Latvijas pētnieki strādā pie metodes, kas nākotnē varētu krietni atvieglot vēža diagnostiku

Kad varēsim vēzi noteikt asins analīzēs? Šajā jomā strādā daudz zinātnieku visā pasaulē. Vienā no pētījumu virzieniem tālu tikusi zinātnieku grupa no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra bioloģijas doktores Aijas Linē vadībā. Kopā ar sadarbības partneriem – Ģenētikas laboratoriju "GenEra" – tiek īstenots projekts "Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme", kas nākotnē varētu novest pie vienkāršākas onkoloģisko saslimšanu diagnostikas, "Delfi" informēja projekta pārstāvji.

No jaunu daļiņu izpētes līdz vēža RNS testam



Mēs visi gribētu, lai vēzi būtu vienkārši atklāt – jāveic tikai asins vai urīna analīzes, un atbilde skaidra. Jau šobrīd ir iespējams noteikt vēža šūnas asins analīzēs, bet medicīnā šie šķidrās biopsijas testi pagaidām tiek veikti atsevišķās situācijās, kad tas ir klīniski nozīmīgi.

"Pētījumi turpinās, bet neviens asins vai urīna analīžu rezultāts neatbildēs uz visiem jautājumiem. Ikvienas tests dod un dos atbildi uz kādu konkrētu jautājumu vēža diagnostikā. Jau tagad ar jauno tehnoloģiju palīdzību ir iespējams noteikt asinīs cirkulējošās vēža šūnas, kas atrāvušās no primārā audzēja. Tikai – to skaits daudzos gadījumos ir ļoti mazs. Piemēram, ja 10 mililitros asiņu ir atrodamas piecas vēža šūnas, tās nedod pietiekamu informāciju par audzēja atrašanās vietu, ģenētisko uzbūvi un heterogenitāti – nav iespējams noteikt, kādas mutācijas vai citas izmaiņas ir audzējā.

Pētījumu virzieni vēža diagnostikā ir dažādi. Mēs pētām cilvēka asinīs esošās ekstracelulārās vezikulas (EVs), kas tur ir ļoti lielā daudzumā. Tās var būt veidojušās gan no dažādām normālām šūnām, gan arī no vēža šūnām. Ir pierādīts, ka EVs, kas izolētas no onkoloģisko pacientu asinīm, satur specifiskas vēža molekulas, tādēļ ar to palīdzību var noteikt vēža klātbūtni, prognozēt tā agresivitāti un sekot slimības progresijai.

Par to, ka starpšūnu telpā eksistē šādas EVs, informācija sāka parādīties pirms aptuveni 30 gadiem, bet ilgu laiku vadīja uzskats, ka šīs daļiņas ir šūnu atkritumi. Pirms aptuveni 10 gadiem parādījās pētījumi, ka vezikulas ir kā vēstules, ar kuru palīdzību šūnas savā starpā sazinās. Tās ir ļoti svarīgs starpšūnu komunikācijas mehānisms. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) uzreiz sākām interesēties par šo daļiņu nesto informāciju, un šobrīd esam viena no vadošajām grupām, kas veiksmīgi attīstīta šo pētniecības virzienu. Visā pasaulē zinātnieku interese par EVs pieaug ģeometriskā progresijā. Protams, pieaug arī konkurence pētījumos par EVs lomu vēža diagnostikā.

Mūsu pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādu klīniski izmantojamu informāciju varam iegūt, analizējot EVs. Šobrīd tā ir fundamentāla izpēte, pēc kuras, iespējams, informāciju varēsim pārvērst arī diagnostikas laboratorijās izmantojamā rutīnas testā, uz ko daudzi cer," stāsta Aija Linē.