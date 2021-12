Vidējais skropstu tušas termiņš – līdz trim mēnešiem. Stiliste par kosmētiku un spa dienām mājās

Skaistumkopšanas produkti ir daudzu sieviešu vājība – jo īpaši laikā, kad pievilcīgās cenas šķietami pašas lec acīs. Viens produkts blakus nākamajam, un pavisam nemanot plaukti ir nokrauti ar ķermeņa kopšanas krēmiem, dekoratīvo kosmētiku un šampūniem, savukārt kosmētikas maciņam vairs nevar aizvilkt rāvējslēdzēju. Ar padomiem, cik ilgi drīkst uzglabāt skaistumkopšanas produktus un kā vannasistabā uzrīkot īstenu spa dienu, dalās tirdzniecības centra "Alfa" stiliste Laura Valuta.

"Kosmētika, kas tiek uzglabāta jau ilgstoši un kurai beidzies derīguma termiņš, gluži tāpat kā vecs ēdiens, rada kaitējumu veselībai. Šādā kosmētikā aktīvi attīstās baktērijas, kas var radīt dažādas ādas un pat veselības problēmas. Iespējams, tieši veca kosmētika ir īstais iemesls, kāpēc uz sejas vai ķermeņa regulāri parādās izsitumi! Tāpēc vienmēr aicinu ikvienu dāmu un arī kungu regulāri veikt revīziju savā skaistumkopšanas produktu plauktā un kosmētikas maciņā. Jā, es saprotu, ka izmest lietas var būt ļoti grūti, īpaši, ja tās ir mazlietotas, tomēr tādās reizēs vienmēr svarīgi atcerēties par veselību, kas noteikti liekama pirmajā vietā," norāda Valuta.

Kosmētikas derīguma termiņš

"Vienkāršakais veids, kā pārliecināties par kosmētikas derīguma termiņu, ir sekot līdzi ražotāju norādēm uz iepakojuma. Parasti tas ir numurs, kas apzīmē mēnešu skaitu, cik ilgi konkrēto kosmētikas vai skaistumkopšanas līdzekli pēc atvēršanas var lietot. Ja iepakojums tiek izmests, tad būtu vērtīgi šo ciparu vismaz kaut kur atzīmēt, jo skaidrs, ka laika gaitā tas noteikti aizmirsīsies, ņemot vērā, ka daudzi produkti lietojami gadu un pat vairākus gadus no atvēršanas brīža," stāsta Laura Valuta.

Ja nu par produkta termiņu ir aizmirsies un to nav iespējams arī vairs atrast uz produkta iepakojuma, ir vēl citas pazīmes, ko ņemt vērā un kas liecina par to, ka no konkrētā produkta būtu jāatvadās.

"Būtiska uzmanība ir jāpievērš produkta krāsai – tas ir ļoti nozīmīgs signāls, ka konkrētais produkts vairs nav lietojams un tā termiņš ir beidzies. Turklāt krāsu maiņa arī liecina par baktēriju augšanu – diez vai kāds labprātīgi vēlētos sev kaitēt?" teic Valuta. "Vēl svarīgi pievērst uzmanību tam, vai produktam nav nepatīkama smaka, kas arī liecina par to, ka no šī produkta jāatvadās. Mainījusies tekstūra – arī tā ir pazīme, ka šo produktu vairs nav ieteicams lietot. Bieži vien tas notiek ar krēmveida produktiem – tie kļūst daudz grūtāk uzklājami, nekā sākotnēji bija ierasts." Vēl stiliste norāda uz tādām pazīmēm kā plankumi, kunkuļu vai jauna slāņa veidošanās – tas viss liecina par to, ka no konkrētā produkta laiks atvadīties un iegādāties to vietā jaunus.

Rūpes par produktiem

Foto: Shutterstock

"Skaidrs, ka tas, cik ilgi kalpos konkrētais produkts, atkarīgs arī no tā, kā par to rūpējamies, kur glabājam un cik bieži izmantojam. Būtiski, lai visi iepakojumi, kuros atrodas konkrētais produkts, tiktu noslēgti un atbilstoši uzglabāti – neturi tos tiešos saules staros, bet uzglabā vēsākās vietās, ņemot vērā ražotāju norādes. Pēc lietošanas kārtīgi aizver visas tūbiņas, burciņas un cita veida iepakojumus, lūpu vai acu zīmulim neaizmirsti uzlikt vāciņu. Tāpat vairumu skaistumkopšanas produktu nav ieteicams uzglabāt vannas istabā, labāk izvēlēties kādu vietiņu istabā, kur gaiss nav tik mitrs un neveicina baktēriju izplatīšanos," atklāj Valuta.

"Ja runājam par termiņiem, jāņem vērā, ka skropstu tušām ieteicamais lietošanas termiņš ir divi trīs mēneši, pūderkrēmiem, acu laineriem, acu krēmiem, dažādiem sejas mazgāšanas līdzekļiem – no sešiem līdz 12 mēnešiem. Gadu, pusotru varam droši lietot tādus produktus kā sejas krēmus, acu ēnas, uzacu tušas, dažādas dušas želejas, arī lūpu spīdumus un sauļošanās krēmus. Divu gadu termiņš parasti ir pūderiem, lūpu zīmuļiem, krāsām un balzamiem, kā arī nagu lakām un vaigu ēnām. Savukārt trīs gadu lietošanas termiņš parasti tiek piemērots šampūniem, kondicionieriem, matu lakām, smaržām un dažādiem ķermeņa losjoniem. Protams, jāņem vērā, ka dabiskai kosmētikai šie termiņi noteikti ir daudz mazāki."

