Gripas sezona klauvē pie durvīm, un medicīnas iestādes atkal aicina laikus vakcinēties. Kaut gripa visbīstamākā ir tieši atsevišķu riska grupu cilvēkiem, mediķi un pētnieki uzsver – pret šo vīrusu nedrīkst izturēties vieglprātīgi arī jauni un spēcīgi cilvēki, kaut vai kolektīvās imunitātes un atbildības pret līdzcilvēkiem dēļ. Tomēr to cilvēku, kas ik sezonu vakcinējas pret gripu, īpatsvars Latvijā aizvien ir visai zems. Viens no iespējamiem iemesliem – katru sezonu gripa pie mums ierodas citā veidolā, tāpēc arī jāvakcinējas no jauna. Kādam nav uzticības vakcīnām, citam ir slinkums vai trūkst motivācijas tērēt naudu, zinot, ka nākamgad būs jāvakcinējas atkal. Lielu daļu šo problēmu atrisinātu universāla vakcīna pret gripu – pie šādas idejas strādā arī Latvijas pētnieku komanda.

"Gripas paveidi nav vienādi, tāpēc vakcīna katru gadu ir jāatjauno. Vienmēr arī pastāv neliels pandēmijas risks. Pandēmija rodas gadījumos, kad sabiedrībā nonāk tāds gripas vīrusa apakštips, kāda iepriekš nav bijis un kāds nav līdzīgs nevienam iepriekš cirkulējošajam apakštipam. Nevienam pret to nav imunitātes, neviens nav vakcinējies," skaidro Anna Kiršteina – Latvijas Universitātes (LU) fonda stipendijas saņēmēja un viena no pētniecēm, kas jau aptuveni piecus gadus strādā pie tā, lai pasaule beidzot tiktu pie efektīvas universālās gripas vakcīnas. Līdz šim tas nevienam nav izdevies.

Kiršteina "Campus" norāda, ka viņa un kolēģi noteikti nav vienīgie pasaulē, kas strādā pie universālas gripas vakcīnas. "Tas ir karsts temats visā pasaulē. Pētījumi šajā jomā ilgst ne jau piecus gadus vien, bet daudz ilgāk."

Taujāta, kāpēc pievērsusies tieši pētījumiem par universālu gripas vakcīnu, LU pētniece Kiršteina norāda: "Mums ir ideja, kas ir atšķirīga no citām un kuru uzskatām par perspektīvu."