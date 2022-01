Piens nav stāsts tikai par uzturu. Zīdīšanas ieguvumi bērnam un mammai

Biežāk runā par to, ka ekskluzīvā zīdīšana pirmajos sešos dzīves mēnešos ir labākais, ko mamma var dot savam bērniņam. Taču ne mazāk svarīgi ir tas, ka zīdīšana ir ļoti vērtīga dāvana arī pašai mammai. Kādi ir ieguvumi no zīdīšanas mammai un zīdainim, stāsta Rīgas Dzemdību nama vecmāte un zīdīšanas konsultante Žanete Eglīte.

Par ekskluzīvu zīdīšanu varam runāt tad, ja mammas piens ir vienīgais uzturs, ko bērniņš saņem. Un, ja vien ar mammas un bērna veselību viss ir kārtībā un zīdīšana uzsākta veiksmīgi, pirmajos sešos mēnešos mazulītim tik tiešām nav nepieciešams nekas cits.

Turklāt mammas piens nav stāsts tikai par uzturu. Zīdīšana veicina arī emocionālo piesaisti starp mammu un bērnu, un tas savukārt ir viens no priekšnosacījumiem, lai bērns justos drošs un gaidīts šajā pasaulē.

Ko mammas piens sniedz bērniņam?

Runājot par fizioloģiskām priekšrocībām, Žanete Eglīte min, ka agrīna zīdīšanas uzsākšana pirmo stundu laikā pēc piedzimšanas pasargā jaundzimušo no dažādām infekcijām un samazina jaundzimušo mirstību. "Mammas piens nodrošina aizsardzību pret kuņģa-zarnu trakta infekcijām, kas vēl joprojām tiek novērotas ne tikai mazattīstības valstīs, bet arī attīstītajās valstīs," skaidro vecmāte.

Mātes piens ir arī svarīgs enerģijas un uzturvielu avots bērniem vecumā no pusgada līdz divu gadu vecumam. Tas var nodrošināt pusi vai vairāk no bērna enerģijas vajadzībām vecumā no sešiem līdz 12 mēnešiem un vienu trešdaļu nepieciešamās enerģijas no 12 līdz 24 mēnešiem. Tāpat mammas piens ir būtisks enerģijas un uzturvielu avots slimības laikā, un tas samazina mirstību to bērnu vidū, kuri cieš no nepietiekama uztura.

"Ir pierādīts, ka krūts piens veicina bērna maņu un kognitīvo attīstību, kā arī samazina iespējamību jaundzimušajam saslimt ar kādu no infekcijām un hroniskām slimībām," saka eksperte un min, ka saskaņā ar pētījumiem bērniem un pusaudžiem, kuri tikuši zīdīti, ir mazāka iespējamība, ka dzīves laikā būs liekais svars vai aptaukošanās, kā arī 1. un 2. tipa cukura diabēts. "Tāpēc ir ļoti jāveicina un ļoti jāatbalsta agrīna zīdīšanas uzsākšana un ekskluzīvas zīdīšanas periods," uzsver Žanete Eglīte un piebilst: "Pētījumi pierāda, ka zīdīšana uzlabo bērnu attīstību un veselības stāvokli, samazinot veselības aprūpes izmaksas, un rada ekonomiskus ieguvumus gan atsevišķām ģimenēm, gan visai valstij un sabiedrībai kopumā."

Kā viens no galvenajiem ieguvumiem jāmin emocionālās saiknes veidošana, jo jaundzimušam bērniņam ir jaundzimusi mamma, un emocionālā tuvošanās ir ļoti svarīga arī viņai. Ir pat pētījumi, kas apliecina, ka zīdīšana var palīdzēt samazināt pēcdzemdību depresijas risku.

Zīdīšanas uzsākšana kopumā palīdz jaunajai māmiņai ātrāk atgūties pēc dzemdībām – to nodrošina hormonālie procesi, kas notiek tieši zīdīšanas laikā. Proti, zīdīšanas laikā organismā izdalās oksitocīns – viens no pienrades hormoniem, kas papildus tonizē dzemdes muskulatūru, ļaujot tai veiksmīgāk sarauties. Mamma to sajūt kā atsāpes – viļņveida savilkšanos vēdera lejasdaļā. Ātrāka dzemdes savilkšanās samazina pēcdzemdību asiņošanas risku.

