Ja divi astronomi skatās uz vienu un to pašu zvaigžņu kopu ar vieniem un tiem pašiem instrumentiem, ir liela varbūtība, ka viņi redzēs vienu un to pašu. Dati ir tādi, kādi tie ir. Ja uz vienu un to pašu zvaigžņu kopu skatās divi astrologi, ir diezgan liela varbūtība, ka tie katrs "redzēs" kaut ko pavisam citu. Kas vienam īpaši labvēlīgs zvaigžņu stāvoklis, tas otram – neizbēgams posta vēstnesis. Tā Šrilankā ragos sagājuši astrologi no ietekmīgas un valsts atbalstītas astronomu grupas, nespējot vienoties par labvēlīgākajiem datumiem jaungada svinībām, vēsta "The Guardian".