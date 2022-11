Apķērīgie 'jenoti' atkal met izaicinājumu jauniešiem un aicina piedalīties ideju hakatonā

Jauniešu organizācija "The Raccoons" aicina vidusskolas skolēnus un studentus nedēļas nogalē gūt iedvesmu par jaunākajām inovācijām tehnoloģijās, nonākt pie radošiem savu ideju risinājumiem un paplašināt digitālās prasmes, tai skaitā programmēšanu, portālu "Delfi" informēja gaidāmā hakatona organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasākums norisināsies no 25. līdz 27. novembrim, Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājā. Hakatons ir pasākums, kurā gan iesācēji, gan pieredzējuši dalībnieki tiek aicināti sadalīties komandās, izdomāt ideju un 48 stundu laikā ar tehnoloģiju, mentoru un darbnīcu palīdzību to pārvērst prototipā. Lai atbalstītu jauniešus hakatona laikā, organizatori ir sagatavojuši tēmas par virzieniem, kuros iespējams izstrādāt savus projektus, darbnīcas, lai praktiski apgūtu konkrētu prasmi vai tehnoloģiju, kā arī mentorus no nozares, kuri palīdzēs ideju izstrādē vai izprast tehnoloģijas, kas nepieciešamas idejas īstenošanai.

Tāpat hakatona laikā būs iespējams izprast, kas vēl, izņemot tehnoloģijas, nepieciešams, lai savu ideju realizētu un attīstītu nākotnē. Tāpēc hakatonā aicināti piedalīties studenti no dažādiem studiju virzieniem, lai labāk izprastu mijiedarbību starp ideju, tehnisko risinājumu, biznesa attīstību un dizainu, lai no idejas nokļūtu līdz risinājumam. Atraktīvāko un jaudīgāko ideju iesniedzējiem būs iespēja sacensties par vērtīgām naudas un digitālo produktu balvām.

"Par spīti tam, ka tikai mazai daļai no komandas bija programmēšanas prasmes, mēs uzbūvējām reālu kiberdrošības risinājumu. Bija grūti, bet mums beigās izdevās reāls produkta protips," par savulaik hakatonā "The Raccoons" gūto pieredzi stāsta "CyWare" komandas dalībniece Sigrida.

"The Raccoons" komanda sniedz pieredzi jauniešiem ar jebkādu zināšanu līmeni, cenšoties veicināt zinātkāri uz tehnoloģijām un izpēti. Nepiespiestā gaisotne iedrošina tos, kuriem nav izpratne par programmēšanu un ar to saistītajām nozarēm, atrast veidu, kā spert pirmos soļus šajā virzienā, un pārbaudīt, vai tā ir joma, ar ko ir vēlme saistīt savas tālākās mācības, karjeru vai hobijus. Savukārt tiem, kuri jau ir atraduši savu aicinājumu tehnoloģijās, šī ir iespēja atrast līdzīgi domājošos un ar mentoru un darbnīcu palīdzību izaicināt savas spējas kādas sev saistošas idejas realizācijā.

Pieteikuma anketu meklē, klikšķinot šeit.

Pasākumu līdzorganizē "Latvijas Universitātes Studentu Padome" un hakatona partneri, kas piedāvās arī balvu fondu ar izaicinājumiem ir ESI studentu inovāciju programma, "TechHub Riga", LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju Biznesa centrs un LU Cietvielu Fizikas institūta fonds.