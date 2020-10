Gadījuma analīze Lielbritānijā: Covid-19 pacientam pazūd dzirde

Ja pavasarī jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 galvenokārt saistīja ar trim simptomiem – drudzi, sausu klepu un elpas trūkumu, tad laika gaitā, pieaugot pacientu skaitam un attiecīgi arī datu apjomam, tika dokumentēta vēl virkne dažādu simptomu, tostarp gremošanas trakta darbības traucējumi, caureja, bezspēks, galvassāpes un ožas zudums. Nupat akadēmiskajā izdevumā "The British Medical Journal" vēstīts par kādu gadījumu, kur Covid-19 pacientam konstatēts arī pēkšņs dzirdes zudums.

Londonas Universitātes koledžas speciālisti publikācijā vēsta par kādu 45 gadus vecu Covid-19 pacientu, kuram tostarp jau bijusi astma. Viņš ievietots intensīvās terapijas nodaļā, pieslēgts arī plaušu ventilatoram, tāpat viņam doti steroīdi un "Remdesivir".

Nedēļu pēc izrakstīšanas no intensīvās terapijas nodaļas vīrietim parādījušies negaidīti simptomi – sākotnēji tinīts (konstanta džinkstēšana, sīkšana vai "zvanīšana" ausī), bet pēc tam dzirde vienā ausī pazudusi pavisam.

Pētnieku grupa norāda, ka nevienam no medikamentiem, kas vīrietim doti intensīvās terapijas laikā, šādas blaknes nevajadzētu izraisīt. Tāpat viņam pirms tam nekad nebija dzirdes problēmu. Tālāka izpēte liecināja, ka vīrietis necieš arī no autoimūnajām saslimšanām, kā arī no gripas vai HIV, kas reizēm saistīti ar dzirdes traucējumiem. Mediķi izmeklēšanā konstatēja, ka pacienta dzirdes nervs kreisajā ausī ir iekaisis.

Šis ir Lielbritānijā pirmais dokumentētais gadījums, kur Covid-19 pacientam konstatēts pēkšņs dzirdes zudums. Neliels skaits šādu atsevišķu gadījumu dokumentēti arī citās valstīs, raksta "The Guardian".