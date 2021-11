Kā atpazīst insultu ar 'Ā.T.R.I.' testu

Viens no izplatītākajiem nāves cēloņiem Latvijā ir insults, kura veiksmīgai ārstēšanai ir svarīgi laikus saņemt medicīnisko palīdzību. Taču, kā liecina nesen veiktā Slimību profilakses un kontroles centra socioloģiskā aptauja, vien nedaudz vairāk nekā puse no aptaujātājiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 40 līdz 60 gadiem zina, kā atpazīt insulta simptomus. Ko darīt, ja pamanīti insulta simptomi, stāsta neirologs, Rīgas Stradiņa universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs, profesors Andrejs Millers.

Kā rāda socioloģiskās aptaujas rezultāti, 90 procenti respondentu zina, ka insults ir smadzeņu asinsvada nosprostojums vai plīsums, kas izraisa smadzeņu audu bojājumu. Andrejs Millers stāsta: "Sabiedrības zināšanu līmenis par insultu katru gadu pieaug, pateicoties aktivitātēm sociālajos medijos – aktivitātēm, kas saistītas ar insulta atpazīšanu. Pēdējo gadu laikā insulta vienībā nonāk cilvēki, kuriem insults tiek diagnosticēts agrīni. Līdz ar to insulta ārstēšanas rezultāts ir ļoti labs, jo vairāk nekā 60 procentiem pacientu no insulta vienības izrakstās bez būtiskām invaliditātes pazīmēm. Tas liecina, ka iedzīvotāju zināšanas par insulta simptomiem pieaug. Protams, mums vēl daudz jāizglīto un jāinformē sabiedrība, ģimenes locekļi par to, kā jārīkojas nepieciešamības gadījumā."

Ātri reaģēt un sniegt palīdzību saviem līdzcilvēkiem, kuriem parādījušies insulta simptomi, ir pats svarīgākais. Lai arī lielākā daļa respondentu (60 procenti) zina, kādi ir insulta simptomi, tomēr tikai 3 procenti aptaujāto uzskata, ka nešaubīgi spētu palīdzēt līdzcilvēkam, kuram tie pamanīti. "3 procenti ir nepiedodami mazs rādītājs. Sastopoties ar insulta simptomiem, ir svarīgi cilvēkam pēc iespējas ātrāk sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Insults ir ārstējama slimība, tas nav nāves spriedums. Pats galvenais ir uzreiz reaģēt – tas laiks ir ļoti mazs, tās ir tikai 4,5 stundas, kuru laikā pacientam ir jāsaņem palīdzība. Lai līdzcilvēkam spētu palīdzēt, pamanot simptomus, ir jāveic tests "Ā.T.R.I.", kas nozīmē:

Ā – atsmaidi! Smaids parāda, vai mutes kaktiņš sejas vienā pusē nav noslīdējis uz leju;

T – turi rokas! Vienlaikus paceļot un noturot abas rokas, redzams, vai viena no tām nav vājāka un nenoslīd uz leju;

R – runā! Pārbaude atklās, vai cilvēks var pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu;

I – izsauc palīdzību! Nespējot veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113," skaidro eksperts.

Andrejs Millers uzsver: "Ja cilvēkam parādās kāds no testa "Ā.T.R.I." simptomiem, nekavējoties ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas izvērtēs, vai šie ir akūtie simptomi, un nepieciešamības gadījumā pacientu stacionēs insulta vienībā, kur viņš saņems nepieciešamo palīdzību. Tomēr ne mazāk svarīgi ir rūpēties par savu veselību ikdienā un veikt visas darbības, lai cilvēks līdz insulta saslimšanai nenonāktu. Tāpēc ir jākontrolē asinsspiediens, cukura līmenis asinīs, sirds ritms, jāizvērtē, vai nav nepieciešami regulāri medikamenti, kas nākotnē mazina insulta risku. Šādā veidā mēs sevi varam pasargāt jau laikus un samazināt risku saslimt ar insultu. Bet, ja insults tomēr ir noticis, pats galvenais – cilvēks nedrīkst gaidīt! Bieži vien pacienti ir teikuši – gaidīju, kamēr simptomi pāries. Taču šie simptomi nepāries. Ir jārīkojas nekavējoties!"

Socioloģiskā aptauja veikta 2021. gada oktobrī, un tajā piedalījās 709 respondenti vecumā no 40 līdz 60 gadiem.