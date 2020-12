Geminīdas un kosmosa stacija – ko šomēnes varēsi redzēt pie debesjuma

Šo meteoru avots nav komēta, bet gan "3200 Phaethon", kas ir "Apollo" grupas asteroīds, kas dažkārt lido tuvu garām Zemei. Tumšās debesīs, kur netraucē mākslīgais apgaismojums, var cerēt uz 60–70 meteoriem stundas laikā.

Naktī uz 17. decembri gaidāma 1973. gadā atklātā Piscīdu plūsma. Tā ir jauna un maz izpētīta, bet arī ļoti vāja plūsma. Sagaidāmi ne vairāk kā astoņi meteori stundas laikā, kuru radiants meklējams Zivju zvaigznājā.

Naktī uz 21. decembri būs Delta Arietīdu plūsmas maksimums. Vāji, bet ātri meteori, kas redzami jau pirms pusnakts. To radiants atrodas Auna zvaigznājā. Stundas laikā gaidāmi aptuveni pieci līdz desmit meteori. Novērojumiem gan traucēs arī spožais Mēness.

Naktī uz 23. decembri varēsim vērot Ursīdu plūsmu, kuras radiants atrodas Mazā Lāča zvaigznājā. Tā kā tas ir nenorietošais zvaigznājs, meteorus varat skaitīt visu cauru nakti. Ieteicams sākt vakarpusē, kad ir pietiekami tumšs. Izcelsmes avots ir Tatla (8P) komēta. Ja debesis ir tumšas, tad stundas laikā varot saskaitīt līdz pat desmit meteoriem, bet jau atkal – būtiski traucēs Mēness.

Kam vēl vērts pievērst uzmanību

"Starspace.lv" iesaka pavērot Oriona miglāju (M42) gan bez "bruņojuma", ja debesis ir tumšas, gan ar binokļiem vai teleskopiem. Ja jūsu rīcībā ir OIII filtrs, baudījums būs vēl iespaidīgāks. Otrs šāds klasiskais objekts, kurš aplūkojams gan ar neapbruņotu aci, gan binokli, gan teleskopā, ir Andromedas galaktika (M31).

Andromedas zvaigznājā noteikti ir vērts aplūkot arī vienu no skaistākajām dubultzvaigzēm –Almahu. Izrādās, ka šajā zvaigznājā ir vēl arī citas galaktikas, piemēram, NGC 891, kas vērsta ar malu pret Zemi. Šīs galaktikas rietumu malu grezno 12 zvaigžņlieluma zvaigzne.

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, piedāvājam iepazīt dažus objektus Vienradža zvaigznājā, kas atrodas nedaudz uz leju un austrumiem no Oriona sarkanīgās Betelgeizes. Vienradzis ir "iespiests" starp Lielo un Mazo Suni. Šajā zvaigznājā meklējams pati Ziemassvētku eglīte, pareizāk sakot Ziemassvētku eglītes kopa NGC 2264. Lielākā palielinājumā "eglītes" galā iespējams saskatīt tumšo Konusa miglāju. Izmantojot OIII filtru, var pamanīt, ka Ziemassvētku eglītes kopas apkaimē ir vairāki miglāji. Īpaši ievērības vērts ir NGC 2261, kuru apskatot atcerieties, ka jaunu komētu neesat atklājuši.

Attēla apakšā pa kreisi no centra redzams Konusa miglājs. Tiesa, šādu skatu "pa tiešo" teleskopā neredzēsi – ne amatieru, ne jau profesionālā. Šādas ainas mums atklājas, kad astronomi izveido kompozītattēlus no datiem, kas iegūti ar dažādiem filtriem, metodēm, reizēm pat kombinējot attēlus no vairākiem atsevišķiem teleskopiem. Foto: European South Observatory







No vairāku zvaigžņu sistēmām "Starspace.lv" iesaka aplūkot 8 Monocerotis un Beta Monocerotis. Nu un protams, kā bez iespaidīgā Rozetes miglāja, kurā piedzimušās zvaigznes pazīstamas kā kopa NGC 2244. Šo objektu varat mēģināt ieraudzīt ar neapbruņotu aci vai ar binokļa palīdzību. Ja vēlaties aplūkot šo miglāju teleskopā, atkal noderēs OIII filtrs. Vēl viena interesanta vaļējā zvaigžņu kopa ir NGC 2301. Vienradža zvaigznājā ir iekļuvis arī viens no Mesjē kataloga objektiem – M50, kas ir vaļējā zvaigžņu kopa, kurā, ja uzmanīgi ieskatās, varot atrast kaklarotu.

Decembrī ir vērts atvēlēt kādu nakti, lai iepazītu ceturto lielāko zvaigznāju – Vali, kurš iekārtojies zem Auna un Zivju zvaigznājiem. Ekskursiju šajā zvaigznājā sāksim ar Nu Ceti, kas nav tikai jauka dubultzvaigzne, bet punktiņš "Kosmiskajai jautājumzīmei". Ja parasti Lauvas zvaigznāja "galva" tiek minēta kā apgriezta jautājumzīme, tad Valī ar neliela binokļa palīdzību var redzēt normālu jautājumzīmi. Lai arī Valis ir patiesi milzīgs zvaigznājs, tajā atrodams tikai viens Šarla Mesjē objekts – spirālveida galaktika M77. Tomēr nevarētu teikt, ka tā ir vienīgā galaktika šajā zvaigznājā. Netālu no M77 atrodas arī NGC 1055, NGC 1087, NGC 1090 un NGC 1094. Lai arī vizuāli neko īpašu neredzēsiet, ir vērts uzmest aci Omicron Ceti jeb Mirai, kas ir īpaša ar to, ka tā ir pirmā atklātā periodiskā maiņzvaigzne, kuras mainību 1638. gadā pamanīja Johans Fokens Holvarda no Nīderlandes. Ja arī zvaigzne jums nešķiet īpaša, tad padomājiet vēlreiz – tā ir vairāk nekā 300 reižu lielāka par mūsu Sauli!

Vaļa astes daļā atrodams planetārais miglājs NGC 246, kura aplūkošanai vēlams izmantot OIII filtru. Nedaudz zemāk atradīsiet dažas Tēlnieka grupas galaktikas – NGC 247, NGC 253, no kurām pēdējā jau atrodas Tēlnieka zvaigznājā.