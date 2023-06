Pludmalē vai pie baseina – stilīgākā. Aktuālākie šīs vasaras peldkostīmu modeļi

Varētu šķist, ka peldkostīmu modi ierobežo tā formāts – mazmazītiņie trijstūrīši. Tā nav, modes dizaineri un zīmoli, ievērojot visā modes industrijā notiekošo, spēj vienā mazā izmērā apvienot kā tendences, tā ūdens un saules uzliktās funkcionalitātes prasības.

Tā kā klients ir tas, kurš ar savu maciņu "balso", aizvien vairāk ir zīmolu, kas piedāvā daudzveidīgus, klasiskus peldkostīmu modeļus (jeb valkājamus no gada uz gadu), plašāku izmēru un siluetu klāstu, un to, kas pievienojas ilgtspējas ētikai. Peldkostīmi no pārstrādāta materiāla (jā, arī plastmasas pudelēm, okeāna atkritumiem), videi draudzīgs iepakojums un piegādes metodes (daži atbildīgie zīmoli – "Ookioh", "Evarae", "Mara Hoffman", "Matteau"). Neatkarīgi no vēlmēm, prasībām un izmēra, iespējas ir visām!

Kādi tad ir šogad aktuālākie peldkostīmu modeļi?

Lellīte