās iemaņas, kas būs noderīgas mācoties programmēt vēlāk. Tiek risināti loģiskie uzdevumi, liekamas puzles, apgūta matemātika un skaidra stāstu stāstīšana.

Ja vērojat savu bērnu, kas visu uzmanību velta datoram, telefonam vai planšetei, domājat kas varētu aizstāt šo ieradumu, varbūt noderīgi būtu pamēģināt bērna aizraušanos pārvērst noderīgā nodarbē? Izmēģinājums neko nemaksā - pirmā nodarbība "CodeAcademy Kids" ir bezmaksas.