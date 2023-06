Foto: Latvijas jauno modes dizaineru kliedziens

Maija izskaņā Rīgas Cirka vēsturiskajā ēkā norisinājās grandioza Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate, kas līdz ar nodaļas pastāvēšanu atzīmēja trīsdesmito gadskārtu. Atskats uz aizraujošākajām, inovatīvākajām un neierastākajām jauno dizaineru kolekcijām.

Par tēmu un ar devīzi "Kliedziens", jaunie dizaineri izgaismoja tādas tēmas kā cilvēks, vide un ekoloģija. Apskatā viņu konceptuālais skaidrojums un idejas atspoguļojums kolekcijā.

Foto: Didzis Grodzs

Nakryškons", autore: Džeina Lubāne



Tērpu kolekcijas "NAKRYŠKOŅS" baušļi:

1. Tev būs klausīt savu vecmammu; 2. Tev nebūs noliegt to kas ir "pareizi"; 3. Tev būs celties sešos no rīta, braukt uz baznīcu; 4. Tev nebūs pretoties "Ticības mācībai"; 5. Tev būs mācēt pareizi bērt rožu lapas; 6. Tev būs iet uz baznīcu katrus Ziemassvētkus un Lieldienas; 7. Tev būs apmeklēt Kapusvētkus, Svecīšu vakarus labākajās štātēs; 8. Tev nebūs bail izteikt savas domas; 9. Tev būs godāt citu dzīves lēmumus; 10. Tev būs ticēt tam, kam tu vēlies.

"Zāle ir zaļāka piekrastē", autore: Romija Štāle

Saulaina vasaras diena tuvā nākotnē. Piemājas baseinā (te kādreiz atradās kartupeļu vagas). Audzējot aļģes. Esot aļģkopim nedēļas nogalēs un darba dienu vakaros. Bezrūpībā un harmonijā.

"Es un mans brālis", autore: Dārta Sprukule

Es un mans brālis,

Mans brālis un es.

Mans brālis un motokross,

Bet motokross un es?

"Iekšējais bērns", autore: Madara Indriksone

Kolekcijas mērķis ir atspoguļot bērnības bezrūpību, prieku un krāsaino brīnumu pasauli. Sava "iekšēja bērna" nepazaudēšanu, bērnības dzīve "klusuma pasaulē ir kā iedvesma apģērbu kolekcijai, kas atspoguļo krāsu spēles un to rotaļīgumu.

"Pudumente", autore: Līva Ejuba

Es viņu nepazinu, bet viņš atstāja iespēju iepazīt. Rūsa atstāj pēc sevis neizdzēšamas pēdas, tāpat cilvēks atstāj pēc sevis neizdzēšamas atmiņas. Mans vectēvs atstāja bagātīgu mantojumu, ko man atklāt. "Šodien ir 12.februāris 1998. gads, gribu iesākt sava mūža un darba aprakstu. Šo kladi varbūt kāds sadomās palasīt kādreiz…, mani bērni, mazbērni un mazmazbērni (ja pēdējie būs)." Es esmu, es atklāju un es atceros.

"(ne)pabeigts", autore: Milēna Emīlija Seržante

Iedomas nekad nesaskan ar realitāti. Gribēt jau var visu, taču ne vienmēr tas tiek izdarīts. Nepabeigts, varbūt kādam tas ir pabeigts adīklis, kas ir ielikts dziļākajā skapja stūrī. Izvelkot pēc laika, tas vai nu tiek izārdīts vienā pavedienā vai arī tiek turpināts, taču sākotnējā ideja noteikti vairs nebūs tāda kādu savā prātā pirms tam biji iedomājies. Valdziņu pie valdziņa neliksi, pie adījuma netiksi…

"InnoSense", autore: Alise Paškovska

Iedvesmojoties no Visuma, kad tehnoloģijas pārņem mūsu telpu un mašīnbūve savijas ar dabisko, pastāvot savā ziņā harmonijā, bet it kā lēnām iznīcinot. Ieskatīties atspulgā, apzināties ka visas mazās daļiņas mūs apvieno vienā veselā. Apzināties, ka viss kas ir uz zemes ir radīts tikai un vienīgi no tās resursiem, vai tad tiešām mēs tai nodarām ļaunu? Vai mēs un mūsu radītais ir tikai daļa no dabiskā procesa.

"Turpinājums", autore: Alise Šutova

Sabiedrība neuzsver nepieciešamību pēc pasaules leģendām, pasakām un teikām, kas liek tām izzust laikā un zaudēt oriģinālo vērtību. Kolekcijas "Turpinājums'' ir pasaules leģendu, pasaku un teiku stāsti un to izzušana pagātne. Tos pārstāstīja, lai norādītu uz svarīgu morāli un ieteiktu konkrētus uzvedības modeļus. Bērnībā mēs ticam brīnumiem un sapņiem, bet pieauguši mēs to visu aizmirstam. Cilvēkus pārņem ikdienas rutīna un steiga, mēs neapzināti apturam fantāzijas attīstību. Skeleta elementi ir pasaules leģendu, pasaku un teiku pamatlicēja vizuālā attēlošana, jo to eksistence radās no cilvēka prasmes rakstīt un fantazēt.

"Punxpicnix", autore: Laura Kreivina

Apvienojot etnogrāfiskās un alternatīvās modes elementus no vietējo folkmetāla un panku festivālu vides, tiek radīts mūsdienīgs un latvisks etno-panka paveids. Iedvesmojoties no šo festivālu apmeklētāju brīvās un anti-patērētāj sabiedriskās pieejas dzīvei, apģērbs gūst vērtību tiekot valkāts un personalizēts.

"Reakcijas pa trīs", autori: Krišjānis Brasliņš, Patrīcija Sarmule, Pāvels Žeļezņaks

Sastingt. Uzbrukt. Bēgt. Kuru man izvēlēties? Kā katalizators es izšķīstu un reakcija ir jau notikusi. Vairs pat nevaru paļauties uz vienīgo patvērumu, ko saucu par savu ķermeni, tas ir palaists savā vaļā.

"Daydreaming", autori: Letīcija Orlova, Santa Kirmuža-Svilāne, Madara Dāvida

Kad skatiens sastingst... Komponisti viens otram: Džona Keidža sarunas ar Mortonu Feldmanu. F: Nokļūt tajā... Vienkārši panākt tukšumu galvā. To es domāju, kad saku, ka esmu dziļi iegrimis domās! K: Jā, jā, tas ir kā okeāns ar zivīm, un zivis ir domas, un tu sasniedz stāvokli, kurā tavs skatiens ir tik pilns ar okeānu, ka tu nemaz nepamani zivis.

"Vajadzēs noģērbties", autori: Jurģis Emīls Liepiņš, Alise Sedliņa-Brūdere



Gaumīgākā kolekcija šodien! Vulgārākā kolekcija no visām! Nekā stilīgāka šeit nebūs, tu vari pat neskatīties pārējo, šis ir skaļākais modes kliedziens. Ārkārtīgi vulgāra kolekcija, cilvēkiem bez mugurkaula neskatīties, aizver acis un saviem bērniem arī , nedod dievs bērniem interesēs mode! Pēc šīs kolekcijas tu būsi ekstāzē! Tev reāli nepatiks, kas vispār tādu murgu taisa?