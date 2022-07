Kādēļ pirms skolas gaitu sākšanas bērnam jāpārbauda redze

Viena no galvenajām maņām, ar kuru bērni uztver lielāko daļu no apkārtējās pasaules, ir redze. Uzsākot skolas gaitas, lielāko daļu zināšanu viņi apgūst mācību stundās un lasot grāmatas. Taču, ja bērnam ir redzes problēmas, kuras netiek koriģētas, šis process var būt apgrūtināts.

Plašāk par to, kad ir nepieciešams bērniem doties uz redzes pārbaudi un kāpēc to ir svarīgi darīt regulāri, stāsta "OptiO" optometriste Ināra Čipāne.

Cilvēka redzes spējas attīstās pamazām, no dzimšanas līdz aptuveni astoņu gadu vecumam. Tāpēc līdz pirmsskolas vecuma sasniegšanai redzes pārbaude tiek veikta trīs reizes. Pirmais redzes skrīnings pie acu ārsta jeb oftalmologa tiek veikts aptuveni viena divu gadu vecumā, lai pārbaudītu, vai nav konstatētas nopietnas patoloģijas, kā arī tiek mērīts acs optiskais stiprums. Otrā redzes pārbaude ieteicama trīs četru gadu vecumā, kad tiek veikti precīzāki mērījumi un pārbaudīts redzes asums tuvumā un tālumā. Trešā – pirmsskolas pārbaude – jau līdzinās pieaugušo redzes pārbaudei, un to iespējams veikt pie primārā redzes speciālista jeb optometrista. Vizītes laikā bērniem tiek pārbaudīts redzes asums, kopredze jeb binokulārā redze, kā arī tiek izmeklēta acs refrakcija (optiskais stiprums) un acu priekšējās un dziļākās daļas, lai pārliecinātos, ka bērns ir gatavs uztvert jaunu informāciju ar acīm.

Pirmsskolas vecuma bērniem, sešu septiņu gadu vecumā, redzes pārbaudi ir svarīgi veikt, lai integrācija skolas vidē būtu veiksmīga. Redzes problēmas var traucēt mācību procesā, ja ir grūtības saskatīt to, kas rakstīts uz tāfeles vai grāmatā. Līdz ar to var mainīties arī bērna uzvedība – ir grūti koncentrēties vai bērns izjūt lielāku nogurumu, galvassāpes. Tomēr bērna redze šajā pirmsskolas vecumā vēl turpina attīstīties, tāpēc, laikus atklājot problēmas, tās var veiksmīgāk koriģēt.

Bērniem, kuriem konstatē redzes problēmas, tiek piemeklēti atbilstoši redzes korekcijas līdzekļi. Arī vecākiem ir svarīgi atcerēties un atgādināt bērniem, ja speciālists ir izrakstījis brilles, tās ir jānēsā, un jānēsā tā, kā receptē tas ir norādīts. Tas ir mīts, ka piemērotu briļļu nēsāšana redzi pasliktinās. Tāpat jāatceras, ka atkārtota redzes pārbaude bērniem ir jāveic vismaz reizi gadā vai biežāk, ja to ir noteicis speciālists. Ieteicams gan izvēlēties vienu optometristu vai oftalmologu, pie kura doties, lai laika gaitā varētu kvalitatīvāk sekot līdzi redzes izmaiņām un attīstībai. Savukārt bērniem, kuriem nav konstatētas redzes problēmas vai citas sūdzības, profilaktisku redzes pārbaudi nepieciešams veikt reizi viena vai divu gadu laikā. Uzsākot skolas gaitas, bērnu actiņas izjūt lielāku slodzi tuvumā, tāpēc regulāras redzes pārbaudes ir svarīgas, jo nereti bērni paši izvairās runāt par to, ka neredz pietiekami labi.

Kā atpūtināt acis

Rūpējoties par bērnu labsajūtu, svarīga loma ir redzes slodzei tuvumā. Lai tā nebūtu pārmērīgi liela, jāievēro nepieciešamās atpūtas pauzes un ieteicamais darba attālums. No grāmatas, telefona vai planšetes jābūt vismaz 40 centimetru attālumam, savukārt no datora aptuveni 60 -70 centimetriem. Atpūtas laikā nedrīkst pāriet no vienas tuvuma slodzes uz citu, piemēram, pārtraukt lasīt grāmatu un tikmēr pavadīt laiku, skatoties telefona ekrānā. Pauzes laikā acis nepieciešams atslābināt, skatoties aptuveni sešu metru attālumā. Kā arī bērniem redzes profilaksei svarīga loma ir aktivitātēm svaigā gaisā, jo, atrodoties ārpus telpām, mēs vairāk koncentrējam skatienu uz tālākiem objektiem, nekā tuvākiem.

