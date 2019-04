Vai ekoloģiskais mazgāšanas līdzeklis iztīra tikpat labi kā parastais mazgāšanas līdzeklis?

Vai esi domājis, kurš no mazgāšanas līdzekļiem ir visefektīvākais par pieņemamu cenu? Lielākā mājsaimniecības preču laboratorija Eiropā "SGS Fresenius", kura dibināta Vācijā, ir pārbaudījusi Baltijas valstu tirgū pieejamu dažādu želeju un kapsulu mazgāšanas efektivitāti, un rezultāti pierādīja, ka vairāki ekoloģiskie mazgāšanas līdzekļi veļu izmazgā tikpat labi kā zināmu zīmolu želejveida līdzekļi, kurus visbiežāk izmanto patērētāji. Ļoti labus mazgāšanas rezultātus iespējams panākt arī ar lētākām veļas mazgāšanas želejām, piemēram, Mayeri Sensitive, kas ir arī videi un patērētājam nekaitīgs līdzeklis un kam ir piešķirts ES ekomarķējums, kā arī Ziemeļu astmas un alerģijas sertifikāts.

Tests tika veikts, pielietojot starptautiski atzīto AISE metodi, t. i., veļa tika mazgāta 40 grādu temperatūrā vidēji cietā ūdenī. Testā tika izmantoti četrpadsmit laboratorijā sagatavoti grūti izmazgājami traipi, kam iepriekš ļāva audumā izžūt. Mazgājamā līdzekļa deva testa mazgāšanai tika izvēlēta, ievērojot ražotāja sniegtos norādījumus uz iepakojuma. Testa rezultāti tika izvērtēti, izmantojot krāsu spektometru. Rezultāti ir parādīti tālāk esošajā tabulā skalā no 0 līdz 100, kur 0 ir zemākais rezultāts, bet 100 — augstākais.

Papildus kvalitātei vērtēja arī šādus parametrus, pamatojoties uz ražotāja ieteiktajām mazgāšanas līdzekļa devām:

cena par vienu veļas porciju, ražotāju ekosertifikāti, ražotāju Ziemeļu astmas un alerģijas sertifikāts.

Rezultāti liecina, ka Mayeri mazgāšanas želeja Sensitive ir videi visnekaitīgākā, patērētājam visdrošākā, un ir ļoti draudzīga cena. Mayeri sērijas Sensitive produktiem ir piešķirts ES ekomarķējums, kā arī Ziemeļu astmas un alerģijas marķējums, kas apliecina, ka produkta ražošanas ciklā ietekme uz vidi ir bijusi minimālu un tas ir nekaitīgs patērētājam.

Veiktajā testā Mayeri uzrādīja labākos rezultātus, iztīrot traipus, kam būtu jāizmanto balinātājs, piemēram, vīna, tējas, kafijas, tomātu biezeņa un sulas traipus. Mayeri arī veiksmīgi iztīrīja fermentu traipus, jo īpaši zāles un dubļu traipus — tam bija vislabākie rezultāti no visiem testētajiem produktiem. Tauku un kosmētikas traipus visefektīvāk iztīrīja Mayeri želejas kapsulas vai Frosch veļas mazgāšanas želeja.

Kas ir ES ekomarķējums un kādus kritērijus tas vērtē?

ES ekomarķējuma logotips — ES ekopuķīte ir Eiropas Savienības izstrādāts ekomarķējums, kas ņem vērā ietekmi uz vidi, kā arī produkta kvalitāti. Produktus, kuriem piešķir šo marķējumu, apstiprina neatkarīgas iestādes.

Ietekme uz vidi

Daudzas vielas ir videi kaitīgas un ir aizliegtas , un ir vairākas vielas, kuru lietošanas maksimālais daudzums ir ierobežots. Vairāk informācijas par šiem ierobežojumiem ir pieejama ekomarķējuma tīmekļa vietnē.

, un ir vairākas vielas, kuru lietošanas maksimālais daudzums ir ierobežots. Vairāk informācijas par šiem ierobežojumiem ir pieejama ekomarķējuma tīmekļa vietnē. Ķīmiskās vielas, kas ražotas, izmantojot ilgtspējīgus resursus. Piemēram, ja mazgāšanas līdzekļi ir ražoti no palmu eļļas, tai ir jābūt ar RSPO sertifikātu, t. i., eļļa jāiepērk no ilgtspējīga izejvielu avota — meža izciršanai un audzēšanai ir jābūt līdzsvarotai.

