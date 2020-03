Nāves un panikas sējējas: īsa epidēmiju vēsture

Ar epidēmijām mums bijis jārēķinās kopš pirmo civilizāciju parādīšanās, patiesībā var teikt, ka tās ir viena no civilizāciju savulaik neparedzētajām blakusparādībām. Jā, ļaudis slimoja arī pirms tam, taču, dzīvojot nelielās vācēju-mednieku kopienās, dažādām nelāgām infekcijām bija ierobežota iespēja "iet plašumā". Viss mainījās līdz ar pāreju no klejotāju dzīvesveida uz zemkopju iekārtu. Dzīve lielākās kopienās, ciematos, vēlāk arī pilsētās nodrošināja lielisksu apstākļus, lai "lipīgas" kaites spētu realizēt savu postošo potenciālu pilnā apjomā. Jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītā "Covid-19" pandēmija ir nesenākā, bet tikai viena no veselas virknes slimību uzliesmojumu, epidēmiju un pandēmiju cilvēces vēsturē. Šis ir atskats uz dažiem būtiskākajiem brīžiem.

50 nāves nokrāsas, un visas melnas



Kaut vēl 20. gadsimtā piedzīvojām vienu no postošākajām pandēmijām pasaules vēsturē – 1918. gada gripas uzliesmojumu, kas prasīja pēc dažādām aplēsēm pat 50 miljonus dzīvību, ja runājam par epidēmijām, droši vien nav slavenāka vārdu savienojuma kā "melnā nāve".

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vietnē skaidrots, ka mēri ierosina baktērija Yersinia pestis – īsa, nekustīga, galos noapaļota, vidū paplašināta un fakultatīvi aeropa nūjiņa. Baktērija ir samērā izturīga vidē un augsnē var izdzīvot pat teju gadu, bet ūdenī, uz pārtikas produktiem, dažādām citām virsmām ap trim mēnešiem. Šai baktērijai ne pārāk tīk saules stari un sausums.

Mēra baktērijas ierosina saslimšanu daudzām siltasiņu dzīvnieku sugām, arī cilvēkiem. Vieglākā un biežāk sastopamā mēra forma ir buboņu mēris. Uz cilvēkiem to no žurkām palīdzēja pārnest blusas. Inkubācijas periods ir no divām līdz astoņām dienām, tad slimība sākas ļoti spēji – drudzis ar augstu temperatūru, nelabums, vemšana, nespēks. Jau nepilnas pusdienas laikā attīstās sāpīgi augoņi limfmezglos kakla rajonā, padusēs. Ja ar antibiotiku palīdzību varam panākt, ka mirstība nokrītas līdz 5%, tad Bizantijas impērijas laikos antibiotiku nebija, un tas nozīmēja tikai vienu – vairāk nekā pusei inficēto tas bija nāves spriedums.

Bizantijas impērija Justiniāna Lielā jeb Justiniāna I valdīšanas laikā agrīnajos viduslaikos piedzīvoja zināmu uzplaukumu, imperatoram godkārīgi mēģinot atjaunot Romas impēriju tās agrākajā varenībā. Viņa ģenerāļi veica karagājienus uz Itāliju, Āfrikas ziemeļu piekrasti. Tikmēr Justiniāns I veica arī virkni iekšpolitisku reformu, tostarp uzdeva izstrādāt jaunu likumu krājumu, kas kļuva pazīstams ar nosaukumu "Justiniāna kodekss", kas komplektā ar Justiniāna I laikā pārskatītu un apkopotu antīko juristu darbu fragmentiem – digestām – veidoja cilvēktiesību pamatus, kas tika studēti vēl simtiem gadu vēlāk. Tomēr Justiniāna I kā veiksmīga imperatora valdīšanu aizēnoja mēris, kam vēlāk dots imperatora nosaukums – Justiniāna mēris.

Tas bija iepriekš minētais Yersinia pestis izraisītais buboņu mēris, kas Bizantijā, visticamāk, nonāca ar tirgotāju kuģiem no Āfrikas vai Centrālāzijas 541. gadā. Šī ir pirmā labi dokumentētā mēra epidēmija. Infekcijas "pīķa periodā" tā strauji izplatījās impērijas galvaspilsētā Konstantinopolē un prasīja pat 10 tūkstošus dzīvību dienā. Netiekot galā ar upuru skaitu, līķi drīz vien vairs netika apglabāti, bet vienkārši atstāti ārā vai sakrauti ēkās.

