Kuros produktos meklēt olbaltumvielas, un kā tos gatavot steidzīgajiem

Ļoti iespējams, katrs kaut reizi dzīvē ir dzirdējis, ka olbaltumvielas ir neaizvietojama uzturviela kā cilvēku, tā citu dzīvu būtņu organismā, jo ietilpst visu dzīvo organismu šūnu un audu sastāvā. Kas īsti ir olbaltumvielas un kāpēc par tām tik daudz runā, stāsta "Rimi" veselīgas ēšanas eksperte, sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Organisms spēj sintezēt ogļhidrātus no taukiem un olbaltumvielām, kā arī taukus no ogļhidrātiem, tomēr ne tauki, ne ogļhidrāti bioķīmisko procesu rezultātā nespēj pārveidoties par olbaltumvielām. Olbaltumvielas sastāv no aminoskābēm, un dabā ir 20 aminoskābes, no kurām deviņas ir neaizvietojamas. Tas nozīmē, ka tās var uzņemt tikai ar uzturu, un cilvēks pats tās sintezēt nespēj. Neaizvietojamās aminoskābes ir lizīns, leicīns, izoleicīns, fenilalanīns, histidīns, metionīns, treonīns, triptofāns un valīns," stāsta Ļubina.

Olbaltumvielas satur gaļa, zivis, olas, piena produkti, piemēram, biezpiens un siers, pākšaugi, rieksti un sēklas. Eksperte norāda, ka visbiežāk uzturā iekļautā olbaltumvielas saturošā produktu grupa ir gaļa, kas ir labs mikroelementu avots. Turklāt tā satur B 12 vitamīnu, kas ir sastopams tikai dzīvnieku valsts produktos, kā arī dzelzi, cinku, selēnu, magniju, kāliju un citus mikroelementus, kas nodrošina normālu organisma darbību.

"Piemēram, tādu olbaltumvielu avotu kā vistas fileja cilvēki izvēlas galvenokārt tāpēc, ka to var ātri pagatavot, kas mūsdienu steidzīgajā laikmetā ir ārkārtīgi svarīgi. Vistas fileja ir ļoti liesa un ātri pagatavojama, kas arī ir būtisks faktors, kāpēc cilvēki vispār dod priekšroku cāļu filejai un vistas gaļai kopumā. Ikdienā jau tā uzņemam pārāk daudz tauku, izvēloties, piemēram, treknus piena produktus, ēdienus, kas cepti pārmērīgā eļļas daudzumā, konditorejas un kulinārijas izstrādājumus," norāda uztura speciāliste.

Putnu gaļu, piemēram, vistu vai tītaru, viņa iesaka iekļaut uzturā no divām līdz trīs reizēm nedēļā, bet sarkano gaļu (liesu) – divas reizes nedēļā. "Sarkanajā gaļā ir vairāk dzelzs, cinka, fosfora un B grupas vitamīnu. Tāpat sarkanā gaļa bieži vien ir treknāka nekā baltā gaļa. Sarkano gaļu, piemēram, liellopu, jēru vai to pašu vieglāk sagremojamo truša gaļu iesaku sutināt, gatavot cepeškrāsnī, kas, protams, aizņems arī vairāk laika," iesaka eksperte.

Steidzīgajiem uztura speciāliste, savukārt, iesaka atcerēties par tādiem olbaltumvielas saturošiem produktiem kā olas, biezpiens, siers un pākšaugi. "Ātri, ērti un vienkārši. Piemēram, pākšaugus ērti pievienot sautējumiem, graudaugiem un salātiem, pagatavojot ātru un vienkāršu, bet tajā pašā laikā pilnvērtīgu maltīti. Tāpat iesaku ledusskapī vienmēr turēt bundžiņu turku zirņu, ko var pievienot dārzeņu salātiem, savukārt sarkanās lēcas kalpos kā burvīgs papildinājums kartupeļiem vai citiem graudaugiem, turklāt lēcu pagatavošana neaizņems vairāk par 15 minūtēm," stāsta Ļubina.

Biezpiens un siers arī ir labi palīgi steidzīgajiem, tomēr, iekļaujot uzturā sieru, eksperte iesaka to darīt ar mēru un izvēlēties sieru ar mazāku tauku saturu, jo siers tomēr satur daudz tauku, tajā skaitā piesātinātās taukskābes. "Burvīgs olbaltumvielu avots, ko noteikti rekomendēju iekļaut uzturā, ir zivis. Steidzīgajiem noderēs tuncis savā sulā, mazsālīts lasis, jo to var ātri un vienkārši pievienot maltītei un nav jātērē daudz laika pagatavošanai. Zivis satur taukos šķīstošus vitamīnus, tādus kā D, A, E un K. Tāpat zivis ir nepiesātināto taukskābju avots, galvenokārt, tās satur polinepiesātinātās taukskābes, omega-3 taukskābes. Ļoti svarīgi uzņemt zivis tieši omega-3 taukskābju dēļ. Omega-3 taukskābēm ir būtiska loma organisma darbībā. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu labāku nervu sistēmas darbību un uzlabotu imūnsistēmas darbību, kas ir ļoti svarīgi jebkurā vecumā, it īpaši bērniem, kuri aktīvi aug un attīstās," stāsta Ļubina.