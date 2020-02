Festivālā 'HyperTown' varēs izaicināt Latvijas jūtuberus uz 'Fortnite' maču

Par prieku populārās spēles "Fortnite" cienītājiem mūsdienu izklaides un tehnoloģiju festivāls "HyperTown", kas 15. un 16. februārī jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies Ķīpsalā, izziņojis vērienīgu šīs spēles fanu turnīru. Pirmo reizi Latvijā "Fortnite" fani pulcēsies vienuviet, lai ne tikai ļautos aizraujošajai videospēlei un pārbaudītu savu meistarību, bet finālā sacenstos ar populārākajiem Latvijas "Twitch" un "YouTube" strīmeriem – Uldons TV, Uzkapājam, TheGrianD, FunFaceTV, Call me general un citiem.

Stundu garie "Fortnite" turnīri notiks abās festivāla dienās jau no pulksten 11 – katrā no tiem vienlaicīgi varēs spēlēt ne vairāk kā 50 cilvēku. Lai piedalītos tik aizraujošajā spēlē un pieteiktu savu dalību turnīrā, ir jābūt vismaz 12 gadus vecam un jāaizpilda anketa "HyperTown" mājaslapā, norādot savu "Fortnite" kontu un festivāla ieejas biļetes numuru. Katram dalībniekam ir iespēja pārbaudīt savas prasmes tikai vienā no turnīriem.

Latvijas pirmā lielākā "Fortnite" turnīra superfināls notiks svētdien, 16. februārī pulksten 16, kad labākie abu festivāla dienu spēlētāji, līdzjutēju un fanu atbalstīti, aci pret aci spēkosies ar pašmāju populārākajiem strīmeriem un sacentīsies par galveno balvu - "PlayStation 4" spēļu konsoli.

Līdzās "Fortnite" turnīriem azartiskākos festivāla apmeklētājus gaidīs arī "casual gaming" turnīri, kur spēlētāji sacentīsies "Crash Team Racing" vai "Mario Kart" spēlēs. Savukārt eSporta fani "HyperTown" varēsi just līdzi pašiem labākajiem Baltijas eSporta līgas spēlētājiem, kuri uz lielās skatuves "Counter Strike" disciplīnā sacentīsies par balvām ar kopējo vērtību 9000 eiro.

Vērienīgākajā izklaides zonā galvu reibinošos piedzīvojumos vedīs lāzertaga turnīri, jaudīgi drifta un rallija simulatori, jaunākās paaudzes droni, roboti, kā arī elpu aizraujošas izklaides – atrakciju parki, meistarklases un grandiozi šovi.

Baltijas mēroga urbānās kultūras un izklaides festivāls "HyperTown Riga" norisināsies no 15. līdz 16. februārim Rīgā, izstāžu hallē Ķīpsala. Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu Serviss" kasēs vai internetā.