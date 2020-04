Miljardieris Masks striktākos pandēmijas laika ierobežojumus salīdzina ar fašismu

Uzņēmumu "Tesla" un "SpaceX" vadītājs Īlons Masks, kuru nereti publiskajā vidē uztver kā inovāciju un zinātnes vēstnesi, šonedēļ nācis klajā ar skaļiem paziņojumiem, kas ir pretrunā zinātnieku un epidemiologu teiktajam. Proti, uzņēmējs pieprasījis atcelt striktākos no ierobežojumiem, kas vietām ASV noteikti Covid-19 pandēmijas iegrožošanai, konkrēti rīkojumu palikt mājās, un salīdzinājis to ar fašismu.

"Es to sauktu par cilvēku ieslodzīšanu viņu mājās ar varu, kas ir pretrunā ar konstitūcijā paredzētajām tiesībām," izteicies Masks, turpinot, ka tas ir "šausmīgi, nepareizi" un "ne jau tāpēc cilvēki ieradās Amerikā un uzcēla šo valsti".

Masks ar paziņojumiem nācis klajā uzrunā, kurā informēja investorus par "Tesla" ceturkšņa rezultātiem. "Atdodiet cilvēkiem viņu sasodīto brīvību!" uzstājis Masks.

Šie izteikumi sekoja tvītu sērijai, kurā Masks slavēja Teksasu par ierobežojumu mīkstināšanu un sūdzējās par ierobežojumiem citviet valstī. Masks jau iepriekš savos publiskajos izteikumos apšaubījis situācijas nopietnību un publiskojis arī tādus nepatiesus apgalvojumus kā "bērni ir praktiski imūni" pret jauno koronavīrusu. Kaut tiesa, ka gados vecāki cilvēki ir riska grupā un ir lielāka varbūtība, ka senioriem un cilvēkiem ar tādām kaitēm kā diabēts vai sirdsdarbības traucējumi slimība noritēs smagākā formā, apgalvojums par "bērnu imunitāti" ir maldinošs.

Tāpat Masks marta vidū prognozēja: "Saskaņā ar pašreizējām tendencēm, jaunu gadījumu skaits ASV aprīļa beigās, iespējams, būs tuvu nullei."

Based on current trends, probably close to zero new cases in US too by end of April