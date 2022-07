Pilns skapis, bet nav ko vilkt? Kā vecās drēbes pārtaisīt jaunos un stilīgos apģērbos

Būsim godīgi, gandrīz visi kādreiz esam bijuši situācijā, kad, atverot skapi, no tā negribas izņemt nevienu drēbes gabalu. Viss šķiet jau novalkāts vai neinteresants… Bet jaunu pirkšana – tās atkal ir izmaksas, kam ne visi var katru mēnesi atvēlēt līdzekļus. Taču visā šajā stāstā tiek piemirsts, ka arī vecie apģērbi var uzsākt otro dzīvi – ne kā trauku lupatas, bet gan kā pavisam jaunas drēbes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas tev būs nepieciešams? Šķēres, adata un liela deva radošuma. Tev ir visas iespējas krasi mainīt savu garderobi vai uzlabot esošo, šur un tur pieliekot vai pamainot dažas detaļas. Pārvērt veco un garlaicīgo blūzi stilīgā "crop" piegriezuma kreklā, jau sen no modes izgājušo kleitu pārveido vasarīgos svārkos, bet garos svārkus pārvērt jauneklīgā mini versijā! Iespēju ir ārkārtīgi daudz, no kurām septiņas iepazīt tuvāk piedāvā portāls "Bustle".

Nogriez/pamaini bikšu galus



Vai arī tev skapī ir bikses, kuras izskatītos vienkārši burvīgi, ja vien… Tām gali nebūtu dažus centimetrus par īsu? Varbūt ir tieši otrādi – biksēm ir ļoti plati un pārāk gari gali? Ja tā, modes pasaules pazinējs Deivids Yi iesaka tās droši rullēt uz augšu ar pārliecību, ka apakšmalai tieši tur ir jābūt.

Taču nav jāapstājas pie nelielas uzlocīšanas vien – ceļos jau nedaudz izdilušās bikses pārtaisi šortiņos, kas karstākajās vasaras nedēļās noderēs katru dienu. Šis ieteikums attiecas ne tikai uz džinsām, bet arī dažādām auduma biksēm ar raibām apdrukām. Tāpat vari nogriezt bikses nedaudz virs potītēm un mazgāšanās reizēs ļaut apakšmalai atirt. Variantu ir ļoti daudz, vajag tikai uzdrīkstēties!

Piešuj jaunas detaļas



Lai gan šogad mēteļu sezona noslēdzas salīdzinoši vēlu un pavisam nesen likām tos skapī uz vasaras guļu, nav izslēgts, ka jau pēc pāris mēnešiem tos vajadzēs atkal ņemt laukā. Bez mēteļiem nav iedomājams neviens rudens un ziema, līdz ar to noskatīties, kā mīļākais drēbes gabals pamazām noveco, ir diezgan sāpīgi. Jo atrast jaunu – tas galīgi nav vienkārši un lēti.

Ja šis stāsts ir par tevi, pamēģini mētelim dot vēl vienu iespēju, to nedaudz uzfrišinot un jau tagad sagatavojot jaunajai sezonai! "Real Simple" modes apskatniece Jolanda Vikjēla iesaka mēteli nedaudz apgriezt, piešūt jaunas pogas vai saīsināt piedurknes. "Es, piemēram, savam mētelim nogriezu 3/4 piedurknes un nopirku garos cimdus, lai pievienotu jaunu krāsu. Rezultāts? Teju kā jauns un svaigs mētelis!"

Kleitas pārvērtības svārkos



Laika gaitā kleitas zaudē savu vizuālo pievilcību – vai nu tamdēļ, ka jau vilktas desmitiem reižu, izmēģinot visdažādākās kombinācijas, vai arī vienkārši vairs nešķiet atbilstošas vecumam un gaumei. Viens no variantiem ir ķerties pie šķērēm un kleitu pārvērst svārkos.

Vikjēla norāda, ka bieži vien kleitām ir ļoti elastīga jostasvieta, līdz ar to darbiņš ir pavisam vienkāršs. Ja nē, tad gan varētu nākties meklēt šuvēju, kas tos pārveidos, piešujot rāvējslēdzēju vai jaunu atrodot kādu citu risinājumu. Taču, ja nav iespēja vai vēlēšanās drēbes gabalu iepazīstināt ar profesionāļa acīm, atceries – vienmēr vari pa virsu uzvilkt kreklu vai džemperi, tādējādi nosedzot kleitas augšējo daļu. Vai izvēlies kādu elegantāku blūzīti, kuru priekšpusē sasien mezglā. Rezultāts būs tieši tāds pats!

Spēlējies ar garumu



Tu būsi ļoti pārsteigta, redzot savām acīm, cik citāda izskatās kleita, kuras vizuālajā tēlā nomainīta tikai viena nianse – tā nedaudz noīsināta. Ja mājās ir garā kleita, kas uz pakaramā tikai krāj putekļus, pārvērt to šikā "midi" kleitā! Bet, ja nu tomēr šis variants nešķiet tavs, vēl aizvien būs opcija to pārvērst mini variantā. Eksperimentē un atrodi savu perfekto kleitas garumu!

"Crop" stila krekli



Liekot lietā šķēres un saīsinot apakšējo malu, vecie un jau apnikušie t-krekli un džemperi iegūs pilnībā jaunu izskatu. Hanna Veila Makīnija no "Popsugar" iesaka: "Vienkāršākais veids, kā padarīt redzamu vidukļa līniju bez jostas, ir iešūt līniju tieši krekla viducī. Rezultāts būs daudz interesantāks nekā tad, ja vienkārši saliksi kreklu biksēs." Vērts piebilst, ka pielāgot savam stilam pēc šī principa var gandrīz jebkuru "augšiņu" – platos džemperus var nedaudz "ieņemt" un pārtaisīt pieguļošākos "crop" stila kreklos, uzvalku krekliem var uzlocīt piedurknes, bet apnikušos t-kreklus – vienkārši saīsināt.

No vakarkleitas par kreklu



Mums katrai skapī ir kāda kleita, kas uzvilkta uz vienu pasākumu, un, katru reizi uz to paskatoties, māc arvien lielākas bažas, ka vairs to nekad neuzvilksi. Bet varbūt tev ir kāda kleita, kuras apakšdaļu esi tā nošmucējusi, ka neviens tīrīšanas līdzeklis vairs nespēj to iztīrīt? Abās situācijās ir viena atbilde – griez svārkus nost un valkā tikai augšējo daļu!

Lai augšdaļa nešķistu un neizskatītos pārlieku smagnēja, ieteicams izgriezt oderi, ja tāda ir.

Un otrādi



Augstāk minēto ieteikumu par kleitas pārvēršanu topiņā ieteicams paturēt prātā, arī "ķemmējot" veikalus – ja ļoti iepatīkas kādas kleitas augšdaļa, neaizmirsti, ka bez lieliem pūliņiem vari to pārvērst savā mīļākajā garderobes sastāvdaļā. Un tieši tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad sirdī iekritusi kleitas apakšējā daļa. Bieži vien izejamās kleitas ir tik svinīgas, ka grūti atrast vēl kādu pasākumu, kur to vilkšana būtu atbilstoša. Ja tā, labāk apakšējo daļu nogriezt un pielāgot garumu ikdienas gaitām, nekā ļaut kleitai skapī krāt putekļus.