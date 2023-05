Metru virs zemes sākas panikas lēkme? Kas ir fobija, un kā ar to cīnīties

Stikla grīda vai kāpnes bez margām, nemaz nerunājot par balkonu sestajā stāvā... Netrūkst cilvēku, kam pietiek tikai ar domu par kādu no šīm lietām, lai piedzīvotu ko līdzīgu panikas lēkmei. Citi bez īpašiem vingrinājumiem vai medikamentu lietošanas nespēj iekāpt lidmašīnā vai paiet garām zooveikalam, kurā mitinās zirnekļi. Vai viņu bailes ir īstas? Kas īsti ir fobijas? Kā ar tām cīnīties?

Ārkārtēji spēcīgu baiļu vadīti cilvēki bieži vien ne tikai maina dzīvesveidu, bet pilnībā pakārto savu dzīvi fobijai, kura var izraisīt gan trauksmi, gan panikas lēkmes. Bet vai tiešām jāatsakās no ceļojumiem ar lidmašīnu, ja ir paniskas bailes no lidojumiem, un jāizvairās no zooveikaliem, ja, ieraugot zirnekļus, baiļu mērījumu skala sasniedz maksimumu? Tā nemaz nav, tieši otrādi – izvairīšanās no fobiju raisošās situācijas cilvēka stāvokli neuzlabo, bet gan pasliktina, atņemot viņam iespēju pilnvērtīgi baudīt dzīvi.

Lasi un uzzini:

- Kas ir fobija;

- Kā ar to cīnīties;

- Kādas tehnikas palīdz nomierināties trauksmes brīdī;

- Kur meklēt palīdzību.

Kādam jauks zirneklītis, citam briesmīgs nezvērs

Fobijas var izraisīt visdažādākie objekti, dzīvnieki un situācijas. Turklāt visbiežāk tas ir kas tāds, no kā racionālu iemeslu dēļ vispār nebūtu jābaidās.