Vērtīgs palīgs – kosmētikas kalkulators

"Iespējams, daudzi to nemaz nezina, bet interneta dzīlēs ir pieejami dažādi kosmētikas kalkulatori, kas ļauj pārbaudīt dažādu zīmolu produkciju. Katram produktam ir svītrkods, kas ļauj iegūt vērtīgu informāciju gan par produktu, gan ražotājvalsti un, protams, pašu uzņēmumu. Ērtākai lietošanai var lejupielādēt lietotni mobilajos tālruņos, tādējādi regulāri pārbaudot iegādātos produktus vai tos, kurus vēl tikai plānojat iegādāties. Pats svarīgākais ir iegādāties konkrēto produktu tikai tad, kad tas patiesi ir nepieciešams, nevis veidot uzkrājumus, kas beigu beigās novedīs pie produktu izmešanas vai pat veselības problēmām," stāsta stiliste. Valuta iesaka izskatīt tādas vietnes kā "checkcosmetic.net", "checkfresh.com" u.c. "Vēl ieteiktu ļoti noderīgu aplikāciju – "BeautyKeeperApp" – tajā ir iespēja saglabāt produktus un saņemt atgādinājumus, kad konkrētajam produktam jāpārbauda termiņi."

Foto: Shutterstock

Padomi mājas spa rituāliem

"Agrāk šķita, ka spa rituālus iespējams baudīt tikai salonos, tomēr, ņemot vērā mūsdienu plašo produktu klāstu veikalos, spa rituālus ir iespējams veikt arī mājās, tādējādi ietaupot gan laiku, gan finanses. Es ieteiktu regulāri īstenot spa dienas – to var darīt gan vienatnē, gan ģimenes lokā. Turklāt papildināt šādas dienas programmu ne tikai ar relaksējošu spa procedūru un atpūtu, bet arī ar mērenām fiziskām aktivitātēm, piemēram, jogu vai meditāciju, un veselīgu pārtiku – augļu un dārzeņu platēm, dažādiem smūtijiem," iesaka stiliste.

Kā sagatavoties spa dienai mājās?

Piemeklē mierīgu un atslābinošu mūziku.

Pagatavo veselīgas uzkodas un dzērienus.

Sagatavo halātu un čības.

Izvēlies mīkstus un smaržīgus dvieļus.

Neaizmirsti par svecēm, vīraku vai ēteriskajām eļļām.

Izmanto vannas bumbu vai dušas kubiņu.

Sagatavo ķermeņa un sejas skrubi.

Parūpējies par sejas masku (tā noteikti var būt arī pašgatavota).

Neaizmirsti par sejas kopšanas produktiem.

Izvēlies atbilstošus matu kopšanas produktus (arī matu masku).

Sagatavo produktus manikīram un pedikīram.

Uzklāj tīru gultasveļu.

Pats galvenais – izslēdz telefonu!

"Protams, spa procedūras var būt arī vienkāršākas, kā nu katrs vēlas. Piemēram, visvienkāršākā mājas spa procedūra būtu karsta vanna ar vannas sāli, kā arī sejas un ķermeņa skrubis. Ja vannas nav, šo procesu var aizstāt ar kārtīgu iztvaicēšanos karstā dušā. Pirms kāpšanas dušā vai vannā ieteicams veikt detoksējošu ķermeņa masāžu ar sausu birsti – šobrīd sausā pašmasāža gūst ļoti lielu popularitāti visā pasaulē. Svarīgi, lai visi skaistuma rituāli pēc ķermeņa izkarsēšanas tiktu veikti nesteidzīgi un ar mīlestību pret sevi. Palutinām matus, sejas un ķermeņa ādu! Mājas spa ļauj arī izmēģināt dažādus pašgatavotus produktus, piemēram, interneta vidē noteikti atrodamas dažādas iedvesmojošas receptes interesantu skrubju un masku pagatavošanai. Uzklājot produktu, ļaujies nesteidzīgai masāžai. Ikdienas steigā un ātrumā tavs ķermenis būs par to pateicīgs!" teic Valuta.

Foto: Shutterstock

Ko izmantot masāžai?

Nefrīta masāžas rullītis – sejai.

"Gua-sha" akmens – sejai.

Vakuuma banciņas – sejai un/vai ķermenim.

"Kad esi parūpējusies par ķermeni ārēji, noteikti palutini to arī iekšēji. Baudi vieglu, svaigu ēdienu, dzer attīrošas un nomierinošas tējas. Ja ir ierasts skatīties televizoru, nomaini to pret kādu grāmatu vai noklausies kādu pilnveidojošu podkāstu. Noslēdz dienu ar baudu un ļaujies saldam miegam svaigā gultasveļā un labi vēdinātā telpā. Sagādā sev ne tikai īpašus laimes mirkļus, bet īstu spa baudu savās mājās! Lai izdodas!" novēl stiliste.