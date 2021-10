Lai jutīga āda nav šķērslis ceļojumiem grima pasaulē: ieteikumi kosmētikas izvēlē

Sapucēšanās vienmēr ir laba doma – arī tad, ja dienas jāaizvada mājās uz ērtā, nedaudz izsēdētā dīvāna, lūkojoties kolēģos caur datora ekrānu. Šikas, bet vienlaikus ērtas drēbes un perfekts grims, lai nevienam neienāktu prātā, ka darbs no mājām mūs ir padarījis nevīžīgas. Tomēr, runājot par perfekto grimu, ir jāņem vērā vadlīnijas par to, kāda kosmētika jālieto katram ādas tipam. Šoreiz dalāmies ieteikumos jutīgas ādas īpašniecēm.

"Ja tev dabīgi nav lieliska āda, grims to neuzlabos," reiz portālam "Elle" teikusi Džoella Nonni – profesionāla vizāžiste no Francijas, uzsverot, ka jebkurai sieviete jāsāk un uzsvars jāliek uz pareizu un savam ādas tipam atbilstošu kopšanu.

Vispirms – ādas sagatavošana



Speciāliste uzsver, ka galvenais priekšnosacījums ir pietiekama ādas mitrināšana un jutīgu ādu nepieciešams mitrināt vēl rūpīgāk, kā citus ādas tipus. Turklāt nepietiks vien ar mitrinoša krēma uzklāšanu. Vispirms speciāliste iesaka uz sejas izsmidzināt termālo ūdeni, kam ir nomierinoša, mīkstinoša un ādu atjaunojoša iedarbība. Pēc termiskā ūdens ir laiks ķerties klāt mitrinošam krēmam, kas paredzēts īpaši jutīgai ādai – ādā to iemasē vieglām apļveida kustībām.

Foto: Shutterstock

Dabīgā kosmētika ne vienmēr būs pareizā izvēle



Lai gan varētu šķist, ka grims, kurš raksturots kā dabīgs, būs piemērots jutīgai ādai, tāpat ir svarīgi aplūkot produkta etiķeti, lai iepazītos ar tā sastāvdaļām. Ja produkts satur daudz smaržvielu un vairāk par trim konservantiem, tas nav diez ko drošs lietošanai uz jutīgas ādas, brīdina Nonni. Arī dermatologs Andželo Mahto portālam "Good Housekeeping" norāda, ka jutīgas ādas īpašniekiem būtu vēlams izvairīties no pārlieku aromātiskiem produktiem, jo tieši alerģiska reakcija pret smaržvielām ir viena no izplatītākajām problēmām cilvēkiem ar jutīgu ādu. Šādi produkti var izraisīt ādas apsārtumu, kairinājumu un izsitumus.



Viens no risinājumiem, izvēloties īsto kosmētiku, ir meklēt norādi par to, vai konkrētais produkts ir hipoalerģisks, kas nozīmē, ka tā sastāvā atrodams mazāk sastāvdaļu, kas potenciāli varētu izraisīt alerģisku reakciju, sauktu arī par alerģisku kontaktdermatītu – ādas iekaisums, kas radies tieši pēc saskares ar ķīmisku vielu vai fizisku kairinātāju. Šī kosmētika būs maigāka un nereti bez smaržas, jo, kā jau minējām, tieši smaržvielas nereti ir viens no galvenajiem ādas kairinātājiem.

Jutīgas ādas īpašniekiem vislabāk izvēlēties vieglas tekstūras tonālos krēmus vai to vietā vienkārši izvēlēties BB krēmus, lai neaizsprostotu poras un ļautu ādai elpot. Turklāt svarīgas ir ne tikai pārliecināties par produktu sastāvdaļām, bet arī kosmētikas piederumu sastāvā esošo. Piemēram, bieži BB vai tonālā krēma uzklāšanai tiek izmantoti speciāli sūklīši – raugies, vai sūklīša sastāvā nav atrodams latekss, kas var būt ierosinātājs atopiskajam dermatītam.

Citi izplatītākie ādas kairinātāji:

vizla – kristāliņi, kurus kosmētikā izmanto, lai piešķirtu ādai starojumu un mirdzumu;

konservanti, piemēram, parabēni, diazolidinilurīnviela, benzilspirts, butilparabēns, propilparabēns un formaldehīds.

retinols;

ēteriskās eļļas;

alfa hidroksi skābes.



Tomēr jāatceras, ka sastāvdaļas, kas izrādās kairinošas vienam cilvēkam, var neizraisīt alerģiskas reakcijas citiem. Sastāvdaļas, kas lielākoties neizraisīs alerģisku reakciju nevienam ir lakricas ekstrakts, kumelīšu ekstrakts un alfa-bisabolols.

Neaizmirsti par derīguma termiņu



Svarīgi pievērst uzmanību derīguma termiņam, kas, runājot par kosmētikas lietošanas paradumiem, bieži tiek piemirsts vai apzināti ignorēts. Derīguma termiņu uz kosmētikas produktiem apzīmē ar "6M" (derīgs sešus mēnešus pēc atvēršanas) vai "12M" (derīgs 12 mēnešus), un tieši tik ilgi arī kalpos tavs iemīļotais produkts. Atzīsiet, produkta lietošana tikai tā noteiktajā termiņā ir pašsaprotams un pat ļoti viegls priekšnoteikums, turklāt arī ļoti svarīgs. Šis ir īstais laiks, lai atvadītos no acu zīmuļa, kas tev uzticīgi kalpo jau piekto gadu!