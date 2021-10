Nāve, kas dod dzīvību: kāpēc mēs joprojām nevēlamies par to runāt

"Nāves tēma mums joprojām izraisa daudzas smagas, negatīvas sajūtas: bailes, nemieru, bezpalīdzību, dusmas. Cilvēkam ir tendence izvairīties no šādām sajūtām, tas nozīmē skart tēmas par grūtu pieredzi," sarunu par orgānu ziedošanu sāk Lietuvas Nacionālais transplantācijas biroja psiholoģe un Lietuvas Psihologu savienības prezidente Valiju Šapu. Kāpēc mēs joprojām baidāmies par to runāt?

Raksts no mūsu kolēģiem Lietuvā, portāla Delfi.lt.

"Ziniet, es būšu atklāta: es daudzkārt esmu dzirdējis, ka daudzi cilvēki gaida donoru un viņu dzīvība ir atkarīga tikai no tā, vai tuvākajā laikā viņiem tiks ziedots piemērots orgāns. Es nebaidos no tēmas par nāvi, es priecājos, ja kādam ir donora karte orgānu ziedošanai, ko izmantot gadījumā, ja iestājas smadzeņu nāve. Tagad es sev šobrīd jautāju, kāpēc man pašai vēl nav donora kartes?... Tāpēc pēc šīs intervijas pirmais darbs, ko darīšu – aizpildīšu iesniegumu orgānu ziedojuma piekrišanai. Es par to jau runāju ar saviem mīļajiem, viņi šo manu lēmumu pieņēma ļoti pozitīvi. Es esmu par ziedošanu un aicinu ikvienu to pieņemt. Nāve var dot dzīvību. Cik vienkārši un vienlaikus – īpaši," saka V. Šapa.

Vai Lietuvā mainās nāves kultūra?

Sabiedrība joprojām uzskata, ka nāves tēma var būt aktuāla tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem vai smagi slimiem, bet bailes no nāves, vēlme par to runāt var būt aktuālas gan bērniem, gan jauniešiem. Mums joprojām šķiet, ka mēs aizsargājam otru, nerunājot par nāvi, bet patiesais nerunāšanas iemesls ir mūsu pašu bailes. Bailes atrasties slimnieka tuvumā, bailes runāt par šķiršanos. Tāpēc, tiklīdz dzirdam vismaz mājienu par nāves tēmu, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk pāriet uz citu tēmu, sakot: "Lai ko jūs teiktu, jūs atgūsieties, viss būs kārtībā" vai "Kā tev var būt tādas domas, tu esi tik jauns un stiprs" un tā tālāk. Īpaši grūti ir vecākiem, kuru bērni ir smagi slimi un sāk jautāt par nāvi. Vecāki nerunā, jo vēlas bērnu pasargāt no smagām sarunām, lai gan eksperti skaidri norāda, ka runāšana par nāvi šādā situācijā bērnam nekaitēs, gluži pretēji, palīdzēs.