Uz iepakojuma norādītie noteikumi par iepakojuma maksimālo izmantojamību, ņemot vērā pārstrādātā iepakojuma materiāla izmantojamību.

ņemot vērā izmantojamību. Transporta piesārņojuma, piemēram, CO 2 emisiju samazinājums un samazināts riepu nodilums, jo dažiem produktiem, piemēram, želejas kapsulām un tabletēm trauku mazgājamām mašīnām, ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz pieļaujamo tukšās vietas daudzumu iepakojumā. Tādējādi automašīnās var ievietot vairāk preču.

Kvalitātes kritēriji

Vairākiem produktiem, kuriem ir jāizpilda ekomarķējuma kvalitātes testi un jāatbilst kvalitātes līmenim, ir noteikta maksimālā produkta deva. Piemēram mēs izmantosim dažus mājsaimniecībā visplašāk lietotos produktus.

Veļas mazgājamiem līdzekļiem atkarībā no to veida ir jāizpilda šādi ražotāja testi: 1) traipu iztīrīšanas tests, 2) auduma krāsas saglabāšanas un krāsu pārneses tests, kā arī 3) baltās krāsas saglabāšanas tests veļas mazgāšanas līdzekļiem, kas ir paredzēti baltam apģērbam, lai novērstu pārāk ātru auduma izbalēšanu.

Kādēļ papildu ES ekomarķējumam ir jāizvēlas arī Ziemeļu astmas un alerģijas sertifikāts?

Lai gan ES ekomarķējums izvērtē vides drošību, kā arī produkta kvalitātes līmeni, ir jāņem vērā arī nekaitīgums patērētājam, jo dažkārt dažas videi nekaitīgas sastāvdaļas var izraisīt alerģiskas reakcijas, piemēram, no ēteriskajām eļļām iegūta smarža, dažādi konservanti, mazgāšanas līdzekļi u. c. Ziemeļu astmas un alerģijas sertifikāts izvērtē šos kritērijus. Ziemeļu astmas un alerģijas sertifikāts ir Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas alerģijas apvienotā alianse, kas kontrolē produkta sastāvu, lai to padarītu iespējami drošu patērētājam un iespējami samazinātu riskus, kas varētu rasties, mazgājot apģērbu, ko vilks bērni un cilvēki ar alerģisku ādu, kā arī pievērš to patērētāju uzmanību, kuri novērtē veselību!

Kādi ir Ziemeļu astmas un alerģijas alianses izstrādātie sertifikāta iegūšanas kritēriji?

Sertifikāta piešķiršanas izvērtēšanai iesniegtajos produktos ir aizliegts izmantot krāsas, smaržvielas, alerģiju izraisošus konservantus, piemēram, parabēnus, MIT un BIT, kā arī bīstamus mazgāšanas līdzekļus, piemēram, kokamīda TEA u. c.

Vai produkts ir nekaitīgs manai veselībai, ja tas ir dermatoloģiski pārbaudīts?

"Dermatoloģiski pārbaudīts" nebūt nenozīmē, ka produkts ir nekaitīgs veselībai. Produkti ir dermatoloģiski pārbaudīti uz cilvēka ādas tikai, lai noskaidrotu, vai āda neapsarkst, bet vienlaikus netiek pārbaudīti bojājumi, kas var rasties ķīmiskās vielas ieelpojot. Ķīmisko vielu ieelpošana var izraisīt nopietnus veselības traucējumus, tāpēc būtu ieteicams pārbaudīt ķīmiskās vielas un samazināt to ietekmi uz veselību. Ar to nodarbojas speciālisti Ziemeļu astmas un alerģijas aliansē. Piemēram, Bergenas Universitātes veiktais pētījums liecina, ka cilvēkiem, kuri regulāri strādā par apkopējiem, un cilvēkiem, kuri regulāri izmanto izsmidzināmos tīrīšanas līdzekļus, veselība ir tikpat sabojāta, kā smēķētājiem, kuri izsmēķē 20 cigaretes dienā.

Šī iemesla dēļ produkta cena ne vienmēr liecina par tā kvalitāti. Papildus kvalitātei cena ir atkarīga no tirgotāja noteiktās peļņas starpības, ražotāja ražošanas efektivitātes un ražotāja izmantoto izejmateriālu un iepakojuma cenām, t. i., cik efektīvs izmaksu ziņā var būt ražotājs.