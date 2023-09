Modes dizaineri paziņo, ka 'balerīnas' ir stilīgas, podologi – veselībai bīstamas

'Balerīnas', 'laiviņas' vai 'baleta čībiņas', lai kā tās sauktu, ir apavi kā no mazu meiteņu garderobes, uz plānas zoles un praktiski bez papēža. Tās, kuras jau gadu ir aktuālākais apavu modelis numur viens. Taču skaistajiem apaviem ir viena nelaime, saskaņā ar ekspertu teikto, tās ir kaitīgas pēdu veselībai.

Podologs Roberts Koramians no Kalifornijas, izdevumā "Who What Wear" ir paziņojis, ka laiviņas ir vienas no sliktākajiem apaviem, ko vispār var valkāt. Šajā ārsta sarakstā iekļautas arī "flip-flops" iešļūcenes un apavi ar spiciem purngaliem, kas nospiež un saspiež pirkstus.

Balerīnu kurpju plānā zole nozīmē to, ka pēdai netiek sniegts pietiekams atbalsts un ilgstoša šo apavu valkāšana "izraisa Mortona neiromas traucējumus un plantāro fascītu" un var samazināt zem pēdas esošos taukaudus. Samazinoties taukaudiem, veidosies tulznas un varžacis. Neiromas traucējums ir nervu iekaisums starp kauliem, bet plantārais fascīts veidojas, ja pēda ir pārmērīgi noslogota. Podologi skaidro, ka apavi uz plānas zoles liek pēdai, Ahileja cīpslai un ikru muskuļiem sasprindzināties un tā kā nav trieciena absorbcijas, pēdai pret zemi atsitoties, tās tiek pakļautas savainojumiem. Un šī atbalsta trūkuma dēļ var rasties arī virkne citu problēmu, kā gūžas, ceļgalu un muguras.

Minēto apstiprina "WebMD" un ergoterapijas ārsts Kīgens Hedlijs savā interneta mājaslapā, rakstot, ka šie apavi "izmaina kājas un pēdu novietojumu" un tie rada "papildus slodzi ceļa locītavai". Tādējādi pieaug ceļu locītavu artrīta risks un, locītavu pārslogojuma dēļ, arī šo skrimšļu nespēks.

Ja riski nebiedē tendenci valkāt, podologs Roberts Koramians iesaka iegādāties apavus ar amortizētu zoli un brīvākus purngalā, tāpat šos apavus nevajadzētu valkāt 24/7.