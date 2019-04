Kā atbalstīt bērna sportiskā talanta attīstību?

Sports un fiziskās aktivitātes ir veselības balsts visos cilvēka dzīves posmos, un ģimene ir tā vieta, kur bērns gūst priekšstatu un piemēru par fizisko aktivitāšu nozīmi, un prieku ar tām nodarboties. Ģimenes loma ir ļoti būtiska bērna sportisko mērķu sasniegšanā, taču bērna paša ambīcijas, spējas un motivācija ir noteicošais priekšnosacījums bērna sasniegumiem.

Lai arī jaunais un talantīgais autosportists Mārtiņš Sesks turpina vectēva un tēva gaitas rallijā, viņa tēvs Uldis Sesks ir pārliecināts, ka Mārtiņa nonākšana līdz rallijam ir viņa paša izvēlēts ceļš: "Manuprāt, Mārtiņa galvenais stimuls autosportā ir bijis tas, ka šis sports viņam patīk un ir vēlme sevi šādi realizēt. Domāju, ne bez nozīmes bijis arī tas, ka būtībā jau no pašas bērnības viņš ar autoralliju bijis saistīts, jo šis sports caurvij visu mūsu dzimtu jau vairākās paaudzēs – mans tēvs, arī Mārtiņš Sesks, aizsāka rallija tradīcijas Latvijā, vēl tālajā 1965. gadā sarīkojot pirmo ralliju, tālāk es turpināju un šodien to dara Mārtiņš. Mēs ar ģimeni esam šajā ceļā stāvējuši viņam blakus un atbalstījuši, taču, manuprāt, panākumi un labi rezultāti ir iespējami tikai tad, ja jaunietis pats ar savu sporta veidu aizraujas par visiem 100 procentiem, iedegas un ir gatavs tam daudz ko atdot, tai skaitā savu brīvo laiku. Virsotnes ir iespējams sasniegt, ja pats ļoti, ļoti vēlas un spēj pārvarēt sevi – grūtībās!"

Gūt prieku, būt labā formā un darīt to, kas padodas - ir būtiskākā motivācija bērniem, kādēļ viņi vēlas nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, ko apstiprina arī pētījumi. Galvenais vecāku uzdevums ir sadarbībā ar treneri nodrošināt emocionālu atbalstu gan treniņos, gan sacensību laikā, ceļot bērna pašapziņu un veicinot pārliecību par savām spējām. Vecāku loma ir iemācīt bērnam novērtēt savus sasniegumus un uzstādīt mērķus, balstoties uz saviem personīgajiem rādītājiem, nevis caur zaudējuma vai uzvaras prizmu. Sports palīdz attīstīt tādas rakstura īpašības kā nepadošanos pie pirmās neveiksmes un disciplīnu, lai sasniegtu rezultātu.

Kā piemēru mērķtiecībai U. Sesks min arī basketbolista Kristapa Porziņģa karjeras sākumu: "Ziniet, ko teicis Kristapa Porziņģa pirmais treneris Edvīns Sprūde? Jaunietis uz pirmo treniņu esot atnācis bāls un nobijies, nezinājis ne noteikumus, ne ko darīt laukumā. Bet jau no pašiem pirmsākumiem viņš bijis mērķtiecīgs spēlētājs, kas grib (!) gūt nopietnus panākumus. Tas ir svarīgākais – gribēt gūt panākumus! Tā ir tā panākumu atslēga."

Kā uzsver Uldis Sesks, nav vienas pareizās receptes, kas vecākiem jādara, lai ģimenē izaugtu profesionāls sportists, jo katra ceļš ir individuāls, taču viņš vecākiem iesaka: "Necentieties ierobežot, bet ļaujiet izpausties visdažādākās jomās un sporta disciplīnās. Lai arī jau no bērnības Mārtiņš bija aizrāvies ar autosportu, taču tas nebija šķērslis, lai piedalītos arī citos sporta veidos – viņš gāja gan basketbola treniņos, gan peldēšanā, gan brauca minibagijā un ar kartingiem, Liepājas skeitparkā trenējās BMX frīstailā un pat hokeju spēlēja kādu laiku. Varu teikt, ka tas viss viņam ir palīdzējis, jo autosports jau nav tikai stūrēšana un gāzes pedāļa spiešana grīdā – tas no braucēja prasa augstu fizisko sagatavotību, izturību, stabilu vestibulāro aparātu, spēju izturēt stresu. Galu galā arī slavenais rallija braucējs deviņkārtējais pasaules čempions Sebastians Lēbs ir sācis kā vingrotājs, tādējādi izcili uztrenējot savu līdzsvaru un vestibulāro aparātu. Un to visu dod sportiskas aktivitātes. Tas ļauj iemācīties pilnībā izjust auto, sajust to ar 'muguras smadzenēm'."

Sports nav tikai superzvaigznes, tas ir stāsts par disciplīnu, mērķtiecību un komandas garu, kas bērnam noderēs turpmākajā dzīvē arī ārpus sporta gaitām. Līdztekus koordinācijas, veiklības, izturības un citu fizisko īpašību attīstībai, sociālās prasmes - sadarbība, pārliecība par sevi un emocionālā noturība ir tas, ko attīstīta darbs komandā vai sastrādāšanās ar treneri. Tāpēc emocionāli atbalstoša un vispusīga sportiskā vide bērna agrīnā vecumā, kur bērnam ir bijusi iespēja izmēģināt dažādus sporta veidus un gūt prieku no sportošanas, kalpos par drošu pamatu vēlākam bērna lēmumam - sportam palikt hobija līmenī vai tiekties pēc medaļām.

Par to kā nekaitēt bērna sportotpriekam ar pārlieku lielu disciplīnu vai nepārdomātām motivēšanas metodēm, lektori veltīs vairākas lekcijas 26.aprīļa konferencē "Sports VAR". Apmeklējot šo konferenci, sastapsiet domubiedrus un uzzināsiet vairāk par vecāku iesaisti bērnu - sportistu atbalstīšanā un pareizā motivēšanā, kā arī par korektu vecāku komunikāciju ar treneriem. Konference notiks 26. aprīlī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Vecākiem ir unikāla iespēja reģistrēties konferencei, saņemot 30 eiro atlaidi, reģistrācijas formā ievadot kodu: VECĀKI. Plašāka informācija un reģistrācija: www.sportsvar.lv

