Diļļu tējiņa laktācijai un ķiplokam nē? Mīti par mātes piena sastāvu un uzturu zīdīšanas periodā

Uzturs zīdīšanas periodā un tā ietekme uz mātes piena sastāvu ir bieži saistīts ar dažādiem mītiem, aplamiem ieteikumiem un pieredzēm no ģimenes locekļiem, draudzenēm u.tml. Daudzas sievietes, paļaujoties uz šiem ieteikumiem, nepamatoti maina savus ēšanas paradumus vai pārtrauc zīdīšanu ātrāk, izvēloties citas bērna ēdināšanas alternatīvas.

Piedāvājam iepazīties ar biežāk sastopamajiem mītiem par mātes piena sastāvu un uzturu zīdīšanas periodā. Veselības ministrijas sagatavotajos Veselīga uztura ieteikumos sievietēm zīdīšanas periodā arī sniegts to skaidrojums.

Mīts – konkrētu produktu iekļaušana vai izslēgšana no uztura ietekmē mātes piena sastāvu

Patiesība – sievietes uztura paradumi ietekmē atsevišķu nepiesātināto taukskābju, vitamīnu un mikroelementu (selēna, joda) saturu pienā, tādēļ zīdīšanas periodā turpiniet ēst veselīgi un daudzveidīgi. Tomēr kopumā uzturvielu daudzums mātes pienā vairāk mainās atkarībā no diennakts laika, zīdīšanas ilguma un bērna vajadzībām.

Mīts – lai zīdainim nerastos veselības problēmas, zīdīšanas periodā no uztura jāizslēdz konkrēti produkti, piemēram, govs piens, izstrādājumi no kviešu miltiem, sarkanie augļi un ogas, pākšaugi, kāpostveidīgie dārzeņi, ķiploki, čili u.tml.

Patiesība – ja zīdainis un māte ir veseli, tad zīdīšanas periodā speciāla diēta nav jāievēro, un jebkuru pārtikas produktu var lietot samērīgos daudzumos. Ja šķiet, ka kāds produkts varētu būt par iemeslu nelabvēlīgai zīdaiņa reakcijai (parādījušās vēdergraizes, izsitumi uz ādas, asinis vēdera izejā u. Tml.), jāvēršas pie ģimenes ārsta vai pediatra, lai vienotos par turpmāko rīcību.

Tajā pašā laikā atsevišķi produkti (ķiploki, čili u. c.) var nedaudz izmainīt piena garšu vai krāsu (bietes, burkāni, saldais kartupelis jeb batāte u. c.), tomēr par to nav jāuztraucas un šos produktus drīkst droši lietot arī zīdīšanas periodā.

Mīts – zīdīšanas periodā uzturā nedrīkst lietot termiski neapstrādātus produktus (jēlu gaļu, zivis, olas u. c.), kā arī medu.

Patiesība – lai gan zīdīšanas periodā atšķirībā no grūtniecības perioda vairs tik strikti nav jāizvairās no jēlu produktu lietošanas uzturā (piemēram, jēlām zivīm, jēlām olām u. c.), ieteicams ievērot piesardzību. Jēli produkti var saturēt patogēnos mikroorganismus (salmonellas, zarnu nūjiņas u. c.), kas, nokļūstot organismā, var ierosināt saslimšanu sievietei (caureju, vemšanu, drudzi u. c.). Tomēr mātes pienā patogēnie mikroorganismi vai to ražotie toksīni nenokļūst.

Tāpat, lai gan medu nav vēlams iekļaut bērna uzturā līdz viena gada vecumam, jo tas var saturēt baktērijas Clostridium botulinum sporas, sieviete zīdīšanas periodā medu drīkst lietot uzturā, jo šo baktēriju sporas vai toksīns botulīns mātes pienā no sievietes uztura nenonāk.

Foto: Shutterstock

Mīts – "riskanto" produktu (govs piens, izstrādājumi no kviešu miltiem, sarkanie augļi un ogas, pākšaugi, kāpostveidīgie dārzeņi u. tml.) izslēgšana no uztura zīdīšanas periodā palīdzēs, ja zīdainim ir kolikas.

Patiesība – daudzas sievietes zīdīšanas periodā no uztura izslēdz pākšaugus, kāpostveidīgos dārzeņus un citus produktus domājot, ka tas veicinās pastiprinātu gāzu veidošanos un kolikas zīdainim.

Jāņem vērā, ka vielas, ko zīdainis uzņem ar krūts pienu, nav tie paši produkti, ko ēd sieviete.

Gāzes, kas var veidoties gremošanas traktā sievietei pēc atsevišķu produktu (piemēram, pākšaugu) lietošanas uzturā, nenonāk krūts pienā un nevar veicināt vēdera pūšanos bērnam. Koliku galvenais izcelsmes iemesls joprojām nav zināms un tas var nebūt saistīts ar pārtikas produktu lietošanu uzturā, bet ar citiem iemesliem, piemēram, psiholoģiskiem.

Arī koliku gadījumā noteikti turpiniet zīdīšanu, jo mātes piens satur vairāk nekā 200 dažādus oligosaharīdus – vielas, kas palīdz uzturēt normālu zarnu mikrofloru un veicina vēdera izeju zīdainim. Tikai retos gadījumos no mātes uztura izslēgti alergēni var palīdzēt mazināt kolikas. Gadījumos, kad zīdainim ilgstoši ir kolikas, aicinām vērsties pie ģimenes ārsta vai pediatra, lai vienotos par turpmāko rīcību.

Mīts – noteiktu produktu (sierāboliņš, fenhelis, ingvers u. c.) un dzērienu (ķimeņu, diļļu tēja u. tml.) iekļaušana uzturā palielina piena daudzumu.

Patiesība – pašreizējie zinātniskie pētījumi norāda, ka nav tāda specifiska produkta, kas būtu jāēd vai dzēriena, kas jādzer, lai vairāk veidotos krūts piens. Zīdīšana darbojas pēc principa "pieprasījums rada piedāvājumu" jeb, jo biežāk un vairāk bērns zīž, jo vairāk sievietes krūtīs veidojas piens.

Mīts – zīdainim pēc sešu mēnešu vecuma mātes piens vairs nav "vērtīgs".

Patiesība – ap sešu mēnešu vecumu ir nepieciešams zīdainim uzsākt dot papilduzturu, tomēr mātes piens nepaliek mazāk vērtīgs. Mātes piens turpina nodrošināt aptuveni pusi no nepieciešamās enerģijas un uzturvielām zīdainim otrajā pusgadā un aptuveni vienu trešdaļu no nepieciešamās enerģijas un uzturvielām otrajā dzīves gadā.

Atcerieties, ka mātes piens satur ne tikai uzturvielas, bet arī citas vērtīgas vielas (imūnglobulīnus, kas aizsargā zīdaini pret infekcijām, augšanas faktorus, fermentus u. c.). Zīdīšana palīdz veidot emocionālo saikni starp māti un bērnu, un tai ir labvēlīga ietekme arī uz sievietes veselību, tādēļ turpiniet zīdīšanu, cik vien ilgi jūs abi ar bērnu to vēlaties!