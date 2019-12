Piena produktu nozīme bērnu uzturā

Piens un tā produkti ir ļoti vērtīgs uzturvielu un minerālvielu avots gan bērniem, gan pieaugušajiem. Taču, domājot par savu atvašu uzturu, šie produkti var izrādīties daudz vērtīgāki un ērtāk lietojami nekā biji domājis. Ļoti ērtā veidā iespējams uzņemt bērna augšanai un attīstībai nepieciešamās uzturvielas, minerālvielas un vitamīnus. Jā, kalcijs patiešām nav vienīgā vērtīgā viela, kas atrodama pienā un tā produktos. Tomēr vecākiem vajadzētu paturēt prātā, ka, izvēloties pienu un tā produktus, labāk dot priekšroku tieši organiskiem labumiem, jo tie nesaturēs hormonus, kas bieži atrodami neorganiskajos produktos, kā arī nevajadzīgas papildvielas, kuras, iespējams, nodara vairāk ļaunuma nekā labuma.

Jau minētais kalcijs, protams, ir visvairāk slavētais un uzsvērtais pienā esošais ķīmiskais elements, kad runājam par spēcīgiem, veseliem, augošiem kauliem. Portālā "Prevention" skaidrots, ka galvenais veselu kaulu priekšnoteikums patiesi ir regulāri un adekvātos daudzumos uzņemts kalcijs. Lai gan arī citos produktos atrodams kalcijs, portālā uzsvērts, ka tieši pienā un tā produktos kalcijs ir samērā lielā daudzumā, salīdzinot ar citiem produktiem, kas cenas ziņā ir tikpat draudzīgi maciņam. Tomēr kaulu veselība nav vienīgais, par ko cilvēka organismā atbildību uzņemas kalcijs. Portālā "Healthline" norādīts, ka organismam šis ķīmiskais elements nepieciešams, lai kustinātu muskuļus, izdalītu hormonus un ļautu asinīm cirkulēt un apgādāt orgānus ar skābekli. Svarīgi paturēt prātā, ka cilvēka kaulus var uzskatīt par kalcija krātuvi, tāpēc gadījumos, kad organisms nesaņem nepieciešamo kalcija daudzumu ar uzturu, tas "aizņemsies" kaulos esošo, tādējādi kauli var kļūt trauslāki. Rūpējoties par savu bērnu veselību, vecākiem noteikti vajadzētu atcerēties, ka cilvēka ķermenis kalciju neražo, tāpēc, lai uzņemtu šo ķīmisko elementu, pilnībā jāpaļaujas uz uzturu.

Viena no svarīgākajiem uzturvielām, kas arī atrodama pienā un tā produktos ir olbaltumvielas. Portālā "Prevention" uzsvērts, ka šie savienojumi lielā mērā piedalās organisma attīstībā, augšanā un šūnu un audu atjaunošanās procesos, kā arī muskuļu veidošanā un atjaunošanā, cukura līmeņa stabilizēšanā un apetītes normalizēšanā, tāpēc tie ir vitāli svarīgi bērnu augošajiem organismiem. Gan bērniem, gan pieaugušajiem olbaltumvielas jāuzņem ik dienas, jo, atšķirībā no taukiem un ogļhidrātiem, šīs uzturvielas organismā neuzkrājas un neveido rezerves. "Prevention" uzsvērts, ka jāpatur prātā tas, ka vienā ēdienreizē cilvēka organisms spējīgs uzsūkt no 20 līdz 30 gramiem olbaltumvielu, tāpēc jāparūpējas par to, lai šo uzturvielu uzņemtu katrā ēdienreizē adekvātā daudzumā.

Runājot par pienu un tā produktiem un to nozīmi bērnu uzturā, nevar nepieminēt faktu, ka šajos produktos atrodams arī D vitamīns. Portālā "Everyday Health" uzsvērts, ka D vitamīns profilaktiski palīdz pret rahītu, kas var izraisīt dažādas skeleta deformācijas, kā arī uzlabo imunitāti un cīnās pret paaugstinātu asinsspiedienu. Portālā minēts, ka šis vitamīns ir taukos šķīstošs, tāpēc piena un tā produktu lietošana ir ļoti ērts veids, kā panākt, lai D vitamīns patiešām uzsūktos organismā, jo šajos produktos ir gan D vitamīns, gan tauki. Vēl viens iemesls, kāpēc paļauties tieši uz šiem produktiem, ir arī kalcija uzsūkšanās. Lai cilvēka ķermenī uzsūktos kalcijs, nepieciešams arī D vitamīns, bet, lai uzsūktos šis vitamīns, nepieciešami arī tauki. Jāpiemin arī tas, ka, ņemot vērā saules gaismas daudzumu Latvijas ziemā, nozīmīgākais veids D vitamīna uzņemšanai ir uzturs, tomēr arī vasarā nevajadzētu paļauties uz to, ka nepieciešamo vitamīna daudzumu būs iespējams uzņemt sauļojoties. Lai pasargātu atvasi no saules apdegumiem un onkoloģisko slimību riska palielināšanos nākotnē, ir būtiski lietot saules aizsargkrēmu un izvēlēties drošākus veidus D vitamīna uzņemšanai.

Portāls "Prevention" uzsver, ka piens un tā produkti nodrošina cilvēka organismu ne tikai ar kalciju, olbaltumvielām un D vitamīnu, bet arī kāliju un magniju. Cilvēka organismā kālijs palīdz nodrošināt nervu sistēmas darbību. Portālā "Healthline" paskaidrots, ka šī minerālviela ļoti aktīvi piedalās nervu impulsu darbībā, kas ļauj regulēt muskuļu kontrakcijas, sirds ritmu, refleksus, kā arī citas organisma funkcijas. Savukārt magnijs, kā norādīts portālā, atbild par cukura līmeņa kontroli cilvēka organismā, kā arī veselīgu miegu, kas īpaši svarīgs bērniem attīstības periodā.

Ir vērts vēlreiz atgādināt, ka piens un tā produkti ir ne tikai vērtīgi un veselīgi, bet arī ērti lietojami un viegli pieejami. Bioloģiskus produktus ir iespējams iegādāties teju jebkurā veikalā un nav nepieciešams meklēt speciālas tirdzniecības vietas, lai iegādātos produktus, kas nesatur mākslīgas krāsvielas un organismam nevajadzīgas pievienotās vielas. Atcerieties, ka ir svarīgi ne tikai bērniem pasniegt veselīgu ēdienu, bet arī stāstīt par to un mācīt pašiem izvēlēties sev piemērotākos produktus.

