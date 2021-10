Latvijā, tāpat kā visur pasaulē, 29. oktobri atzīmēs kā Starptautisko psoriāzes dienu. Psoriāze, kas bieži tiek dēvēta par zvīņēdi, skar katru desmito Eiropas Savienības iedzīvotāju. Bieži tieši sabiedrībā valdošās stigmas un tolerances trūkums ir tas, kas šīs sarežģīti imunoloģiski modulētās un hroniski recidivējošās slimības pacientiem liek justies kā starmešu gaismā pret pašu gribu.

Uzņēmēja un TV personība Kima Kardašjana, modele Kara Delavinja, dziedātāja Sindija Lopere – sievietes ar simtiem miljonu sekotāju – taču vēl aizvien liela sabiedrības daļa nezina, ka šīs dāmas ik dienu mācās sadzīvot ar psoriāzi. Autoimūna saslimšana, kas saasinās ziemas periodā, var skart jebkuru ķermeņa zonu un parādīties jebkurā vecumā (ja tas tevi neskar šodien, nenozīmē, ka tas tevi neskars nekad), norāda kustības "Morethansize" līdere Indra Salceviča, kura ar psoriāzi slimo jau 20 gadus.

"Bet, kas ir pats svarīgākais, šī slimība tiešā veidā ietekmē pašapziņu. Manuprāt, jo informētāka būs sabiedrība, jo pasargātāks būs psoriāzes pacients. Mūsu reakcija = psoriāzes slimnieka pašapziņa", tā Laura Saulīte, grāmatas "Priekā , par sūdīgu dzīvi!" autore.

Šogad ar īpašu stāstu sēriju par dzīvi ar psoriāzi un izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā ir jāsaskaras psoriāzes slimniekiem, Latvijā klajā nākusi ķermeniski pozitīvās domāšanas kustība "Morethansize", kuras pamatuzdevums ir veicināt toleranci sabiedrībā pret indivīda vizuālajiem dotumiem. Šo stāstu mērķis ir izglītot sabiedrību par psoriāzes slimības eksistenci un pastāstīt par cilvēka sajūtām, emocionālajiem pārdzīvojumiem un izaicinājumiem, ar kuriem viņam ikdienā ir jāsadzīvo, akcentējot, ka līdzīgi kā ar citām hroniskām saslimšanām – būt vai nebūt slimniekam nav paša cilvēka izvēle.

"Psoriāze – tā ir visnotaļ redzama saslimšana, kas ikdienā ir radījusi daudz neveiklu situāciju, bet man jāatzīst, ka vislielākais kaitējums man ir bijis tieši emocionālais spiediens no sabiedrības. Šī slimība dažādos dzīves posmos mani ir ierobežojusi, likusi kaunēties, kautrēties un slēpties. Reizēm arī sevi žēlot, kas manā gadījumā vainagojās ar ēšanas traucējumiem," tā Indra Salceviča.

Gandrīz 30 procentos gadījumu psoriāzes slimības gaita ir smaga. Tā skar jaunus cilvēkus un cilvēkus pusmūžā neatkarīgi no vecuma. Lai gan slimība ir bieži sastopama, ne vienmēr var noteikt konkrētu tās izraisītāju. Tā var būt gan ģenētiski pārmantota, gan ar to var saslimt jebkurā brīdī. Sievietēm tas ir iespējams grūtniecības laikā, tāpat to var ietekmēt dažādas traumas. Saslimšanu ar psoriāzi vai arī slimības attīstību var ietekmēt faktori, kas saistīti ar dzīvesveidu. To var ietekmēt smēķēšana, stress, pastiprināta alkohola lietošana, kā arī saules starojums un daudz kas cits. Tieši izsitumi uz ādas, pirkstiem un locītavām psoriāzes pacientus ļauj viegli pamanīt, kas ne vienmēr viņiem ir patīkami.