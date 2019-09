Liepājnieku 'InPass' pieredzes stāsts: automatizācijā ir nākotne

Raivis Ekšteins ir viens no uzņēmuma "InPass" līdzdibinātājiem. Pats par sevi saka – dzimis un audzis liepājnieks, spītīgs kurzemnieks. Varbūt tieši tāpēc par uzņēmuma dibināšanas vietu izvēlējies Liepāju un tā nokļuvis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas Biznesa inkubatorā. Atrašanās vietai esot gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Kā tas ir – veidot uzņēmumu ārpus galvaspilsētas – jautājām pašam Raivim.

"Man ir tāds pieņēmums, ka rīdziniekiem Liepāja ir daudz tālāk nekā liepājniekiem Rīga," smejas Raivis. Esot jau arī savi ieguvumi, bet bez galvaspilsētas tomēr nevar – braucot uz Rīgu divas reizes nedēļā. Reizēm arī nakšņo galvaspilsētā, lai var viena brauciena laikā vairāk darbu izdarīt. "Un piedāvājumos, ko sūtu klientam, dažreiz arī nodzēšu adresē vārdu "Liepāja". Nezinu, kāpēc, bet tas mēdz nobiedēt klientu, sak, Jūs jau no Liepājas un kā tad varēsiet palīdzēt?" Tomēr Raivi un viņa komandu tas nesatrauc – ja ne Rīgā, tad klienti atradīsies citur pasaulē.

Automatizācijā ir nākotne



Uzņēmums "InPass" ir dibināts 2017. gadā. Otrs uzņēmuma līdzdibinātājs ir Kaspars Golts. Mērķis – palīdzēt mūsdienīgiem un uz rezultātu orientētiem uzņēmējiem un privātpersonām izmērīt darba ražīgumu dažādām tehnoloģiskām iekārtām, apstrādāt nepieciešamos datus un nodrošinātu sistēmu nepārtrauktu uzraudzību. "Līdz tam man bija 13 gadu pieredze, gan strādājot, gan arī vadot informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmumus. Bija kontakti ar lieliem klientiem, ražotājiem. Bija iespēja nokļūt ražotnēs un ieraudzīt problēmas. Lielākoties esmu risinājis ar IT saistītas problēmas, bet man vienmēr licies, ka vajadzīgs kas vairāk. Mēģināju skatīties plašāk un ieraudzīju, kur varu palīdzēt. Sāku runāt ar klientiem par viņu problēmām. "InPass" pirmsākums bija uzdevums vienā telpā izmērīt mitrumu. Tā bija noliktava, kur izvietota saražotā gatavā produkcija, un telpā jāuztur noteikts mitruma līmenis. To var atrisināt, uzliekot mitruma sensorus, ko arī izdarījām," atceras Raivis.