Populārās 'māmiņas pārvērtības' un citas plastiskās operācijas – kad un vai tās ir pareizais risinājums?

Ja problēmai ir risinājums, tad tā nav problēma, šāda ir plastikas ķirurģes, mikroķirurģes Nonnas Tomiševas devīze, katru dienu palīdzot pacientiem iegūt jaunu dzīves kvalitāti un pārliecību par sevi. "Veselības centrs 4" filiāles "Dermatoloģijas klīnika" plastikas ķirurģe stāsta par plastisko operāciju būtību, praktisko pusi un piemēriem, kas ļautu vieglāk saprast, vai un kā plastikas operācija ir vai nav pareizais risinājums.

Vai brīnumnūjiņa?



Plastisko operāciju mērķis ir piešķirt vai atjaunot harmoniskas sejas vai ķermeņa proporcijas. Šobrīd novērojama tendence uz dabiski skaistu proporciju veidošanu, nevis izteikti pārspīlētu efektu. Dr. Tomiševa uzsver, ka operācijas nevar pilnvērtīgi atgriezt jaunību, bet var piešķirt jauneklīgāku izskatu, koriģēt nepilnības un padarīt silueta līnijas pievilcīgākas. Auguma proporcijas, to, kur uzkrājas tauki, cik viegli veidojas muskuļu reljefs, u.tml. nosaka ģenētika. Nereti plastiskā operācija ir pēdējā nianse, kas nepieciešama, lai iegūtu ideālu augumu. Piemēram, liposakcija būtu jāuztver kā silueta korekcija, nevis svara samazināšanas metode. Ar tauku atsūkšanas palīdzību iespējams piešķirt izteiktāku vidukli slaida auguma īpašniecēm, kurām tauku nogulsnes veidojas tieši vēdera rajonā, vai, samazinot tauku apjomu augšstilbos, vizuāli pagarināt kājas.

Kādas ir populārākās plastikas operācijas?



Dr. Tomiševa dalās ar interesantu profesionālo novērojumu – Covid-19 pandēmijas laiks ietekmējis arī šo operāciju tendences. Ikdienā valkājot maskas, cilvēki sāka pievērst lielāku uzmanību savai acu zonai un ievērot, ka viņu skatiens vairs nav tika jauneklīgs kā agrāk – plakstiņi ir noslīdējuši, acu skatiens izskatās noguris, samazinās redzes lauks. Šis novērojums kalpoja par iemeslu ievērojamam blefaroplastikas (acu plakstiņu operācijas) pieaugumam. Vēl viena Covid-19 pandēmijas iezīme bija attālinātā darba priekšrocību izmantošana. Cilvēkiem bija iespēja diskrēti veikt arī liela apjoma plastiskās operācijas (vēdera plastika, krūšu plastika) vienas dienas laikā un rehabilitācijas periodu pavadīt mājas, attālināti turpinot veikt darba pienākumus, paturot savas pārvērtības noslēpumā.

Foto: Shutterstock

Nemainīgi pieprasītas ir dažādas krūšu plastikas operācijas, liposakcija, kā arī vēdera plastikas operācijas pēc bariatrijas (kuņģa samazināšanas operācijas), kad jāatbrīvojas no liekās ādas pēc svara zaudēšanas. Šobrīd popularitāti sāk gūt arī tā dēvētās "mommy makeover" operācijas sievietēm pēc dzemdībām.

Kas ir "mommy makeover"?



