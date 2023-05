Stilistes padomi, kā ikdienas garderobei piešķirt sportiska šika elementu

Modes tendenču nebeidzamajā gūzmā nemainīgi aktuāls ir un paliek sportiskais stils. Tas nenozīmē, ka ikdienā būtu jāvalkā treniņtērps vai legingi, bet gan smalki jāpiemeklē detaļas un elementi, kas atsvaidzinās jau esošo ikdienas garderobi. Kā to izdarīt, padomos dalās tirdzniecības centra "Domina Shopping" stiliste Jūlija Zolberga.

Žaketes un bikškostīmi jaunajā interpretācijā. Arī šajā pavasarī modē ir žaketes un bikškostīmi. Bet kādas ir iespējas tos vilkt ārpus biroja un lietišķā stila? Piedāvāju apspēlēt tos sportiska stila garā: blūzes vietā uzvelkam t-kreklu, kurpju vietā izvēlamies snīkerus, galvā – beisbola cepuri. Rezultātā bikškostīms iegūst jaunu veidolu – mūsdienīgu un dinamisku.

Sporta apaviem – zaļā gaisma. Ja iepriekš sporta apavi nebija iedomājami nekur citur kā vien sporta zālē un treniņos, tad mūsdienu straujais dzīves ritms liek mums izvēlēties tos ērtības un praktiskuma labad. Protams, vismodīgākie, kā jau vienmēr, ir jaunieši, kuri jau sen dod priekšroku tikai botām un kedām. Kādēļ arī mums neņemt no viņiem piemēru? Augstpapēžu kurpes uz kādu laiku noliekam maliņā, pietaupot tās īpašajām reizēm, bet uz darbu šajā pavasara/vasaras sezonā ejam ērtajos sporta apavos! Īpaši drosmīgām dāmām iesaku veikalu plauktos pievērst uzmanību košiem un krāsainiem eksemplāriem, bet konservatīvāka stila piekritējas pieturēties pie lakoniskiem fasoniem bez liekiem dekora elementiem.

Sporta tērps ne tikai trenažieru zālē. Pandēmijas un mājsēdes laikā esam gana izlutināti ar komfortablo drēbju valkāšanu, un sporta kostīms ir visērtākais no tiem. Iesaku neatteikties no tā iekļaušanas ikdienas garderobē arī turpmāk. Kombinējiet to, uzvelkot pa virsu apjomīgu trenci – tas būs perfekts "pilsētnieka" stils.

Patīk pucēties romantiski? Dari tā, taču atceries, ka modē ir arī eklektika jeb dažādu stilu sajaukums. Piemēram, sportiska bomber stila pārliela jaka līdzsvaros pat visromantiskākās mežģīnes. Droši kombinē stilistiski atšķirīgas drēbes, lai koptēls neizskatītos pārāk "pareizi ieturēts".

Pusaudžu stils = jauns sportiskais stils. Brīvajam laikam piestāv aktīvs un enerģisks noskaņojums. Smelies iedvesmu no pusaudžu modes, ieviešot savā garderobē kādu tās elementu – panamas cepuri, kargo bikses, saīsināta garuma kreklu. Vai visu reizē!

Grafika ir viena no aktuālākajām modes tendencēm. Apdrukas, ornamenti, svītras, rūtiņas. Melns un balts. Lai arī ko tu izvēlētos, melnbaltas kedas ar gumijotu zoli noteikti būs tas punktiņš uz "i", kas tavu koptēlu padarīs absolūti mūsdienīgu.