Māls nav novecojis un garlaicīgs materiāls, tas ir moderns un spēj būt arī gaumīgs un izskatīgs – tā sava uzņēmuma pārliecību skaidro keramikas rūpnīcas "Vaidava Ceramics" saimnieks Miks Balodis, kura vadītā ražotne guvusi otro elpu un pievērsusies eksporta tirgiem. Vaidavā ražotie trauki rotā galdus vairākās Eiropas lielpilsētas un tajos savus meistarstiķus servē arī pasaulslaveni pavāri.

Vaidavas ezers ir vien pāris minūšu gājiena attālumā, un laikā, kad koku zaros nav lapu, to itin labi var saskatīt arī no ražotnes. Vaidavas trauki tiek gatavoti no Latvijas sarkanā māla, ko iegūst Liepas atradnēs – aptuveni 30 kilometru attālumā no darbnīcas. Ikkatrs no Vaidavā radītajiem traukiem ir meistara roku apglaudīts, tādēļ to apakšā lasāms "Handmade in Latvia" ("Ar rokām izgatavots Latvijā"). "Vaidava Ceramics" šobrīd nodarbina 15 cilvēkus. Vaidavā netiek ražoti vien trauki, bet arī puķupodi, un savulaik tapušas arī, piemēram, lustras un milzīgas vāzes. Šobrīd uzņēmuma portfelī ir aptuveni 100 produktu.