"Mommy makeover" jeb "māmiņas pārvērtības" ir plastisko operāciju komplekss, ar kura palīdzību iespējams atjaunot sievietes ķermeņa tvirtumu pēc dzemdībām. Grūtniecība un dzemdības nes prieku, bet arī izmaina sievietes izskatu – krūtis zaudē formu, silueta līnijas izplūst. Diemžēl veselīgs dzīvesveids, dažādi vingrojumi, krēmi un procedūras neļauj pilnībā atgūt kādreizējās ķermeņa aprises, pacelt krūtis, savilkt nabas trūci vai ādu ar strijām. Maldīga ir arī doma, ka bērniņa nebarošana ar krūti ļaus saglabāt krūšu formu. Tā nenotiek. Sievietes krūtis hormonu ietekmē sāk mainīties jau grūtniecības laikā. Krūts dziedzeraudu izmērs palielinās un mainās arī krūts forma. Pēc zīdīšanas (un arī nezīdot bērnu) šis "karkass" saplok un krūtis zaudē savu tvirtumu un formu.

"Mommy makeover" ietver krūšu plastikas operācijas, vēdera plastiku un, ja nepieciešams, liposakciju vēdera un sānu rajonā. Šīs operācijas tiek veiktas vienlaicīgi, izmantojot vispārējo anestēziju.

Pēc dzemdībām deformējas arī mazās kaunuma lūpas. Arī šīs izmaiņas iespējams koriģēt ar plastiskās ķirurģijas palīdzību, veicot labiumplastiku (mazo kaunuma lūpu korekciju).

Kad ir piemērots brīdis "mommy makeover"?



Pirms operāciju veikšanas sievietes ķermenim jāļauj dabiski atgūt savu pirmsdzemdību stāvokli. Tas ķirurgam ļauj objektīvi novērtēt, kādas korekcijas nepieciešamas – kādā stāvoklī ir muskuļi un āda, cik liela ir diastāze, kāda ir krūšu forma un noslīdējums. Tāpēc "mommy makeover" konsultācijas un operācijas ieteicamas ne ātrāk kā gadu pēc dzemdībām un ne ātrāk kā deviņus mēnešus pēc zīdīšanas beigām. Jaunajai māmiņai pirms operācijas jāveic rūpīgas veselības pārbaudes, tai skaitā ultrasonogrāfija krūts dziedzera audiem.

Foto: Shutterstock

Ar kādām izmaksām jārēķinās, veicot plastiskās operācijas?



Plastisko operāciju cenas ir atkarīgas no to apjoma un papildu manipulācijām. Piemēram, veicot krūšu palielināšanas operāciju, var būt nepieciešama arī krūts pacelšana un krūts zirnīša korekcija. Tāpēc krūšu plastikas operāciju cenas var variēt no 3500 līdz 5000 eiro. Liposakcijas gadījumā manipulācija un tās izmaksas ir atkarīgas no zonām, no kurām tiek atsūkti tauki. Gadījumi, kad taukus atsūc tikai no vēdera zonas, ir reti - visbiežāk tauku atsūkšanu ieteicams veikt arī no sāniem, lai panāku dabiska izskata siluetu.

Vai plastikas operāciju efekts ir uz mūžu?



Laiku un gravitāciju nav iespējams apturēt arī ar plastisko operāciju palīdzību, bet, turpinot rūpēties par sevi un ievērojot ārstu rekomendācijas, noteikti iespējams ilgstoši saglabāt operācijas sniegto efektu. Dr. Tomiševa izskaidro, ka cilvēka izskatā liela nozīme ir ģenētikai – tā nosaka ādas kvalitāti, ķermeņa uzbūvi un citus ar izskatu saistītus aspektus, tomēr arī mūsu spēkos ir samazināt riska faktorus – ievērot veselīgu dzīvesveidu un uzturu, apmeklēt kopjošās procedūras, saglabāt optimālu svaru, atmest kaitīgos ieradumus, nepārsauļoties, būt fiziski aktīviem.

Ķirurgi nepagurstoši atgādina, ka plastikas operāciju rezultāts būs atkarīgs tieši no rehabilitācijas perioda.

Kāds ir rehabilitācijas periods pēc plastikas operācijām?



Plastiskā operācija tiek veikta vienas dienas laikā, bet rehabilitācijas posms ir atkarīgs no operācijas apjoma un katra cilvēka individuālajām īpatnībām. Plakstiņu korekcijas operācijai nepieciešamas 7-10 dienu rehabilitācijas periods, liposakcijai – divas nedēļas, pēc vēdera plastikas un krūšu plastikas operācijām nepieciešams vismaz mēnesis.

