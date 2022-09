Naoli, palīgā! Meksikāņu vecmātes neparastie dzemdību stāsti Latvijas sievietēm

Kāds "aukstuma" slānis aizgāja, taču es jutu, ka tas vēl nav viss. Bija vēl grūtāk atklājams slānis. Izrādījās – viņa baidījās, ka būs grūtas dzemdības vai bērns būs slims, jo viņa šo bērnu negribēja – bērns būs slims, tas būs Dieva sods viņai par to. Sievietē bija ļoti daudz baiļu un arī kauna. Protams, es kā vecmāte nevaru par simts procentiem solīt veselu bērnu, taču varēju teikt, ko zināju: "Neuztraucies, nav nekādu problēmu, kas norādītu uz ko sliktu. Un Dievs redz tavas sajūtas un saprot tās, nebūs nekāda soda. Sagaidīsim bērniņu...".

Tad nāca vēl trešais traucējošais slānis – negribu būt grūtniece, negribu dzemdēt un just sāpes, gribu epidurālo anestēziju un uz slimnīcu! Bet pirms tam viņai ļoti patika dzemdēt. Man bija dilemma, ko darīt. Viņa nopietni uz mani skatījās. Slimnīca bija ļoti tuvu, un es nevaru visu lemt – sievietei ir sava izvēle. Es mierīgi teicu – ja gribi braukt, braucam uz slimnīcu. Sievietei jau kļuva interesanti – kāpēc Naoli uzreiz piekrita? Es, kā zinādama, tikai piebildu – bet sākumā aizej uz dušu – tev jābūt tīrai. Labi – viņa dusmīgi atbildēja. Tad viņa iegāja kopā ar vīru dušā un aizvēra durvis. Es paliku aiz durvīm, tuvumā. Tikai dzirdēju, kā viņa izbļāva vīram pārmetumua. Vīrs pretī pieņemoši atbildēja – jā, mana mīlestība, jā, mana mīlestība. Un tā reizes trīs. Un tad atskanēja skaļš: "Naolīīī!!!" Viņa izgāja no dušas un meklēja vietu, kur dzemdēt."

Šis stāsts liecina, ka, sievietei ļaujot paust savas jūtas, lai cik varbūt viņai tās liktos pašai biedējošas un kaunpilnas, atbalstot viņu un pieņemot, arī dzemdības aiziet vajadzīgajā gaitā. Jāpiebilst – vīrs solījumu pēc tam turēja.

Kad pēc seksuālās vardarbības nespēj pieskarties intīmajiem orgāniem



Dzemdības ir seksuāls notikums un var raisīt arī ķermeniskās atmiņas par kādām norisēm. Piemēram, Naoli atceras – kad viņas dēliņš bija septiņus mēnešus vecs, viņš sāka krist un viņa, dēlu ķerot, saņēma viņa galviņu tā, kā bija tai pieskārusies savās dzemdībās: "Un sajutu savā dzemdē gluži tādas pašas sajūtas kā dzemdībās. Vēlāk daudzkārt esmu redzējusi daudz piemēru, kā spilgtā ķermeniska pieredze, jo īpaši dzemdībās, var "pacelt" kādas atmiņas. Piemēram, ja bērniņš uzspiež uz specifiskas vietas sievietei, kas cietusi no seksuālās vardarbības, viņai var būt sajūta – stop, negribu! Citreiz sieviete kaut ko skaidrāk pasaka, citreiz vienkārši sauc – ej prom no manis, no mana ķermeņa! Ir, kad vispār tikai no sejas izteiksmes var nolasīt šo atgrūšanu – to vecmātei ir svarīgi identificēt! Jo būtiski ne tikai "atvērt ceļu bērnam", bet rūpēties, lai sievietei dzemdību procesā būtu pozitīva pieredze, arī, ja agrāk bijusi trauma," uzmanību vērš Naoli.

Vecmāte pārliecinājusies, ka daudzas lietas dzemdībās var transformēt: "Kad ir bijis tik daudz sajūtu, tās var mainīt! Un dzemdībās var rast spēka avotu. Ja kaut kas domās, sajūtās, atmiņās ir izstumts, rodas statiskums, bloks. Tas ir tā, it kā upē stāvētu akmens, ko ūdens apiet. Esmu daudzkārt redzējusi, ka dzemdībās, kas ir spēcīga norise, sievietei, kurai ir kāda trauma, atrodot pareizu atbalstu, bloks var pazust."

Foto: Līga Liepa-Kivilande

Naoli, semināra laikā Rīgā, rādot tehnikas ar rebozo lakatu

Lūk, viens uzskatāms piemērs no Naoli prakses: "Manā pieredzē bija sieviete, kas 16 gadu vecumā bija cietusi no seksuālās vardarbības. Ne velti, viņa bērniņu gaidīja tikai 42 gadu vecumā. No smagās pieredzes viņai arī intīmie orgāni šķita "tumša vieta". Tikai vīrs, kurš bija ļoti iejūtīgs, mīlošs, bija palīdzējis viņai. Bet pati savam ķermenim viņa negribēja pieskarties. Viņa man jautāja, vai varēs dzemdēt, iztiekot bez vaginālās apskates. Teicu – protams, var. Dzemdības bija ilgas, "trīs dienas, trīs naktis". Taču viņa ļoti gribēja dzemdēt pati un arī abi ar mazo jutās fiziski labi. Protams, es mēģināju dažādas metodes – masāžas, rebozo, dabiskos līdzekļus – bet nekas īsti nepalīdzēja, jo bija it kā uzliktas iekšējas bremzes. Viņa ir ļoti gudra sieviete un daudz bija lasījusi. Tā nu, ilgāk dzemdējot, jautāja – esmu lasījusi, ka dzemdes kakliņš var pietūkt un bloķēt dzemdības, vai tā var būt? Teicu – jā, tā var būt. Un tad viņa ļāva pieskarties viņas intīmajiem orgāniem, lai iztaustītu dzemdes kakliņu. Tas notika ļo-o-o-ti uzmanīgi un aizņēma divdesmit minūtes, lai pieskartos tam un pataustītu – tas prasīja daudz mīlestības attieksmes un ļoti lēnu pieskārienu. Redzēju, ka palīdzoša būtu maiga masāža un ledus gabaliņa izmantošana. Lai palīdzētu sievietei atslābināties, ņemot vērā viņas piedzīvoto un attieksmi pret saviem intīmajiem orgāniem, es maigos pieskārienus pavadīju ar iedrošinošiem vārdiem – aicināju iedomāties, kā caur viņu virzās bērniņš, kurš ir tīrs un nevainīgs, un viņa būtība ir tīra, un viņš it kā attīra savā ceļā visu.

Viņa gribēja, lai es visu laiku runāju un paskaidroju procesu, un turpinu šādi runāt. Un es turpināju – visas vecās atmiņas ir ugunī un tu no jauna piedzimsti. Kad bērniņš bija piedzimis, viņa spēja pirmoreiz pieskarties savai vagīnai, pat spogulī uz to skatījās un smējās! Nu viņai bija cita attieksme pret savu ķermeni, tās intīmākajām vietām. Viņa bija gluži kā jauns cilvēks."

Mans vīrs nav pelnījis bērnu!



Nekad nevar zināt, kuri būs īstie vārdi, kas sievietei vajadzīgi, taču vienu principu Naoli gan ievēro – kur ir mūsu uzmanība, tas arī aug. Te nav runas par ignorēšanu.