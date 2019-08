Mammu, gribu dejot baletu

Baleta studijas vadītāja sarunu uzsāk, uzsverot baleta pozitīvo ietekmi uz ķermeni: "Vecāki ne vienmēr ved bērnu uz nodarbībām tāpēc, ka vēlas, lai bērns visu savu atlikušo dzīvi un profesionālo karjeru saistītu ar baletu. Smagās skolas somas, saliektā stāja, rakstot pie galda un sēžot pie datora, veicina mugurkaula un muguras muskuļu nepareizu attīstību. Daudzi vecāki izvēlas baleta nodarbības, lai uzlabotu bērna muguras veselību. Balerīnas tomēr var atpazīt jau no tālienes – ne tikai staltās muguras dēļ, bet arī pēc graciozās gaitas. Pēc tā, kā viņas liek pēdu pie zemes, nevis sākot soli no papēža, bet liekot to no pirkstu gala. Baleta nodarbības pavada klasiskā mūzika, kura veicina bērnu intelektuālo attīstību paralēli tam, ka tiek nostiprināti muskuļi. Stiepšanās vingrinājumi, kuri ir neatņemama nodarbības sastāvdaļa, palīdz veidot slaidu ķermeni."

Ir ļoti liela atšķirība starp baleta nodarbībām baleta studijās un profesionālajā baleta skolā. Lai apspriestu jautājumu par to, cik balets ir kaitīgs ķermenim, ir jāsaprot, par ko tieši ir runa: par vaļasprieku vai profesiju. Jebkura fiziska aktivitāte, kura pārkāpj profesionalitātes slieksni un ir vērsta uz profesionālu rezultātu sasniegšanu, var būt traumējoša, cilvēks mēģina pārkāpt savas robežas un limitus, lai sasniegtu vairāk. Ja runājam par kādu nodarbi vaļasprieka līmenī, tad slodze parasti tiek pielāgota tā, lai ķermenim tā pāri nenodarītu, lai cilvēks darītu tikai tik, cik viņa ķermenis viņam to ļauj darīt un tas sagādātu prieku.