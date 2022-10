Regulāri aukstas rokas un kājas – vai tā ir problēma?

Daudzi cilvēki ir pieraduši, ka viņiem regulāri ir aukstas rokas vai kājas. Taču tā ne vienmēr tas ir normāli, jo tas var būt saistīts ne tikai ar aukstākiem laikapstākļiem, bet arī nopietnākām veselības problēmām, piemēram, ar sirds un asinsvadu veselību. Kāpēc rokas un kājas ilgstoši var būt aukstas un kā rīkoties, skaidro "Veselības centrs 4" ģimenes ārste Jevgeņija Nikolajeva.

"Šobrīd ir rudens, turklāt vēl daudziem iedzīvotājiem nav pieslēgta centrālā apkure vai arī tiek taupīts uz tās rēķina. Šādos apstākļos cilvēkiem var būt sūdzības par izmaiņām ķermeņa termoregulācijā, kas var izpausties kā aukstas rokas vai kājas. Ja konkrētās ķermeņa daļas regulāri ir aukstas, vai arī problemātika novērojama gada siltākajā laikā, tam ir jāpievērš uzmanība un jāvēršas pie ārsta, jo tas var norādīt uz veselības problēmām, kas saistītas ar perifēro asinsriti un nervu sistēmu," skaidro ģimenes ārste.

Kāpēc rokas un kājas ir aukstas?



Kad cilvēkam ir sūdzības par aukstām rokām un kājām, tas var būt saistīts ar perifēro asinsriti. Tā nodrošina apasiņošanu ķermeņa daļām, kas atrodas tālāk no cilvēka sirds – rokām un kājām. Ja mazie asinsvadi sašaurinās, siltās asinis var nepieplūst pietiekamā daudzumā, līdz ar to rokas un kājas var kļūt vēsākas. Izmaiņas asinsvados var rasties aukstu laikapstākļu dēļ, kas ir saistīts ar ķermeņa termoregulācijas īpatnībām. Šādos gadījumos cilvēkiem var būt optimāla ķermeņa temperatūra, taču rokas un kājas būt vēsas. Tāpat aukstas rokas un kājas var būt saistītas ar paaugstinātu stresu, sēdošu dzīvesveidu, noteiktu medikamentu lietošanu, kā arī smēķēšanu. Šie simptomi arī liecina par to, ka mazos asinsvadus iespējams skārušas aterosklerotiskās izmaiņas – kad vairāku iemeslu dēļ asinsvadu līmenis sašaurinās vai pat nosprostojas ar nogulsnēm. Ja cilvēkam ir anēmija, kuras cēlonis ir dzelzs trūkums organismā, tad sarkanie asins ķermenīši (eritrocīti) vairs nespēj piegādāt skābekli pietiekamā daudzumā audiem, kas arī ietekmē roku un kāju temperatūru un tās var salt.

Cilvēkiem var būt ilgstoši nedaudz vēsākas rokas un kājas, taču tam nevajadzētu sagādāt papildu diskomfortu vai sāpes. Nepieciešams vērsties pie ārsta, lai veiktu pārbaudes un konstatētu problēmas cēloni, ja ir ne tikai vēsas rokas un kājas, bet arī kāds no šiem simptomiem:

slapjas un sasvīdušas pēdas vai plaukstas,

ilgstošas sāpes attiecīgajās ķermeņa daļās,

konkrēto ķermeņu daļu krāsa atšķiras no pārējā ķermeņa, piemēram, izteikts bālums, kas raksturīgs Reino fenomenam,

drebuļi,

vispārējs vājums vai vājums konkrētā ekstremitātē,

tirpšana.

Kad vairāk salst



Visbiežāk ilgstoši aukstas kājas un rokas novērojamas cilvēkiem vecumā pēc 40 gadiem, kad izteiktāk novērojamas asinsrites problēmas – organismu sāk ietekmēt novecošanās procesi, kā arī asinsvadus ar vien vairāk ietekmē izgulsnējumi. Cilvēki, kuriem ir hroniskas saslimšanas kā cukura diabēts vai vēnu mazspēja, ir nopietnā riska grupā, kad var attīstīties perifērās nervu sistēmas bojājumi un līdz ar to rasties augstāk minētā simptomātika. Tikmēr arī gados jaunākiem cilvēkiem aukstas rokas un kājas var būt aktuālas, ja ikdienā nākas saskarties ar paaugstinātu stresu un lielu noslodzi.

Kā "sasildīt" rokas un kājas



Fiziskās aktivitātes katru dienu

Katru dienu vēlams atrast vismaz 30 minūtes līdz pat stundai laika fiziskajām aktivitātēm. Tas ne tikai uzlabo pašsajūtu un veselību kopumā, bet arī tiešā veidā uztur asinsvadu tonusu un asins cirkulāciju. Tāpat regulāras fiziskās aktivitātes samazina stresa hormonu veidošanos, kas nelabvēlīgi ietekmē asinsriti.

Regulāras pārbaudes

Svarīgas arī regulāras pārbaudes pie ārsta, lai veiktu holesterīna un asinsspiediena mērījumus. Normālam holesterīna līmenim jābūt līdz 5 mmol/l, bet asinsspiediena atzīmei – 120/80 mm Hg. Par nepieciešamo izmeklējumu veikšanu ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu.

Masāža un kontrastvanniņa

Asinsrites uzlabošanai gan rokām, gan kājām var palīdzēt masāža ar gumijas fizioterapijas bumbiņu, kurai ir mīkstas adatiņas. Tāpat labvēlīgu efektu arī rada kontrastvanna, kas aktivizē asins cirkulāciju. Divās atsevišķās bļodās jāiepilda ūdens – vienā karsts, bet otrā auksts. Ūdenim abās temperatūrās jābūt tādam, lai nejauši neapsaldētu vai neapdedzinātu ādu. Procedūras laikā rokas un plaukstas pamīšus jāmērcē te aukstā, te karstā ūdenī. Šāda veida procedūra palīdz veicināt asinsvadu reakciju un pielāgošanos dažādām temperatūrām.

Sildošie līdzekļi

Ikdienā var lietot arī speciālos līdzekļus, kuru sastāvā ir aktīvās vielas flavonoīdi, kas uzlabo asinsrites cirkulāciju, tai skaitā arī perifēro asinsriti. Tāpat kopā ar ārstu var izvēlēties asinsriti uzlabojošus līdzekļus.

Apģērbs

Ieteicams valkāt pietiekami siltu, brīvu un ērtu apģērbu, kura sastāvā ir pēc iespējas vairāk dabīgo materiālu, piemēram, vilna vai kokvilna, kas labāk notur siltumu. Aukstā laikā rokās vajadzētu vilkt cimdus vai uzročus, lai tās tiktu pasargātas no ārējās vides radītā aukstuma.

Termofors

Lai sasildītu kājas, var izmantot uzsildītu termoforu vai pudeli, kas piepildīta ar karstu ūdeni. To var novietot zem pēdām vai blakus tām kā pa dienu, tā arī naktī. Tas var palīdzēt ne tikai sasildīt kājas, bet arī atvieglot muskuļus, kas saspringuši no fiziskās slodzes, piemēram, ilgstoša darba uz kājām vai sporta aktivitātēm.