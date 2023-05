28 dienas reanimācijā, šoks un bailes. Kā dzīvot pēc diagnozes – pulmonālā hipertensija

Tajā laikā arī sākās mani garīgie meklējumi, un es sastapu Dievu. Es ieraudzīju, kā mainās dzīves izpratne, apstākļi man apkārt. Es aptvēru, ka tas ir kaut kas īsts. Tev neviens cilvēks to iedot nevar, tas ir personīgi piedzīvojams, kad Dieva gars pieskaras un dzīve izmainās. Jā, es biju fiziski nevarīga, tomēr aktīva. Man patika izbraucieni ārpus mājas, atpūta kopā ar ģimeni, draugiem. Šīs slimības smagums nespēja aizēnot manu garīgo spēku un pozitīvismu. Es varu teikt, ka biju laimīga, jo man bija ticība, cerība rītdienai un glābjošā patiesība.

Mans stāsts ar to nebeidzās. Sākumā lietotās zāles deva rezultātus, tomēr slimībai progresējot, mans stāvoklis kļuva smagāks. Vienīgā cerība izdzīvot bija plaušu transplantācija. Tad nācās piedzīvot arvien jaunus izaicinājumus. Latvijā plaušu transplantācijas neveic un neapmaksā. Veselības stāvoklis kļuva kritisks. Mums bija jārīkojas. Kopā ar Pulmonālās hipertensijas biedrību vērsāmies pēc palīdzības pie sabiedrības. Šis gadījums skaļi izskanēja gan televīzijā, gan presē. Lielu atbalstu un neizmērojamu darbu ieguldīja Pulmonālās hipertensijas biedrība sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", dr. Skride, kas ne tikai profesionāli, bet personīgi iesaistījās šajā cīņā, tāpat kā visi Latvijas līdzcilvēki, kas ziedoja savus līdzekļus manai glābšanai. Šomēnes aprit deviņi gadi kopš plaušu transplantācijas. Es jūtos lieliski, esmu dzīves baudītāja, cenšos lietas tvert ar vieglumu. Es mīlu Dievu, cilvēkus un pasauli sev apkārt. Šobrīd strādāju, studēju un pateicībā priecājos par katru dienu."

Arī bērni slimo?



Pasaulē pulmonālā hipertensija ir diagnosticēta vairāk nekā 25 miljoniem cilvēku. Balstoties uz Slimību profilakses un kontroles centra datiem, Latvijā 2022. gada nogalē bija reģistrēts 271 cilvēks ar dažādu tipu pulmonālo arteriālo hipertensiju. Visvairāk reģistrēto bija vecuma grupā no 45 gadiem – 242 cilvēki, vecuma grupā no 30 līdz 44 gadiem – 22 cilvēki, no 20 līdz 29 gadiem – seši, bet viens – vecuma grupā no pieciem līdz 14 gadiem. Reģionālā griezumā visvairāk šīs slimības pacientu bija Rīgā – 111 un Pierīgā – 55, Zemgalē – 44, Vidzemē – 25, Latgalē – 22. Vismazāk reģistrēto pacientu bija Kurzemē – 14. Mirušo skaits kopš 2018. gada ar dažādu veidu pulmonālo arteriālo hipertensiju bija 238 cilvēki.