Zīmīgi, ka arī pats imperators tika inficēts, bet bija viens no tiem laimīgajiem, kam izdevās atkopties. Apmēram trešdaļai Konstantinopoles iemītnieku šāda veiksme neuzsmaidīja. Pat tad, kad mēris Konstantinopolē bija pierimis, slimība ik pa brīdim uzliesmoja citviet Eiropā, Āfrikā un Āzijā, kopā 200 gadu laikā prasot ap 25 miljonus dzīvību (pesimistiskākās aplēses min pat 50 miljonus). Tolaik 25 miljoni bija aptuveni 15% planētas iedzīvotāju.

800 gadu vēlāk mēris atgriezās kā mūsdienās, iespējams, vislabāk zināmā epidēmija vēsturē – tā dēvētā "Melnā nāve" jeb "Melnais mēris", kas dažu gadu laikā samazināja Eiropas populāciju par aptuveni trešdaļu. Par epidēmijas sākuma gadu parasti pieņem 1347. gadu, kad mēri Eiropā ievazāja, iespējams, itāļu jūrnieki, atgriežoties no Krimas. Dažus gadus vēlāk mēris sasniedza arī Livoniju, mūsdienu Latvijas teritoriju. Salīdzinājumā ar mēri Justīnija I laikā, "Melnā nāve" uzdarbojās krietni īsāku laiku, bet, uzliesmojums bija daudz agresīvāks un izplatījās straujāk.

Jāatgādina, ka tajā laikā cilvēkiem nebija pat elementāru pamatzināšanu par to, kā un kāpēc šāda veida slimības tiek pārnēsātas un kas tās izraisa. Tas, ja runā par faktiem, jo tā laika cilvēkiem viņu pasaules uzskatā bija skaidrs, kāpēc mēris eksistē – tas pavisam noteikti ir Dieva sods par cilvēces grēkiem. Tieši tāpēc viena no tā laika "ārstniecības" metodēm bija sevis šaustīšana ar rīkstēm, lai izpelnītos Dieva žēlastību.

To, cik efektīva bija šāda "terapija", protams, pasaka skaitļi – no 1347. līdz 1353. gadam, kad mēris Eiropā pamazām norima, kontinentā bija par 30% mazāk iedzīvotāju, bet blīvi apdzīvotas vietas, piemēram, Florence, zaudēja pat vairāk nekā pusi iedzīvotāju.

Ja runā par mēra ārstniecību, bēdīgi slavenie baisā paskata mēra ārsti ar ādas maskām, kurām knābī sapildītas dažādas aromātiskas zālītes (krustnagliņas, kadiķogas, piparmētras, rožu ziedlapas utt.), parādījās vien vēlāk, 17. gadsimtā. Tā kā darbs bija bīstams, liela daļa maskās tērpto bija vai nu "otrās klases" ārsti vai jauni, nepieredzējuši ārsti, un viņu galvenais uzdevums bieži vien bija pat ne palīdzības sniegšana slimajam – šādas iespējas bija limitētas –, bet tīri statistiķa darbs, proti, fiksēt saslimušo un upuru skaitu, palīdzēt nokārtot formalitātes, piemēram, būt pēdējās gribas nodošanas lieciniekiem.

Interesanti, ka arī vārds "karantīna" cēlies no 17. gadsimtā lietota jēdziena "quaranta giorni", kas burtiski nozīmē "četrdesmit dienas" – periodu, kas mēra uzliesmojuma laikā ostā piestājušiem kuģiem bija jāpavada nošķirti, pirms pasažieri un apkalpe drīkstēja izkāpt krastā.

Salīdzinājumā pret diviem iepriekš minētajiem gadījumiem nelieli mēra uzliesmojumi turpinājās visus turpmākos gadsimtus – zīmīgākie no tiem ir Itālijas mēris (1629. gads), Lielais Londonas mēris (1665. gads), Lielais Marseļas mēris (1720. gads), kā arī trešā "Melnās nāves" pandēmija, kad infekcijas uzliesmojums sākās 1855. gadā Ķīnā un turpmākajās desmitgadēs ar tirdzniecības kuģiem apceļoja visu pasauli.

Vien 19. gadsimta pašā izskaņā, 1894. gadā Honkongā dzīvojošais ārsts Aleksandrs Jersins identificēja slimības izraisītāju – baktēriju, kurai dots viņa vārds, Yersinia pestis. Dažus gadus vēlāk tika apstiprināts, ka slimības galvenais pārnēsātājs cilvēku populācijā ir blusas.