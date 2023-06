Saules apdegumiem krējums nepalīdzēs. Tautas metodes – drauds ādas veselībai

Saules izraisīti apdegumi ir tādi paši, kādus var iegūt ar uguni vai ķīmiskām vielām, tāpēc arī pret to aprūpi un ārstēšanu būtu jāattiecas ne mazāk nopietni. Tautas metožu mazākais ļaunums ir tāds, ka situācija neuzlabojas, taču sliktākajā gadījumā, problēmu tikai pastiprina.

Apdegums primāri ir jāatvēsina un pēc tam jāvēro, vai un kāda papildu ārstēšana ir nepieciešama. Alternatīvās tautas metodes, lai arī populāras, nodotas no paaudzes paaudzē un šķietami nevainīgas, tomēr var apdraudēt veselību un ādas stāvokli. Šobrīd ir pieejami ļoti daudz un dažādi līdzekļi, kas palīdz mazināt vai pat novērst saules apdegumu radītās sekas, tomēr joprojām ir pietiekams skaits cilvēku, kuri izvēlas tā sauktās vecmāmiņu jeb tautas metodēm. Kādas metodes cilvēki mēdz izmantot saules apdegumu ārstēšanā un kā tās var potenciāli ietekmēt ādas veselību, skaidro "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga.

Krējums un majonēze, lai paliek maltītēm

Galvenais iemesls, kādēļ nav droši izmantot krējumu vai majonēzi ādas apdeguma ārstēšanā, ir tas, ka šo produktu sastāvā ir tauki un eļļa. Eļļa aizsprosto poras, "pietur" karstumu un rada siltumnīcas efektu, tādējādi neļaujot brūcei sadzīt un sakarsējot ādu vēl vairāk. Uzklājot šādu eļļas barjeras virskārtu uz traumētas ādas, apdeguma stāvoklis tikai pasliktinās. Lai arī sākotnēji var šķist, ka no ledusskapja izņemtais produkts rada atvēsinošu sajūtu, ir jāsaprot, ka sajūta ir īstermiņā un maldīga. Tāpat arī pārtikas produktu uzklāšana uz apdegušas ādas paaugstina infekcijas risku. Produktos esošās baktērijas saskarsmē ar apdegušu, novājinātu ādu ir pateicīga vide infekcijā un āda var tikt vēl vairāk kairināta. Visbeidzot – ne krējumā, ne majonēzē nav zinātniski pierādītu aktīvo vielu, kas jebkādā veidā varētu palīdzēt dziedēt saulē apdegušu ādu, līdz ar to šī metode uzskatāma par aizvēsturisku un to pielietot nevajadzētu.

Etiķi tikai garšvielu plauktā

Viena no bīstamākajām metodēm, kas dzirdēta, runājot par saules apdegumu ārstēšanu, ir etiķa lietošana uz brūces. Melberga min, ka vienīgais iemesls, kādēļ varētu ienākt prātā izmantot etiķi uz apdeguma, droši vien, ir atvēsinošā sajūta. Tomēr ir jāapzinās, ka tā ir skābe, kas papildus saules apdegumam var radīt arī ķīmisku apdegumu. Tāpat arī etiķim piemīt ādu sausinoša īpašība, kas saules apdeguma gadījumā ir īpaši neveselīgi un var vēl vairāk kairināt ādu, kā arī tas var sagraut ādas pH līmeni un krietni paildzināt ādas atveseļošanās procesu.

Ļoti silta vai pat karsta duša situāciju var strauji pasliktināt

Ir patīkami ieiet karstā dušā, lai nomierinātos un atslābtu, taču to noteikti nevajadzētu darīt gadījumā, ja āda saulē ir stipri sakarsusi vai pat apdegusi. Āda ir steidzami jāatvēsina, tāpēc piemērota būs vēsa vai remdena duša, taču noteikti ne ļoti silta vai karsta, jo tā ādu vēl vairāk pakļaus stresam un kairinājumam.

Farmaceite atgādina: lai ādu nepakļautu apdegšanas riskam, ilgstoši uzturoties tiešos saules staros, vēlams ik pa laikam doties noskaloties remdenā ūdenī. Pirmkārt, āda būs pateicīga par mitrināšanu, bet otrs – tā savlaicīgi pamanīsiet, ja āda ir par daudz sakarsusi un nepieciešams uzklāt kādu līdzekli pret apdegumiem. Kā vēl vienu lietu, ko noteikti nevajadzētu darīt, farmaceite min ledus uzklāšanu tieši uz apdeguma. Ņemot vērā, ka apdegusī āda ir jau pakļauta kairinājumam, ļoti strauja temperatūras maiņa to var vēl vairāk traumēt un pasliktināt situāciju. Apdegusi āda ir īpaši jutīga, tāpēc pret to arī jāattiecas īpaši saudzīgi un maigi – vispiemērotākā būs remdena un nedaudz vēsa temperatūra.

Alveja nav brīnumlīdzeklis

Viennozīmīgi ir ļoti labi mājas aptieciņā turēt alveju saturošus līdzekļus, kas palīdzēs atvēsināt ādu pēc saules apdeguma, tomēr nevajadzētu paļauties uz to kā glābēju visās situācijās. Alveja mitrina un nomierina ādu, tomēr spēcīgāka saules apdeguma gadījumā ar to var nepietikt, tāpēc noteikti nevajadzētu paļauties uz alvejas ziedēm vai krēmiem kā "universālajiem kareivjiem", kas palīdzēs arī stipras apdegšanas rezultātā.

Līdzekļi, kas atvieglos saules apdeguma radītās sekas

Gadījumos, kad saules apdegums ir konstatēts, vissvarīgāk ir atcerēties, ka āda vispirms ir jāatdzesē un jāmitrina. Vislabāk šādu funkciju pildīs speciāli, šim mērķim paredzēti līdzekļi pēc sauļošanās, kas iedarbosies labāk, nekā parastie ķermeņa pieniņi un krēmi.

Speciālie līdzekļi pēc sauļošanās, galvenokārt, ir labāki tādēļ, ka tiem ir šķidrāka, vieglāka tekstūra un līdz ar to tie labāk klājas uz ādas, ātri iesūcas un ātrāk panāk nepieciešamo efektu. Īpaši būtisks ir fakts, ka šie līdzekļi iesūcas ādas dziļākajos audos un patiesi dziedē traumēto ādu. Tāpat arī tie efektīvi mitrina saules izkaltēto ādu un normalizē ādas dabisko pH līmeni. Farmaceite skaidro, ka īpaši spēcīgu saules apdegumu gadījumā jāiegādājas SOS līdzekļi, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, tostarp pantenols, kā arī A un E vitamīni tūlītējai iedarbībai. Uz pārsauļotas ādas nekādā gadījumā nevajadzētu uzklāt līdzekļus, kuru sastāvā ir eļļa, jo tie radīs barjeru un pastiprinās karstuma efektu, tāpēc ir svarīgi rūpīgi lasīt produktu sastāvu.

Farmaceite vērš uzmanību, ka ādas lobīšanās divas līdz trīs dienas pēc sauļošanās, ir zīme, ka bijis pirmās pakāpes apdegums. Pirmkārt, ādai pašai jāļauj noiet, to nevajag plēst, jo tā var radīt vēl lielāku kaitējumu, bet otrs – jāseko līdzi, vai neparādās jaunas dzimumzīmes. Gadījumā, ja dzimumzīmes parādās, ir ļoti svarīgi tās regulāri pārbaudīt un vēlams reizi gadā atrādīt arī dermatologam, lai izvairītos no nelabvēlīgu ādas veidojumu riska.