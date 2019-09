Lai brūces vietā nepaliktu dziļa rēta

Pat sīka brucīte neprognozējami var pārvērsties par neglītu rētu un ne tikai bojāt ādas izskatu, bet arī radīt nepatīkamas sajūtas. Tāpēc jau laikus parūpējies par rētu, to pareizi kopjot! Kā to darīt pēc iespējas eketīvāk, stāsta dermatoloģe Kristīne Kalniņa (bij, Zabludovska)

Jo dziļāks bojājums, jo izteiktāka rēta

Rētas ir dzīšanas procesā radušies ādas bojājumi, kuru iemesls ir ķirurģiska iejaukšanās, kāda slimība, negadījums vai trauma. Rētas parasti ir normo­toniskas – tādas, kas dzīst bez piepacēluma, ādas līmenī. Taču mēdz gadīties, ka ādas atbildes reakcija uz traumu ir pārāk liela, veidojas piepaceltas rētas vai tā dēvētās keloīdrētas, kas iziet ārpus rētas robežām. Rētu gūšanas biežākie veidi ir traumas, apdegumi un griezieni.

To, vai rēta būs tikpat kā nemanāma vai, tieši pretēji, ļoti izteikta, nosaka ne tikai ādas un organisma īpatnības, bet arī tas, kā rētas iegūtas. Daudz kas atkarīgs no rētas veida, lokalizācijas un dziļuma. Jo virspusējāks bojājums, jo rēta sadzīst labāk; jo dziļāks bojājums, jo izteiktāka rēta.

Jāņem vērā, ka rētošanās process vienmēr būs izteiktāks pēc apdegumiem, īpaši bērniem un pusaudžiem. Īpaši izteiktas būs arī rētas, kas radušās uz sejas, kakla un dekoltē zonā.

Rētas slikti dzīst un veidojas arī ķermeņa kustīgajās vietās, piemēram, pie locītavām, vai arī, ja bijusi liela trauma vai grieziens operācijas laikā un, to šujot, tiek radīts pārāk liels iestiepums.

Tāpat arī ķeizargrieziena gadījumā – rēta var izveido­ties smalka kā matiņš, bet var notikt arī pretējais. Gadās, ka rēta vidusdaļā veidojas bieza un neglīta, bet galos – glīta un smalka. Viss atkarīgs no ādas atbildes reakcijas uz traumu. Turklāt šī reakcija nekad nav iepriekš paredzama. Vienreiz rēta var veidoties bez piepacēluma, glīta. Nākamajā reizē var rasties neglīta keloīdrēta.

Vai rēta augot pazudīs?

Attiecībā uz bērniem nereti dzirdēts: augs lielāks, rētas pazudīs. Ja radies nobrāzums, parasti tas tiešām sadzīst labi un ātri, jo bērna ādā ir daudz hialuronskābes un notiek intensīva šūnu dalīšanās. Ja notikusi pilna ādas biezuma traumatizācija – līdz pat dermai vai hipodermai –, tad gan šajā vietā veidosies rēta. Ja bērnam veidojas rēta, reizēm tā rētojas pat intensīvāk nekā pieaugušajam. Kāpēc? Jo bērns aug, bet rētā ir fibrozie audi, kas to padara neelastīgu. Līdz ar to rēta vienkārši iestiepjas, it kā izplešas.

Pastāv arī mīts, ka pašas par sevi izzudīs tā dēvētās pusaudžu pumpas un rētas, kas palikušas, kad tās sadzijušas. Kaut kad jau izzudīs, bet tas var notikt arī 20, 30, 35 gadu vecumā. Turklāt, ja iekaisums bijis hronisks, ilgstošs, dziļš un strutojošs, pumpām sadzīstot, šajā vietā paliks pat ļoti pamanāmas rētas.

Vai rētas iespējams ārstēt, lai tās samazinātu? Dermā atrodas šūnas fibroblasti, kas ražo dermas saturu: kolagēnu, elastīgās šķiedras, hialuronskābi utt. Pastiprināti reaģējot uz traumu, fibroblasti pārmēru daudz saražo kolagēnu, līdz ar to veidojas striķveidīgas, biezas rētas. Bet var notikt arī pretēja reakcija, piemēram, pēc bērnībā pārslimotām vējbakām vai pusaudža vecumā pārciestas aknes var veidoties tā dēvētās mīnusa rētas – tādi kā iespiedumi ādā. Protams, rētas iespējams ietekmēt – mīkstināt, slīpēt, uzlabot –, bet ne pilnībā likvidēt. Sevišķi, ja ir dziļa, bieza rēta.