Zīdīšana palīdz ātrāk atgūties pēc grūtniecības – šajā laikā uzņemtie kilogrami kalpo kā rezerves piena ražošanai, un mammas bieži pamana, ka svars pēc dzemdībām krītas dabiski.

Vēl viens būtisks ieguvums, kas pirmajā mirklī var šķist neticams, tomēr atbilst patiesībai – zīdīšana nodrošina arī pilnvērtīgāku miegu un atpūtu, jo zīdīšanas laikā ķermenis izdala hormonu holecistokinīnu un prolaktīnu, kas veicina miegainību un vieglāku aizmigšanu. Turklāt sievietēm, kuras savu bērnu zīda, lēnā jeb dziļā miega fāze naktī ir trīs reizes ilgāka, un tieši šajā miega fāzē notiek organisma atjaunošanās un enerģijas vairošanās.

Ilgstoša zīdīšana veicina sievietes veselību un labsajūtu: samazina olnīcu un krūts vēža risku, metaboliskā sindroma un 2. tipa cukura diabēta, kardiovaskulāro slimību risku.

Tāpat pētījumi liecina, ka zīdīšana samazina arī osteoporozes risku.

Neraugoties uz visiem šiem ieguvumiem mammas un bērna veselībai un emocionālajai labsajūtai, statistika rāda, ka zīdīšanu uzsāk un pirmās sešas nedēļas turpina vairāk nekā 90 procenti jaundzimušo, bet tikai 19 procenti Latvijas bērnu saņem ekskluzīvo zīdīšanu pilnus pirmos sešus mēnešus.

Tam par iemeslu ir gan zināšanu, gan atbalsta trūkums, jo zīdīšanas uzsākšana un turpināšana var saistīties arī ar grūtībām. Turklāt pirmie seši mēneši pēc bērniņa piedzimšanas mammai var būt grūts laiks gan emocionāli, gan fiziski, jo jāapgūst ļoti daudz jaunu prasmju, pietrūkst laika un iespēju parūpēties par savām vajadzībām, dažkārt pat tik elementārām kā miegs, silts ēdiens un iespēja ieiet dušā.

Pēc vecmātes un zīdīšanas konsultantes Žanetes Eglītes vārdiem, lai veicinātu zīdīšanu, būtu jāņem vērā sekojoši ieteikumi.

Slimnīcā vai dzemdību norises vietā:



āda–āda kontakts starp māti un bērnu tūlīt pēc piedzimšanas un zīdīšanas uzsākšana pirmajās dzīves stundā;

labvēlīgas vides radīšana, ļaujot mātēm un zīdaiņiem palikt kopā 24 stundas diennaktī;

nedot zīdaiņiem papildu ēdienu vai dzērienu (pat ūdeni), ja vien tas nav medicīniski nepieciešams;

atbalstošu veselības pakalpojumu nodrošināšana ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanas konsultācijām.

Mājās un ģimenē:

zīdīšana pēc pieprasījuma (cik bieži bērns vēlas, gan dienu, gan nakti);

pārējo ģimenes locekļu rūpes par jauno māmiņu, lai viņa var izgulēties, atpūsties, kārtīgi paēst un parūpēties par savām vajadzībām;

ideāli, ja citas mājas rūpes pirmajos mēnešos pēc bērniņa piedzimšanas var uzņemties kāds cits ģimenes loceklis.

Ja mammai radušās kaut vai tikai aizdomas par to, ka kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu, nevajag kautrēties un jāsazinās ar zīdīšanas konsultantu. Konsultantu kontaktus var atrast mājaslapā "Zidit.lv".

Paplašinot Dzemdību nama fonda darbību, ir paredzēts uzsākt zīdīšanas konsultācijas arī citās Latvijas dzemdību iestādēs, turpināt apmācīt un atbalstīt Rīgas Dzemdību nama personālu, kā arī uzsākt atbalsta sniegšanu daudzbērnu ģimenēm.