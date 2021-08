Āda atkal niez! Astoņi sausas ādas cēloņi

Sausas ādas un niezes cēlonis varētu šķist pavisam vienkāršs – mitruma trūkums, un pavisam bieži tā arī ir. Sausa āda patiesi ir izplatīta problēma, un tā var nomocīt jebkura vecuma cilvēkus un jebkuru ķermeņa zonu. Rezultātā āda paliek sārta un niezoša. Bieži ādas sausās zonas ārstēšana nesagādā problēmas, taču dažkārt sausums var liecināt par nopietnām ādas problēmām, alerģisku reakciju vai kopējo veselības stāvokli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Smaržvielas ādas kopšanas līdzekļos



"Smaržvielām ir tendence kairināt sausu ādu un pasliktināt tās stāvokli, tādēļ izvairies no dezodorantiem vai ādas kopšanas līdzekļiem, kuru sastāvā atrodamas smaržvielas," portālam "Everyday Health" stāsta dermatoloģe Eimija Formana Tauba. Smaržvielas ir biežs alerģiskā kontaktdermatīta ierosinātājs, kas nozīmē, ka ādas iekaisums var rasties pēc saskares ar ķīmisku vielu vai fizisku kairinātāju. Āda pret smaržvielām var reaģēt uzreiz pēc pirmās produkta lietošanas reizes, taču dažkārt tas notiek pēc vairākkārtējas lietošanas.

Pirms produktu iegādes pārbaudiet tā sastāvu, un labāk izvēlies produktus bez pievienotām smaržvielām. Ķermeņa mitrinošie losjoni un krēmi, kuriem pievienotas smaržvielas, dažkārt var nodarīt ādai vairāk ļauna, nekā laba.

Ziepes un šampūni



Arī ar nepareizu ķermeņa losjonu, ziepju un šampūnu izvēli neapzināti vari kaitēt savai ādas veselībai. "Daudzas ziepes un šampūni ādu padara sausāku, tādēļ ir svarīgi izvēlēties ādai atbilstošus kosmētikas produktus, ķermeņa kopšanas līdzekļus un arī veļas mazgāšanas līdzekļus," uzsver dermatoloģe Grethēna Frīlinga. Izvairies no stiprām attaukojošām ziepēm un veļas mīkstinātāja, tā vietā izmantojot veļas ziepes.



Iedzimtības faktors



Kā izrādās, ģimenē ir iespēja vairākās paaudzēs nodot sausas ādas problēmas. Pētījums pierāda, ka gēnu mutācijas, kas kontrolē proteīna filagrīna ražošanu, var izraisīt ādas problēmas. Filagrīns ir proteīns, kas atbild gan par ādas mitruma, gan skābās pH vides uzturēšanu, un proteīna deficīta gadījumā ādā neveidojas pietiekama aizsargbarjera, tā kļūst sausa un plaisā. Cilvēkiem, kuriem ir šādas ādas problēmas, pastāv liela iespējamība saslimt ar atopisko dermatītu, kas ir niezoša, hroniska ādas slimība.

Ja tev un taviem ģimenes locekļiem ir sausa āda, ir īpaši svarīgi parūpēties par ikdienišķu ādas mitrināšanu. "Izvēloties ādu mitrinošus līdzekļus, pārbaudi, vai to sastāvā ir keramīdi vai lipīdi, kas palīdzēs izveidot un nostiprināt ādas aizsargbarjeru un uzturēt ādu mitru," uzsver dermatologs Džošua Zeikners.

Ciets ūdens



Augsta minerālvielu koncentrācija (piemēram, magnijs un kalcijs) ir pazīme, ka no krāna tek ciets ūdens. Šāds ūdens ādu būtiski sausina. "Magnijs un kalcijs aizsprosto dziedzerus, attīsta aknes un rozācijas rašanos, kā arī aizkavē mitrinošo līdzekļu iesūkšanos ādā," teic dermatologs un ķirurgs Deniss Gross.

Ņemot vērā Latvijas ģeoloģiskās īpatnības, dzeramajam ūdenim ir raksturīga paaugstināta cietība, skaidro Veselības inspekcija. Tā ietekmē ūdens garšu, kā arī rada nosēdumus ūdensapgādes sistēmas caurulēs un bojā sadzīvē lietojamās ierīces. Sildot cietu ūdeni, uz traukiem veidojas kaļķakmens. Savukārt, mazgājot veļu šādā ūdenī, nepieciešams lietot vairāk mazgāšanas līdzekļa.

Sausais gaiss telpās



Zināms, ka sausu ādu veicina auksts, mitrs un vējains gaiss, taču arī sauss gaiss iekštelpās, it īpaši apkures sezonā, rada ādas problēmas, padarot to kā sausu, tā arī niezošu. Taču šo problēmu ir iespējams risināt, izmantojot gaisa mitrinātājus – gaisa mitruma līmenim telpās jābūt no 40 līdz 60 procentu robežā. Dermatologs Džoels Šlesingers teic, ka vieglu iekaisumu ārstēšanai var izmantot hidrokortizona krēmu, kas samazina pietūkumu, apsārtumu, niezi un palīdz dziedēt un nomierināt sausu ādu, kā arī paātrina tās dzīšanu.



Pārāk bieža roku mazgāšana



"Dažkārt sausu ādu vienkārši rada patstāvīga roku mazgāšana," stāsta dermatoloģe Tauba. Cilvēkiem, kuriem ir sausa āda, pārāk bieža roku mazgāšana ādu var padarīt vēl sausāku un izraisīt ādas plaisāšanu. Taču tā var būt aktuāla problēma cilvēkiem, kuri strādā nozarēs, kur bieža roku mazgāšana ir nepieciešamība, piemēram, veselības aprūpē. Lai roku mazgāšanas radītās sekas mazinātu, mazgā rokas remdenā, nevis karstā ūdenī, izvairies no attaukojošām ziepēm un nosusini rokas, nevis berzē tās dvielī, tāpat pēc katras roku mazgāšanas atceries lietot roku mitrinošus krēmus.



Ilgas un karstas dušas izraisa ādas dehidrāciju



Izbaudīt mazgāšanos karstā ūdenī ir vilinoši, it īpaši aukstajos laikapstākļos, taču ilga mazgāšanās karstā ūdenī ādu padara sausu, tādēļ dermatologs iesaka mazgāšanās laiku samazināt līdz piecām minūtēm, ūdens temperatūru uzturot siltu, nevis karstu, un uzreiz pēc mazgāšanās uzklāt uz ādas mitrinošu losjonu, jo ādu mitrinošiem līdzekļiem vislabākā iedarbība ir tieši uz mitras ādas.



Citas veselības problēmas



Ādas slimības, piemēram, psoriāze un ekzēma var būt iemesls sausai ādai, taču sausa āda var norādīt arī uz šķietami nesaistītām slimībām, piemēram, diabētu, vairogdziedzera nepietiekamu funkciju jeb hipotireozi, nepietiekamu uzturu vai nieru mazspēju. Dermatoloģe Grethēna Frīlinga teic, ka pie ārsta jāvēršas, ja nomoka intensīva nieze, hiperpigmentācija un raupji, zvīņaini plankumi uz ādas. Noskaidrojot īsto ādas problēmu izraisītāju, ārsts varēs palīdzēt to pareizi ārstēt.