Sargi kreveles!

Ko darīt, lai rētas veidotos pēc iespējas nema-nāmākas? Traumas vietā jāļauj izveidoties krevelei, nedrīkst pieļaut tās noplēšanu, bet jāgaida, kad krevele nokritīs pati. Kāpēc tas tik svarīgi? Pirmkārt, ar kreveli noplēšam aizsargslāni, kas pasargā ādu no infekcijām. Otrkārt, krevele uz ādas ir kā dabīgs plāksteris, kas traumatizācijas vietā nodrošina ādai pietiekamu mitruma līmeni un līdz ar to normālu kolagēna līmeni. Savukārt, ja kreveli noplēš, tiek noplēsts jaunais ādas slānis, kas cenšas sadziedēt brūci, un atkal tiek radīta jauna trauma jau esošās rētas vietā, kas dzīšanu tikai pasliktina.

Pēc tāda paša principa kā krevele darbojas arī aptiekā iegādājamais silikona gels, kas palīdz rētai sadzīt ātrāk un labāk. Uzziežot brūcei silikona gelu, tiek bloķēta ūdens iztvaikošana no traumētās vietas, līdz ar to ir daudz mazāka varbūtība, ka veidosies pastiprināta rēta.

Būtiska ir regularitāte

Lai rēta veidotos pēc iespējas nemanāmāka, silikona gela lietošanu būtiski uzsākt, tiklīdz brūce ir sadzijusi. Regulāra tā lietošana nodrošina, ka kolagēna šķiedras rētas vietā veidojas paralēli, mazos kūlīšos, nevis saaug haotiski. Kāpēc tas tik svarīgi? Ja kolagēna šķiedras veidojas haotiski, tās rada spiedienu uz nervgaļiem, līdz ar to rēta var gan sāpēt, gan neciešami niezēt. Profilaktiski uzsākot silikona gela lietošanu, rēta kļūst gan mīkstāka, gan plakanāka, gan arī ātrāk zaudē sarkano nokrāsu, kļūst gaišāka. Arī nieze un dedzināšana brūces vietā krietni mazinās vai izzūd vispār.

Silikona gels jāuzziež divas reizes dienā, un ieteica­mais lietošanas laiks ir vismaz divi mēneši. Tomēr, tā kā rētas nobriešanas laiks ir trīs līdz seši mēneši, labāku rezultātu iespējams gūt, gelu lietojot trīs līdz sešus mēnešus. Savukārt cilvēkiem, kam jau ir tendence uz biezu rētu veidošanos, – pat gadu. Noteikti to vajadzētu lietot, piemēram, sievietēm pēc ķeizargrieziena un krūšu palielināšanas vai samazināšanas operācijām.

Uzziežot silikona gelu rētai, tas veido neredzamu pārklājumu virs tās, atjauno normālu ādas barjeras funkciju, samazina rētas lielumu. Lai uzlabotu dzīšanas procesus, gelos papildus tiek pievienoti antioksidanti, piemēram, C un E vitamīns. Vietā, kur gels uzklāts, āda šķiet zīdaini maiga, un, tā kā gels ir caurspīdīgs, virs tā var klāt kosmētiku. Ērti ir tas, ka silikona gels ātri nožūst un nav taukains – nesmērē drēbes. Būtiski turēt silikona gelu mājas aptieciņā un lietot to, tiklīdz radusies rēta. Jāatceras, ka gelu nedrīkst lietot, ja ir vaļējas brūces, iekaisums. Tāpat to nedrīkst lietot uz gļotādām un to tuvumā. Der atcerēties, ka sauļojoties rēta vienmēr jāieziež ar saules aizsargkrēmu (SPF 50), lai tās vietā nevei­dotos dziļa pigmentācija un tā nekļūtu uzkrītoši redzama.

Zinašanai!

Aptiekās pieejami jaunās paaudzes silikona geli, kas rada elpojošu, ādas mitruma līmeni uzturošu pārklājumu (Dermatix Ultra ar C vitamīnu; Stratamed), kā arī silikona gels (Kelotan) un silikona plāksteri (Mepiform).

