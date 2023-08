Gaisīgs, efektīgs un dinamisks. Tāds ir matu griezums burbuļbobs

Ir tā, kā izklausās – burbuļbobs ir apaļš kā gaisa pūslis, apjomīgs un efektīgs. Un uz galvas. Pēc franču, itāļu un vēl pārīti citiem bobiem, burbulis ir 2023. gada frizūru līderis, kas kā hameleons ar nieka ieveidošanu vien ļauj no viena stila pārlēkt uz citu.

Burbuļboba pazīme ir garums starp pleciem uz zodu, un tas ir glaimojošs lielākajai daļai sejas ovālu tipu. Griezums ir viegls un dinamisks, apjomīgs pie matu saknēm, gluds vidusdaļā un galos – ekstra kupls. Būtiski, lai griezums un ieveidotā forma nav pārāk grafiska un ģeometriska.

Slavenību frizieris Čads Vuds izdevumā "Byrdie" skaidro, ka tendences aktualitāti esot raisījusi aktrise Zendaija, kura pavasarī uz zīmola "Louis Vuitton" modes skati ieradās jaunajā 1990. gadu stila apjomīgajā matu sakārtojumā, un pēc tam līdzīgi matus apgrieza arī mūziķa Džastina Bībera sieva Hailija Bībera. Kamēr Zendaijas frizūra panākta ar minimālu karsto veidošanas līdzekļu iesaisti, un ir dabiski viļņota ar akcentu uz tekstūru, Bīberes kārtojums ir gluds, elegants un minimāls.

Kā vienmēr, viss jaunais ir sen aizmirstais vecais. Slavenību frizieris Harijs Džošs "Byrdie" min, ka šīs frizūras priekštece ir mūziķe Belinda Kārlaila, īpaši akcentējot viņas griezumu 1986. gada videoklipā "Mad About You". "Mēs visi jau to esam redzējuši un pazīstam. Tas ir stāsts nevis par matu griezumu, bet gan stilu."

Lietošanas instrukcija

Šis ir piemērots kārtojums gan plāniem, gan bieziem matiem; apaļām, kvadrātveida, sirds formas sejām. Piesardzīgākām jābūt tām, kurām sejas ir garas formas, ja vien nav mērķis imitēt cēluma efektu.

Tā kā tiek atbrīvots kakls un pleci, siltie gada mēneši ir īstais tendences piemērīšanas laiks. Lieliskākā īpašība ir boba daudzpusība un veiklā iespēja mainīties. Tikai fēns un matu suka! Izsmalcinātam un elegantam stilam, ar karstajiem veidošanas instrumentiem var panākt gludu efektu, ikdienišķam – dabiski "fēnoti" un ar akcentu uz dabisko matu tekstūru. Ļaujot cirtām dabiski izžūt un priekšējās matu šķipsnas aizliekot aiz ausim, var panākt tik nepieciešamo dabisko "vilni". Tikmēr, cīņa ar pūkām un par matu mirdzumu vēl aizvien ir spēkā.

