Lai cik aizraujoši tas izskatās piedzīvojumu filmās par Indianu Džonsu, diez vai mēs jebkad atklāsim daļu no vēstures noslēpumiem. Visticamāk, mums būs jāsamierinās ar to, ka nekad neuzzināsim, kā izskatījās Derības šķirsts un kur atdusas Kleopatra. Vai to, kad ir īstā Jēzus dzimšanas diena un kas īstenībā bija Džeks Uzšķērdējs.