Rehabilitācijas laikā ir ļoti svarīgi godprātīgi ievērot ārsta rekomendācijas. Kā piemēru ārste min krūts palielināšanas operācijas. Krūts implantiem jāiedzīvojas organisma audos. Pēc operācijas ap implantu veidojas audu kapsula, kas izolē implantu no saskarsmes ar pārējiem audiem. Jo mierīgāks būs pēcoperācijas periods, jo mīkstāka būs šīs kapsula, līdz ar to – arī krūts. Miera režīms nozīmē roku necelšanu virs galvas un nevēzēšanu uz sāniem (elkoņiem jābūt maksimāli tuvu ķermenim), izvairīšanos no smagumu celšanas, treniņiem, sauļošanās, karstuma procedūrām u.tml.

Ja cilvēks dzīves laikā nav saskāries ar rētošanās problēmām (keloīdo audu veidošanās), tad šādai problēmai nevajadzētu rasties arī pēc plastiskās operācijas.

Par rehabilitācijas periodu jāsaprot svarīgākais – tas ir jāievēro! Ķermenim ir jāpierod pie jaunajiem apstākļiem. Arī ierašanās uz atkārtotām vizītēm ir obligāta. Liela apjoma operācijām tās var būt trīs piecas reizes. Speciālists novērtē dzīšanas procesu, rētošanos un laikus var pamanīt un novērst pēcoperācijas sarežģījumus.

Diskomfortu pēc operācijas iespējams mazināt ar ārsta nozīmētu kompresijas veļu, pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļiem. Tūskas mazināšanai un audu jutības atjaunošanai ieteicama vakuummasāža vai limfodrenāža, rētu ātrākai dzīšanai tiek izmantota augstā radiofrekvence un lāzerterapija. Dzīšana un tūskainība ir ļoti atkarīga no paša organisma īpašībām.

Lai jebkura operācija būtu sekmīga, nepieciešams rūpīgs veselības stāvokļa izvērtējums un morālā sagatavotība pirms tās.

Foto: Shutterstock

Kas jāzina pirms plastikas operācijas?



"Vissvarīgākais ir veselība," atgādina dr. Tomiševa. Pirms jebkuras operācijas ārstam jābūt drošam par pacienta stāvokli. Operācija netiks veikta, ja ir neārstēts cukura diabēts, novārtā atstātas asinsreces problēmas, onkoloģiskas slimības. Ja pacients saskaras ar dzīšanas problēmām, tas var liecināt par cukura diabētu, reimatoīdo artrītu vai citām, autoimūnām slimībām. Tātad jāārstē pamatslimība. Pirms operācijas jāveic virkne izmeklējumu – ultrasnonogrāfija, elektrokardiogramma, pilna asinsaina, pirms liela apjoma operācijām tiek pārbaudīti arī albumīna rādītāji, kas atbild par audu salipšanu – dzīšanu. Pirms plastiskajām operācijām ārsts var ieteikt lietot C vitamīnu, D vitamīnu, kolagēnu.

Svarīgs ir arī tas, cik izvērtēts ir lēmums par plastisko operāciju. Ir pacienti, kas par to ir domājuši ilgstoši un ir psiholoģiski sagatavojušies. Ir pacienti, kuri lēmumu pieņem impulsīvi. Tādos gadījumos ar pacientu tiek rūpīgi pārrunāta operācijas gaita, pēcoperācijas posms, rehabilitācijas plāns, operācijai nepieciešamie laika un līdzekļu resursi. Vēl pirms operācijas veikšanas cilvēkam ir jāapzinās iespējamā diskomforta sajūta, īslaicīgie jušanas traucējumi, tūska un citas neērtības, jāsaprot, ka būs nepieciešamas pēcoperācijas procedūras.