1000 reižu ātrāks par citiem – starptautisks uzņēmums iegādājas Latvijā radīta sensora licenci

""Thorlabs GmbH" vienmēr ir bijusi ieinteresēta paplašināt savu lāzera jaudas un enerģijas mērīšanas portfeli. Mēs redzam TESS sensoru iegādi kā iespēju strauji attīstīt īsu impulsu lāzerus, lai sasniegtu arvien lielāku atkārtošanās ātrumu un ar to saistītās pieaugošās prasības attiecībā uz mērījumu tehnoloģiju. "Thorlabs" pašlaik strādā pie savām ražošanas un infrastruktūras iespējām, kā arī datu ieguves un analīzes elektronikas. Mēs sagaidām pirmos produktus 2022. gada beigās," komentē "Thorlabs" gaismas noteikšanas un analīzes grupa.

Šis ir viens no nedaudziem veiksmīgas komercializācijas piemēriem, kad inovatīvi risinājumi un tehnoloģijas no idejas laboratorijā ir nokļuvuši līdz pielietojumam reālajā dzīvē. "Ne visi atklājumi un idejas ir komercializējami," stāsta LU CFI "Materize" pārdošanas vadītāja Olga Bogdanova. "Ir jāsakrīt vairākiem faktoriem, lai inovācija nonāktu tirgū un tiktu ieviesta pārdošanā – tirgus pieprasījums pēc šādas inovācijas, cik ļoti tā atšķiras no tirgū pieejamiem analogiem, tehnoloģiju savietojamība, potenciālā produkta ražošanas izmaksas un citi."

Lai stiprinātu zinātnes un industrijas sadarbību, jau četrus gadus LU CFI darbojas "Materize" nodaļa, kas nodrošina inovāciju attīstību, komunikāciju un projektu vadību atbilstoši mūsdienu biznesa prasībām.