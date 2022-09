LLU sāk studiju gadu ar jaunu zīmolu – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

No 1. septembra Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) turpina savu darbību kā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Šādu lēmumu šī gada 18. maijā pieņēma universitātes Konvents, un tas augusta beigās nostiprināts universitātes Satversmes grozījumos, portālu "Delfi" informēja universitātē. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes saīsinātais nosaukums ir LBTU. Starptautiskajā vidē universitāte turpinās izmantot nosaukumu "Latvia University of Life Sciences and Technologies".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LBTU ir zinātnes universitāte, kuras darbība gan augstākajā izglītībā, gan pētniecībā saistīta ar dabas resursu inovatīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kas arvien pieaugošo klimata pārmaiņu kontekstā kļuvusi par universitātes identitātes kodolu. Lai gan savas vēsturiskās attīstības pirmsākumos universitātē pārstāvētas tikai divas nozares – lauksaimniecība un mežsaimniecība -, no kurām viena vairāk kā 80 gadus nesusi universitātes vārdu, mūsdienās LBTU, kas līdz šim bija zināma kā LLU, kļuvusi par daudznozaru universitāti.

Šobrīd universitāte noteikusi trīs prioritāros specializācijas virzienus zinātnē: pirmā ir lauksaimniecība, meža un veterinārās zinātnes; otrā ir inženierzinātnes un tehnoloģijas; trešā ir sociālās zinātnes. Tajos arī tiek piedāvātas augstākās izglītības programmas gan pamatstudiju un augstākā studiju, gan doktora studiju līmenī. Mērķtiecīga darbība šo virzienu attīstīšana plānota arī jaunajā LLU Attīstības stratēģijā 2023. – 2027. gadam.

"Lauksaimniecības zinātne ir sēkla, no kuras esam spējuši izaudzēt spēcīgu koku ar vairākām saknēm, bez kurām nav iedomājama nedz mūsu universitātes vēsture, nedz tagadne un it īpaši nākotne. Tās visas vieno kopīgs darbs ar dabas resursu izmantošanu saistītās studiju un zinātnes nozarēs. Turpināsim pilnveidot lauksaimniecību kā vienu no biozinātnēm un nozīmīgu universitātes daļu, kā arī stiprināsim citus mūsu darbības virzienus. Līdzīgi rīkojušās daudzas citas lauksaimniecības virziena universitātes Eiropā, kas specializējušās vairākās zinātņu nozarēs un pārkāpušas vienas nozares robežas," stāsta LBTU rektore Irina Pilvere.

LBTU ir visu Latvijas Lauksaimniecības universitātes tiesību, saistību un pienākumu pārņēmēja. Izmaiņas universitātes zīmolā tiks ieviestas pakāpeniski. Turklāt līdz 2023. gada 31. maijam noteikts universitātes nosaukuma maiņas periods, kurā līdztekus jaunajam nosaukumam tiek pieļauta Latvijas Lauksaimniecības universitātes vai apvienotā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes/Latvijas Lauksaimniecības universitātes nosaukumu lietošana.

LBTU grafiskā identitāte būs cieši saistīta ar LLU grafisko identitāti un plānota kā tās ilgtspējīgs turpinājums. Līdz ar to LBTU emblēmā un logotipā saglabāts LLU emblēmas un logotipa centrālais elements – "U" burts, kura vienu malu rotā grafiska labības vārpa, bet otru malu rotā egles formas atainojums.

"Ar cieņu izturamies pret savām tradīcijām un tās turpināsim, tāpēc arī savās vizuālajās izpausmēs godināsim savas universitātes pirmsākumu – lauksaimniecības un meža simbolus –, tos papildinot ar tehnoloģijas simbolizējošiem elementiem, kas iekļauti emblēmas un logotipa centrā.

Universitātes emblēmā saglabāsim zaļos un dzeltenos zelta toņus, bet par iepriekš tās lejasdaļā atainotajiem ozola zariem ar zaļajām lapām un brūnajām zīlēm atgādinās jaunās emblēmas augšdaļā izvietotā latvju zīme "ozoliņš" ," skaidro Pilvere.

Kā universitātes himna tiks saglabāta komponista un diriģenta Jēkaba Mediņa sarakstītā kordziesma "Mēs mīlam tevi, zeme, dārgā svētā" ar Viļa Plūdoņa vārdiem. To komponists radījis 1940. gadā un veltījis LBTU priekštecei – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijai.

Vēsturiski LBTU pirmsākumi meklējami 1863. gadā Rīgas Politehnikumā, kad Latvijas teritorijā tika sākta lauksaimniecības speciālistu apmācība. Savukārt lēmums par atsevišķas augstskolas dibināšanu lauksaimniecības jomā pieņemts 1938. gadā, dibinot Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju ar divām fakultātēm – Lauksaimniecības un Meža. Nepilnu 160 gadu laikā LBTU izaugusi par daudznozaru universitāti, kuru šobrīd veido astoņas fakultātes – Veterinārmedicīnas, Tehniskā, Pārtikas tehnoloģijas, Vides un būvzinātņu, Ekonomikas un sabiedrības attīstības un Informācijas tehnoloģiju, kā arī vēsturiskās Lauksaimniecības un Meža fakultātes.

Pašreizējā universitātes nosaukuma maiņa ir jau ceturtā tās kā autonomas augstskolas vēsturē. Pirmo reizi tas norisinājās 1944. gadā, kad jaundibinātā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija tika pārdēvēta par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 1991. gadā tā kļuva par Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet 2018. gadā LLU Senāts pieņēma lēmumu par universitātes nosaukuma maiņu starptautiskajā vidē – toreizējo "Latvia University of Agriculture" nomainīja "Latvia University of Life Sciences and Technologies".