"Mākslīgais intelekts "nogalinās" konkrētas darbības, nevis amatus vai profesijas," sarunā ar "Campus" pirms foruma "5G Techritory" uzsvēra IT uzņēmuma "Tieto" viceprezidents un Mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs PhD Kristians Gutmans, kliedējot nereti izskanējušās bažas, ka nākotnē mākslīgā intelekta darbināti roboti padarīs cilvēku darbaspēku par pagātni. Tā vietā drīzākais un arī vēlamākais scenārijs ir cilvēka un mākslīgā intelekta komanda, kur automatizācija ļaus izvairīties no bieži vienmuļiem un garlaicīgiem uzdevumiem un koncentrēties uz darba interesantāko un jēgpilnāko daļu. Būtiska loma šajā mākslīgā intelekta ieviešanas procesā ir arī 5G sakariem.

Autonomie autobusi, veikali bez kasieriem – tas viss ir kontekstā ar bieži dzirdētajām bažām, ka roboti un mākslīgais intelekts atņems cilvēkiem darbu, daudzas profesijas padarīs liekas.

Labs jautājums, viens no visvairāk uzdotajiem. Mākslīgais intelekts "nogalinās" uzdevumus, nevis amatus vai profesijas. Tomēr, jā, būs sava veida piramīda. Būs profesijas, kuras veido tādas prasmes un uzdevumi, kas netiks tik ļoti ietekmēti, bet būs arī vesels kopums amatu un profesiju, kas sastāv no daudz tādu uzdevumu, kurus var automatizēt.

No vienas puses, tehnoloģijas vienmēr, ja atskatāmies pat tūkstošiem gadu senā pagātnē, pēc ieviešanas atviegloja vai likvidēja garlaicīgos, nepatīkamos uzdevumus.

Tas noteikti būs pirmais vilnis, kur tiks pielietotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas, – automatizēti garlaicīgie uzdevumi, kas prasa atkārtot lielu skaitu vienveidīgu darbību un kuru veikšana nesagādā nekādu prieku, piemēram, tev pēc šīs sarunas rakstīt intervijas atšifrējumu.

Tā ir žurnālistu elle.

Lūk! Un tas ir tikai viens piemērs. No otras puses – jā, mākslīgais intelekts ir viena no šīm ļoti neparastajām tehnoloģijām un varbūt vienīgā, kas novedīs pie tā, ka nākotnē nestrādāsim naudas dēļ. Proti, būs nepieciešama pavisam citāda ekonomikas sistēma, kur viss mūsu kārotais un mums nepieciešamais, sākot no pārtikas un transporta līdz veselības aprūpei, būs mākslīgā intelekta vadīts. Tas nav neiespējams scenārijs. Mums, cilvēkiem, tas nozīmē – kas esam kā cilvēki? Ko mums tādā scenārijā darīt? Uz ko koncentrēties? Pēc Otrā pasaules kara mēs definējām, ka gribam būt kā eiropieši, un tas 70 gadus ir darbojies, bet nu ir aktuāla diskusija, kas gribam būt nākamajos 100 gados šajā pamatīgi automatizētajā pasaulē.

Negribu ar sacīto nodot vēstījumu: "Nebūs darbu!", tāpēc uzsvēršu – vispirms mākslīgais intelekts lielā daļā profesiju ļaus koncentrēties uz interesantajiem uzdevumiem, darba patīkamāko daļu.

Piemēram, automatizējot konkrētus uzdevumus, ārstam atliktu vairāk laika sarunām ar pacientu aci pret aci. Tuvāko 15 gadu laikā visefektīvākais veids, manuprāt, būs mākslīgā intelekta un cilvēka kombinācija, komanda. Piemērs ir mākslīgā intelekta izmantošana, lai atrastu anomālijas pacientu datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas vai tamlīdzīgos uzņēmumos. Tā vietā, lai ārsts klikšķinātu cauri lielam datu apjomam, to veiks mākslīgais intelekts, analizējot simtiem bilžu sekunžu laikā un atlasot tās, kur kaut kas nav pareizi, bet gala lēmums būs kvalificēta profesionāļa ziņā. Mākslīgais intelekts papildinās cilvēka spējas.

Nevis aizvietos?

Tieši tā. Tā nav aizvietošana, bet gan veids, kā tu ar mākslīgā intelekta palīdzību vari labāk darīt savu darbu.